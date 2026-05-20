[Trực tiếp]: Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”

20/05/2026, 08:55

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng. Những điều chỉnh trong Luật cho thấy rõ định hướng chuyển dịch từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động.

Điều này được thể hiện thông qua việc chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng gắn chặt với hệ thống dịch vụ việc làm. Người lao động không chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp mà còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, hỗ trợ học nghề để nâng cao kỹ năng, chuyển đổi công việc.

Thời gian hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề thực hiện theo khóa học, thời gian học nhưng tổng thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Nội dung hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề bao gồm học phí; tiền ăn cho người lao động trong thời gian tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Đây là những chính sách quan trọng nhằm giúp người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động, ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia sẽ phân tích vai trò của chế độ hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ thực tiễn triển khai đến những thách thức, cơ hội và định hướng trong thời gian tới.

Hai khách mời của tọa đàm gồm:

- Ông Phạm  Xuân Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm – Bộ Nội vụ);

- Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội);

Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành tọa đàm.

Nội dung cuộc tọa đàm được phát sóng trên các nền tảng của VnEconomy.

Trân trọng kính mời Quý độc giả theo dõi!

Bảo hiểm thất nghiệp đào tạo kỹ năng nghề dịch vụ việc làm Luật Việc làm 2025

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa
Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã và đang chủ động xây dựng các chiến lược thích ứng toàn diện để thúc đẩy các hoạt động của mình tại thị trường...

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là "hàng hiệu" giả trong các lô hàng ở cửa khẩu
Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là “hàng hiệu” giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng là quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Crocs, Adidas, Coach, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Sadoer... vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cửa khẩu.

Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI
Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.

Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động
Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.

PCI 2025: Khi cải cách trở thành động lực tăng trưởng
PCI 2025: Khi cải cách trở thành động lực tăng trưởng

Trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, năng lực điều hành địa phương không chỉ tạo ra môi trường đầu tư mà còn quyết định tốc độ tăng trưởng của cả một nền kinh tế.

25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới
Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thời gian tới, cần thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn FDI theo hướng mới.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy