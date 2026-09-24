Thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ từ “số hóa” sang “quản trị số”, ngành tài chính xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn

Bộ Tài chính xác định 4 chuyển dịch chiến lược và lộ trình 5 trụ cột then chốt, quyết tâm đưa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối dùng chung và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giai đoạn mới...

Toàn cảnh Hội thảo - Triển lãm VDF 2026. Ảnh: BTC.

Ngày 24/9/2026, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước năm 2026 (Vietnam Digital Finance 2026 - VDF-2026) với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”.

Sự kiện nhận được sự quan tâm và tham dự của đại diện các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tổ chức quốc tế như EU, World Bank cùng nhiều chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp tài chính - công nghệ hàng đầu.

BỐN CHUYỂN DỊCH ĐỊNH HÌNH TÀI CHÍNH SỐ GIAI ĐOẠN 2026-2030

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bộ Tài chính, nhấn mạnh, chuyển đổi số ngành Tài chính đang bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyển từ việc số hóa quy trình đơn thuần sang quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy tính kết nối liên thông toàn hệ thống.

Ngành Tài chính hiện đang quản lý một không gian dữ liệu lớn trên nhiều lĩnh vực then chốt như: ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, tài sản công, bảo hiểm xã hội... Do đó, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026–2030 là tiếp tục thúc đẩy việc lấy dữ liệu làm nguồn lực, lấy kết nối làm phương thức và lấy AI cùng công nghệ số làm công cụ.

Theo đó, trong thời gian tới, ngành Tài chính tập trung vào 4 chuyển đổi lớn.

Một là chuyển từ số hóa sang quản trị dựa trên dữ liệu. Dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung” để thực sự trở thành tài sản phục vụ phân tích, dự báo và ra quyết định.

Hai là chuyển từ ứng dụng AI đơn lẻ sang xây dựng năng lực AI toàn ngành. Triển khai AI tập trung vào các bài toán thực tế, đo lường được hiệu quả, triển khai trên nền dữ liệu tin cậy và bảo đảm an toàn, giải trình.

Ba là chuyển từ các hệ thống riêng lẻ sang hệ sinh thái kết nối. Thúc đẩy liên thông dữ liệu và quy trình giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương và hệ sinh thái tài chính rộng lớn.

Bốn là chuyển từ “an toàn đi sau” sang “an toàn ngay từ thiết kế”. Đặt bảo mật, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu ở mức ưu tiên cao nhất song hành với đổi mới sáng tạo.

Đại diện Bộ, ban ngành và các tổ chức quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: BTC

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Ngọc đã chia sẻ chi tiết về lộ trình chuyển đổi qua 5 trụ cột then chốt: Dữ liệu – AI – Nền tảng & Kết nối – An toàn thông tin – Con người & Thể chế.

Lộ trình được chia thành hai giai đoạn chiến lược; trong đó, giai đoạn 2026–2027 tập trung chuẩn hóa, số hóa toàn trình và làm chắc nền móng; giai đoạn 2028–2030 tiến tới vận hành thông minh, cung cấp dịch vụ công chủ động dựa trên dữ liệu hội tụ và AI.

DIỄN ĐÀN CHUYÊN SÂU VỀ DỮ LIỆU, AGENTIC AI VÀ TÀI CHÍNH THÔNG MINH

VDF-2026 được thiết kế gồm Phiên toàn thể buổi sáng, 2 Chuyên đề hội thảo song song buổi chiều và không gian Triển lãm công nghệ diễn ra xuyên suốt sự kiện.

Tại phiên toàn thể, các diễn giả tập trung thảo luận về Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030; xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho AI; nền tảng cho AI đáng tin cậy, Agentic AI và tương lai của hệ sinh thái tài chính số. Tọa đàm cấp cao giữa đại diện Bộ Tài chính, chuyên gia quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đã mở ra nhiều góc nhìn đa chiều về giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và thể chế.

Vào buổi chiều, hai phiên chuyên đề đi sâu vào các bài toán thực tiễn.

Cùng hội thảo, Triển lãm VDF 2026 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BTC

Chuyên đề 1 với nội dung “Kiến tạo tài chính công thông minh thông qua dữ liệu và AI” tập trung thảo luận giải pháp kết nối dữ liệu liên ngành Thuế – Kho bạc – Hải quan; ứng dụng AI trong phân tích rủi ro thuế, giám sát giao dịch thời gian thực; phát triển bảo hiểm xã hội số, hạ tầng điện toán đám mây an toàn và phòng chống thất thoát dữ liệu (DLP).

Chuyên đề 2 với nội dung “Phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính trong kỷ nguyên AI” xoay quanh chiến lược triển khai AI quy mô lớn, mô hình vận hành mới, quản trị dữ liệu khách hàng và bảo đảm an toàn thông tin trong ngành dịch vụ tài chính.

Song song với các phiên họp, khu vực triển lãm VDF-2026 sẽ giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến về điện toán đám mây, tự động hóa nghiệp vụ, phân tích dữ liệu lớn và an toàn thông tin, giúp các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp trải nghiệm và tìm kiếm mô hình ứng dụng phù hợp.

Sự kiện VDF-2026 được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Quyết định số 3546/QĐ-BTC ban hành ngày 20/10/2025 của Bộ Tài chính về Chiến lược Chuyển đổi số của Bộ đến năm 2030.

Chiến lược đặt ra các mục tiêu rất cụ thể đến năm 2030 sẽ có 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính được tạo lập, cập nhật, chia sẻ, dùng chung và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và hồ sơ được số hóa hoàn toàn và người dân, doanh nghiệp được định danh thông suốt qua VNeID; 100% cơ sở dữ liệu đạt cấp độ 4 và 90% đạt cấp độ 5 về mức độ trưởng thành trong quản trị dữ liệu.