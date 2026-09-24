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Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 24/9, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt sụt mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm này chỉ bằng một nửa, dao động từ 500 nghìn đến 800 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng. Ảnh: SJC
Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng. Ảnh: SJC

Xu hướng giảm quay trở lại thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng 24/9 khi ghi nhận phiên giảm giá lần thứ ba kể từ đầu tuần (22/9). Cập nhật diễn iến thị trường, ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng, đặt tại 141,9 triệu – 144,9 triệu đồng/lượng.

Sau gần ba tiếng đồng hồ mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch tại 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên hôm qua (23/9), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ và Phú Quý. So với giá chốt phiên 23/9, giá vàng miếng SJC tại DOJI và PNJ cũng giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC tại 144,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua lần lượt là 141,8 triệu đồng/lượng và 141,9 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 23/9, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giảm 600 nghìn đồng/lượng, còng giá mua vào giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút sau ba nhịp sụt giá liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 142,2 triệu – 143,7 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, sau nhịp giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi trong phiên 23/9, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm đứng im trong phiên sáng nay. Thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 140,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 24/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 24/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giảm cũng đồng loạt được ghi nhận tại các hệ thống lớn trong phiên sáng nay. Biên độ điều chỉnh giảm phổ biến dao động ở ngưỡng 500 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ từng hệ thống kinh doanh.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.

Trong vòng 4 phiên liên tiếp (22 – 24/9), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến tổng cộng 3,2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức giảm dao động từ 1,9 triệu đến 3,2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải ngay khi mở cửa phiên điều chỉnh giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 23/9. Hai thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,8 triệu – 145,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất, đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 133,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh giảm trên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Biên độ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 24/9 so với 23/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 24/9 so với 23/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Tại Phú Quý, thương hiệu này giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay. Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng.

Theo sát nhịp giảm trên thị trường vàng miếng SJC giá vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán tại 140,9 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm giao dịch, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ cũng sụt 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 24/9 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay gần như đi ngang so với giá chốt phiên 23/9, dao động ở ngưỡng 4,285,9 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,63 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 7,13 triệu – 9,03 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 730 nghìn đồng/lượng.

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