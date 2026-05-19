Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư chiến lược hấp dẫn hàng đầu trong khu vực, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ nhờ vào quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng ổn định, sức hút của Việt Nam còn đến từ môi trường chính trị - kinh tế ổn định, lực lượng lao động dồi dào, cùng với những nỗ lực cải cách thể chế và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lũy kế đến cuối tháng 4/2026, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã rót vào Việt Nam tổng cộng hơn 542,97 tỷ USD, với 46.482 dự án còn hiệu lực trải rộng trên nhiều địa phương trong cả nước.

Các nhà đầu tư nước ngoài luôn xem Việt Nam là địa điểm chiến lược để mở rộng sản xuất, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và gia tăng hiện diện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển đầu tư và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng rõ nét.

Dưới góc nhìn từ một trong những tập đoàn lớn của Thái Lan đã hoạt động hơn 30 năm tại Việt Nam, ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, cho rằng Việt Nam đang sở hữu nền tảng rất vững chắc cho tăng trưởng và SCG luôn xác định đây là thị trường chiến lược dài hạn của mình trên toàn cầu.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

Trong đó, những lợi thế nội tại về kinh tế vĩ mô ổn định, định hướng phát triển rõ ràng cùng với quyết tâm cải cách của Chính phủ đang tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, trong năm 2025 vừa qua, dù nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, và đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số khoảng 10% trong thời gian tới.

Kết quả này được xem là là tín hiệu tích cực về sức bật của nền kinh tế, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào khả năng duy trì đà tăng trưởng cũng như triển vọng trong dài hạn tại thị trường Việt Nam.

“Tôi tin rằng với những nỗ lực liên tục trong cải cách bộ máy, cải cách kinh tế và thúc đẩy chuyển đổi xanh, Việt Nam đang từng bước xây dựng nền tảng cho một tương lai phát triển tích cực, bền vững và nhiều triển vọng”, ông Dharachandra nhấn mạnh.

Với bối cảnh toàn cầu hiện nay, những biến động của thị trường năng lượng cùng với môi trường kinh tế quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro chắc chắn sẽ đặt ra không ít thách thức đối với Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Thái Lan nói chung và Tập đoàn SCG nói riêng vẫn duy trì niềm tin mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, nhờ vào khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế cũng như định hướng phát triển dài hạn ngày càng rõ nét.

“Chúng tôi vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ vào các cơ hội dài hạn của Việt Nam. Với SCG, Việt Nam luôn là một thị trường có ý nghĩa chiến lược, và chúng tôi tiếp tục vững tin vào triển vọng phát triển của đất nước cũng như cam kết đồng hành lâu dài trên hành trình tăng trưởng bền vững phía trước”, ông Dharachandra khẳng định.

Đồng hành cùng các chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, Tập đoàn SCG đã và đang chủ động xây dựng các chiến lược thích ứng toàn diện. Những định hướng này không chỉ nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh doanh, mà còn hướng tới việc tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng bền vững hơn, qua đó tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Sản phẩm SCG Low Carbon Super Xi măng ứng dụng công nghệ sản xuất xanh, giúp giảm đến 20% lượng phát thải carbon so với xi măng thông thường

Cụ thể, ở khía cạnh phát triển xanh, SCG đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ nhằm phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, như xi măng low carbon, bao bì xanh, gạch ốp lát xanh và polymer xanh, nhằm đáp ứng các xu hướng tiêu dùng bền vững đang gia tăng, vừa phù hợp với các cam kết giảm phát thải và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Đồng thời, SCG cũng từng bước chuyển đổi cách thức sử dụng năng lượng theo hướng hiệu quả và bền vững hơn. Tập đoàn đang tập trung tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng và giấy, đồng thời triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy. Song song với đó, SCG cũng chủ động chuẩn bị cho việc tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), qua đó nâng cao tính chủ động trong sử dụng năng lượng sạch.

Không dừng lại ở chuyển đổi xanh, ở khía cạnh số hóa, SCG đang tăng tốc đầu tư vào các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa vận hành nhà máy cũng như nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Tập đoàn SCG đang đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn FPT của Việt Nam để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển đổi số, tận dụng thế mạnh công nghệ trong nước.

Nhựa Bình Minh (thành viên tập đoàn SCG) đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa vận hành thông qua việc đưa cánh tay robot tự động hóa vào quy trình sản xuất phụ tùng ống nhựa.

Đáng chú ý, SCG cũng xác định yếu tố con người là nền tảng cốt lõi để đảm bảo các chiến lược chuyển đổi xanh và số được triển khai một cách bền vững. Một trong những chương trình trách nhiệm xã hội trọng điểm của tập đoàn là học bổng “SCG Sharing the Dream”, không chỉ hỗ trợ tài chính cho sinh viên mà còn tích hợp đào tạo kỹ năng số, kỹ năng ESG và tư duy phát triển xanh thông qua các chương trình huấn luyện chuyên sâu.

“Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần trang bị cho thế hệ tương lai những năng lực cần thiết để sẵn sàng thích ứng với bối cảnh mới tại Việt Nam”, ông Dharachandra bày tỏ.