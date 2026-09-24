Điểm bán hưởng lợi kép từ VietQRGlobal: Giảm phí, thêm cơ hội tăng doanh thu
PPhan Linh
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Cứ 1 tỷ đồng doanh số thanh toán từ khách nước ngoài, các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, hộ kinh doanh (điểm chấp nhận thanh toán/merchant) chỉ mất khoảng 15 triệu đồng phí khi nhận tiền qua VietQRGlobal, tiết kiệm 40 - 50% so với thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam. Ngoài phí rẻ, điểm bán còn hưởng lợi vì du khách mở hầu bao nhiều hơn nhờ dễ dàng thanh toán bằng chính ứng dụng ngân hàng quen thuộc ở quê nhà…
Một khách nước ngoài chi 1 triệu đồng tại nhà hàng, khách sạn hay cửa hàng ở Việt Nam bằng thẻ quốc tế, người bán không nhận đủ số tiền này vì phải trả phí chấp nhận thanh toán.
Với thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam, mức phí này khoảng 2,4 - 3% giá trị giao dịch, tương đương 24.000 - 30.000 đồng cho mỗi 1 triệu đồng khách chi tiêu. Trong khi đó, với VietQRGlobal, mức phí dự kiến khoảng 1,5% (15.000 đồng).
Như vậy, cũng với 1 triệu đồng du khách chi tiêu, điểm bán có thể tiết kiệm 9.000 - 15.000 đồng phí khi nhận thanh toán qua VietQRGlobal, tương đương giảm khoảng 37,5 - 50% so với thẻ quốc tế.
Khi doanh số thanh toán từ khách nước ngoài lên tới 1 tỷ đồng, điểm bán có thể phải trả 24 - 30 triệu đồng phí nếu khách dùng thẻ quốc tế, trong khi qua VietQRGlobal chỉ khoảng 15 triệu đồng. Khoản chênh lệch 9 - 15 triệu đồng sẽ ở lại với người bán.
Khoản tiền đó có thể trở thành lợi nhuận, cũng có thể được dùng để giảm giá, khuyến mại hay chăm sóc khách tốt hơn. Với những hộ kinh doanh có biên lợi nhuận mỏng, bớt được một phần chi phí trên mỗi đồng doanh thu cũng quý.
“Vietcombank đã tích hợp QR nội địa, QR quốc tế, QR chuyển khoản và QR thanh toán vào VCB One QR. Nhờ đó, các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ chỉ cần một mã QR để chấp nhận nhiều loại hình thanh toán, giúp việc triển khai đơn giản và thuận tiện hơn.
Chúng tôi cho rằng một giải pháp đem lại lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp thì tự khắc sẽ được đón nhận. QR xuyên biên giới trong thời gian qua đã làm được điều đó.”
Nhưng phí thấp mới là một nửa câu chuyện. Với người bán, điều quan trọng hơn là làm sao để khách mở hầu bao nhiều hơn. VietQRGlobal có thể góp phần giải bài toán này bằng cách giảm ma sát trong trải nghiệm thanh toán.
Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Tại thị trường tỷ dân này, quét QR đã trở thành phương thức thanh toán quen thuộc. Vì vậy, khi sang Việt Nam, thay vì phải đổi VND hoặc tìm một phương thức thanh toán khác, du khách Trung Quốc có thể sử dụng chính ứng dụng quen thuộc để quét VietQRGlobal tại điểm bán.
Ở chiều ngược lại, người Việt sang Trung Quốc cũng có thể dùng ứng dụng ngân hàng trong nước để quét QR, “thanh toán như ở nhà”, bớt phụ thuộc vào tiền mặt hay thẻ.
QR còn giúp các điểm bán nhỏ dễ tham gia hơn do không phải bỏ vốn ban đầu để trang bị thiết bị chấp nhận thẻ như máy POS.
Xa hơn, QR xuyên biên giới không chỉ giúp việc mua bán giữa khách và người bán thuận tiện hơn, mà còn góp phần mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt ra ngoài biên giới, hỗ trợ giao thương và kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các thị trường đối tác.
Bởi thế, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NAPAS cùng 11 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, SHB, HDBank, LPBank, VietinBank, BAC A BANK, TPBank, ACB, Sacombank và các đối tác KiotViet, SePay đã hợp lực đưa thanh toán xuyên biên giới qua VietQRGlobal tới 6 thị trường: Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Cùng với 6 thị trường kể trên, NAPAS thúc đẩy kết nối thêm với Ấn Độ, Đài Loan và các thị trường tiềm năng khác.
Hội thảo quy tụ đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ cùng những tên tuổi trong lĩnh vực thanh toán quốc tế như TenPay của Tencent (Trung Quốc), ITMX (Thái Lan), Liquid Group (Singapore) để cùng bàn cách đưa thanh toán QR xuyên biên giới đi sâu vào đời sống và hoạt động kinh doanh.
Hội thảo mở cửa miễn phí, chào đón cộng đồng fintech, ngân hàng, trung gian thanh toán, doanh nghiệp du lịch – bán lẻ và đặc biệt là các điểm chấp nhận thanh toán như khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, hộ kinh doanh đến trao đổi, kết nối và tìm hiểu cơ hội từ VietQRGlobal.
Hội thảo sẽ được livestream trên VnEconomy.vn và các nền tảng mạng xã hội do VnEconomy quản lý. Kính mời quý độc giả và những người quan tâm theo dõi chương trình.
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