Vàng tiếp tục trượt giá vì lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng cao

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (24/9), nối tiếp đà giảm của phiên ngày hôm trước, khi lợi suất trái phiếu chính phủ và tỷ giá đồng USD tiếp tục leo thang mạnh...

Diễn biến giá vàng thế giứoi 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Những chuyển động này diễn ra khi mối lo lạm phát cao dai dẳng do giá dầu tăng trên 100 USD/thùng tiếp tục khiến nhà đầu tư nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn tăng lãi suất.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.275,5 USD/oz, giảm 12,5 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.244 USD/oz, thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây.

Giá bạc giao ngay còn 63,97 USD/oz, giảm 0,63 USD/oz, tương đương giảm khoảng 1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,5%, đóng cửa ở mức 4.298 USD/oz.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã trải qua một phiên bán tháo mạnh vào ngày thứ Năm, đẩy lợi suất trái phiếu các kỳ hạn dài lên những mức cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng khoảng 10 điểm cơ bản, đạt 5,501%, cao nhất kể từ tháng 6/2004. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản, lên mcs 5,223%, cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,491%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/1996. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh, Đức, Pháp và nhiều nước châu Âu khác cũng đồng loạt đạt mức cao mới.

Đây là sự nối tiếp của phiên bán tháo ngày hôm trước và xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu trong năm nay. Nhà đầu tư xả hàng trái phiếu vì những lý do như nợ công lớn của các chính phủ, nhu cầu đi vay toàn cầu tăng cao, mối lo lạm phát, và khả năng các ngân hàng trung ương lớn, gồm Fed, phải tăng lãi suất để chống lại áp lực lạm phát liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Trong bối cảnh các bên chưa tìm được một giải pháp nào để kết thúc chiến tranh Mỹ - Iran, giá dầu thô đang duy trì ở mức cao, khiến rủi ro lạm phát toàn cầu thêm lớn. Thị trường lãi suất tương lai đang nghiêng nhiều về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Trong đó, xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 đang ở mức gần 70%, còn xác suất cho một đợt tăng vào tháng 12 đang là 95%.

Giá dầu thô Brent và dầu thô WTI tăng khoảng 3% trong phiên này, với giá dầu Brent chốt phiên gần 107 USD/thùng.

Đồng USD tăng giá mạnh do kỳ vọng rằng Fed có thể sẽ tăng lãi suất nhiều so với các ngân hàng trung ương lớn khác, tạo ra khoảng cách rộng hơn về lãi suất giữa Mỹ với các nền kinh tế lớn khác.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD tăng 0,2%, đạt 101,3 USD/oz, cao nhất trong 2 tháng trở lại đây. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng hơn 1%.

Những biến động lợi suất trái phiếu, kỳ vọng lãi suất và tỷ giá USD này đang tạo ra một môi trường bất lợi đối với giá vàng, tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

“Giá vàng tiếp tục bị đè nặng bởi giá năng lượng tăng cao, đi kèm với lãi suất cao hơn. Giá năng lượng cao làm tăng mối lo lạm phát và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất”, Giám đốc giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, ông David Meger, nhận định với hãng tin Reuters.

Còn theo chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank, nhà đầu tư nên theo dõi mốc 4.235 USD/oz, vốn là ngưỡng hỗ trợ gần đây của giá vàng. “Nếu giảm dưới mốc này, giá vàng có thể điều chỉnh sâu hơn và mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là vùng 4.000 USD/oz”, ông Hansen nói.

Khối lượng nắm giữ của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust gần như không thay đổi trong phiên ngày thứ Năm, duy trì gần mức 1.057 tấn vàng. Sau khi mua ròng mạnh trong phần lớn thời gian của tháng 9, quỹ này gần đây chuyển sang nghe ngóng, mua chậm lại.

Đầu giờ sáng nay (25/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc tiếp tục đương đầu áp lực giảm.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,1%, còn 4.270 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,3%, còn 63,8 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 134,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.770 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.