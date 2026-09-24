Sắp diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”

Trong 2 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57-NQ/TW), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 về sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP.
Đây là 2 nghị quyết rất quan trọng của Chính phủ khi thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, nhằm bảo đảm hoạt động chuyển đổi số gắn với áp dụng khoa học công nghệ; từ đó, kết nối – chia sẻ giữa các ngành/lĩnh vực, trong đó có ngành ngân hàng.
Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai rốt ráo các nghị quyết nêu trên. Nhờ vậy, hoạt động số hóa và công nghệ ngành ngân hàng tiến triển thêm một bước, trong đó lĩnh vực thanh toán điện tử ghi nhận tăng trưởng vượt bậc về số lượng và giá trị. Kênh thanh toán quét mã (QR) nói chung và thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal) nói riêng được thị trường đánh giá cao về khả năng gắn kết thanh toán ngân hàng với hoạt động bán lẻ thương mại, du lịch giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.
Với mong muốn đưa phương thức thanh toán VietQRGlobal trở thành cánh tay nối dài hoạt động giao thương, du lịch, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Napas tổ chức Hội thảo: “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”.
Sáu vấn đề lớn được thảo luận chuyên sâu tại hội thảo gồm:
Thứ nhất, sự gắn kết giữa vai trò ngành ngân hàng với tăng trưởng kinh tế. Qua đó, thúc đẩy (i) lộ trình phủ sóng hạ tầng thanh toán bán lẻ VietQRGlobal với khu vực và toàn cầu; (ii) liên kết ngành giữa ngân hàng, du lịch, thương mại bao gồm: ngân hàng, trung gian thanh toán, fintech, doanh nghiệp du lịch lữ hành, cơ sở bán lẻ nhằm kích thích kinh tế.
Thứ hai, tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán với người Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài đến Việt Nam thông qua các tiêu chí cụ thể: đơn giản, an toàn, minh bạch về chi phí và tỷ giá quy đổi.
Thứ ba, phổ cập rộng rãi VietQRGlobal đến cộng đồng du lịch, chuỗi bán lẻ cùng các đơn vị chấp nhận thanh toán; tăng độ phủ và nhận diện VietQRGlobal hơn nữa.
Thứ tư, vai trò của VietQRGlobal là hoạt động định vị hạ tầng thanh toán số của Việt Nam, trong đó bao gồm các yếu tố: (i) chủ quyền thanh toán quốc gia; (ii) năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần chủ động hội nhập quốc tế của Ngân hàng Nhà nước, Napas và các ngân hàng, fintech; (iii) cánh tay nối dài hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch giữa Việt Nam và các nước...
Thứ năm, các chính sách hỗ trợ về lợi ích cho các Merchant như phí, thuế...
Thứ sáu, nâng cao an toàn bảo mật trong bối cảnh tội phạm công nghệ gia tăng.
Hội thảo quy tụ các diễn giả, khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), NAPAS, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, KiotViet, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cùng các đối tác quốc tế gồm Tenpay thuộc Tencent (Trung Quốc) và Liquid Group (Singapore).
Hội thảo sẽ được livestream trên VnEconomy.vn và các nền tảng mạng xã hội do VnEconomy quản lý. Kính mời quý độc giả và những người quan tâm theo dõi chương trình.
Hội thảo có sự đồng hành và hỗ trợ của các đơn vị: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, SHB, HDBank, LPBank, BAC A BANK, TPBank, ACB, Sacombank; NAPAS, KiotViet và SePay.
Cứ 1 tỷ đồng doanh số thanh toán từ khách nước ngoài, các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, hộ kinh doanh (điểm chấp nhận thanh toán/merchant) chỉ mất khoảng 15 triệu đồng phí khi nhận tiền qua VietQRGlobal, tiết kiệm 40 - 50% so với thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam. Ngoài phí rẻ, điểm bán còn hưởng lợi vì du khách mở hầu bao nhiều hơn nhờ dễ dàng thanh toán bằng chính ứng dụng ngân hàng quen thuộc ở quê nhà…
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