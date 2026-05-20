[Trực tiếp]: Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng. Những điều chỉnh trong Luật cho thấy rõ định hướng chuyển dịch từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động.

Điều này được thể hiện thông qua việc chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng gắn chặt với hệ thống dịch vụ việc làm. Người lao động không chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp mà còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, hỗ trợ học nghề để nâng cao kỹ năng, chuyển đổi công việc.

Thời gian hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề thực hiện theo khóa học, thời gian học nhưng tổng thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Nội dung hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề bao gồm học phí; tiền ăn cho người lao động trong thời gian tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Đây là những chính sách quan trọng nhằm giúp người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động, ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia sẽ phân tích vai trò của chế độ hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ thực tiễn triển khai đến những thách thức, cơ hội và định hướng trong thời gian tới.

Hai khách mời của tọa đàm gồm:

- Ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm – Bộ Nội vụ);

- Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội);

Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành tọa đàm.

