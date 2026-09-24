Giải pháp tối ưu tiền nhàn rỗi, linh hoạt khi cần chi tiêu

Tính năng Sinh lời nhàn tênh trên SHB SAHA giúp khách hàng chủ động thiết lập số tiền cần duy trì cho thanh toán thường nhật, đồng thời tạo cơ hội sinh lời cho phần tiền chưa cần sử dụng.

Một khoản tiền hôm nay chưa cần dùng đến trong tài khoản nhưng ngày mai có thể trở thành học phí, tiền sửa nhà, chi phí sinh hoạt hoặc một khoản thanh toán phát sinh. Vì vậy, nhiều người không chỉ tìm kiếm khả năng sinh lời từ số tiền đang có, mà còn phải duy trì sự linh hoạt để có thể sử dụng tiền khi cần.

BÀI TOÁN CỦA KHOẢN TIỀN “CHƯA DÙNG NHƯNG LUÔN CẦN SẴN SÀNG”

Chị Thu Hà, 36 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, thường duy trì khoảng 40 triệu đồng trong tài khoản để chuẩn bị cho học phí của con, tiền nhà, hóa đơn và các khoản chi trong tháng, đồng thời cũng có thể dành cho kế hoạch du lịch và dự phòng. Do nhu cầu sử dụng có thể thay đổi, chị ưu tiên giữ tiền ở trạng thái linh hoạt thay vì phân bổ toàn bộ vào các sản phẩm có kỳ hạn.

“Có tháng tôi sử dụng gần hết, nhưng cũng có tháng một phần tiền vẫn còn trong tài khoản đến cuối tháng. Tôi muốn khoản tiền này có thể tạo thêm giá trị, nhưng vẫn cần chủ động khi phát sinh chi tiêu”, chị Hà chia sẻ.

Đây cũng là nhu cầu phổ biến với những người có dòng tiền thường xuyên biến động, từ người kinh doanh cần chuẩn bị vốn nhập hàng đến người trẻ dành một khoản cho học tập, du lịch hoặc dự phòng nhưng chưa xác định chính xác thời điểm sử dụng.

Anh Hoàng Anh, 28 tuổi, kinh doanh hàng thời trang online cho biết dòng tiền trong tài khoản thường xuyên biến động theo các khoản khách thanh toán, nhập hàng và chi phí phát sinh. Để chủ động cho hoạt động kinh doanh, anh cần duy trì một khoản tiền sẵn sàng sử dụng nhưng không phải lúc nào cũng dùng ngay. “Tôi từng nghĩ đến việc gom khoản tiền chưa dùng đến để gửi tiết kiệm, nhưng ngại khi cần nhập hàng hoặc thanh toán gấp thì tiền chưa sẵn sàng. Để trong tài khoản thì lại thấy tiếc vì tiền cứ nằm đó”, anh Hoàng Anh chia sẻ.

Bài toán chung nằm ở việc cân bằng hai mục tiêu: Duy trì một khoản tiền đủ linh hoạt cho nhu cầu hằng ngày và tận dụng phần vốn chưa cần sử dụng ngay.

QUẢN LÝ SỐ DƯ TỚI QUẢN LÝ DÒNG TIỀN CHỦ ĐỘNG

Nghiên cứu từ chính nhu cầu của khách hàng, SHB phát triển tính năng Sinh lời nhàn tênh trên ứng dụng SHB SAHA giúp tự động tối ưu phần tiền nhàn rỗi mà không làm thay đổi cách khách hàng giao dịch hằng ngày.

Sau khi kích hoạt, khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và chủ động thiết lập số dư muốn duy trì theo nhu cầu. Phần tiền vượt ngưỡng được tham gia cơ chế sinh lời, giúp người dùng không phải thường xuyên tính toán hoặc chủ động dịch chuyển tiền giữa các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Tính năng Sinh lời nhàn tênh của SHB SAHA, giúp tiền nhàn rỗi tự động sinh lời tới 6% mỗi năm.

Mức sinh lời có thể lên tới 4,5%/năm đối với khoản tiền đáp ứng thời gian nắm giữ từ 91 ngày trở lên. Khách hàng có thể được hưởng thêm tối đa 1,5%/năm tùy theo số dư sinh lời và các điều kiện áp dụng, đưa mức sinh lời tối đa lên tới 6%/năm.

Việc thiết lập ngưỡng duy trì cũng cho phép mỗi khách hàng tùy chỉnh theo cách quản lý tài chính riêng. Người thường xuyên có nhiều khoản chi có thể duy trì số dư cao hơn; trong khi người ít phát sinh thanh toán có thể lựa chọn mức phù hợp với nhu cầu thực tế.

Với chị Hà, hay anh Hoàng Anh cách thiết lập này phù hợp với đặc điểm chi tiêu không cố định từng tháng. Chị có thể giữ lại một khoản cần thiết cho sinh hoạt, trong khi phần tiền chưa có kế hoạch sử dụng ngay được tham gia sinh lời theo điều kiện sản phẩm.

Một trong những yếu tố quan trọng với các khoản tiền dự phòng là khả năng kiểm soát và tiếp cận khi phát sinh nhu cầu. Sau khi kích hoạt Sinh lời nhàn tênh, khách hàng vẫn sử dụng tài khoản thanh toán cho các nhu cầu chuyển tiền, thanh toán và chi tiêu. Khi cần sử dụng phần tiền đang tham gia tính năng, hệ thống sẽ xử lý theo cơ chế và điều kiện của sản phẩm. Toàn bộ quá trình kích hoạt, thiết lập số dư duy trì và theo dõi hiệu quả sinh lời được thực hiện trên SHB SAHA. Khách hàng có thể theo dõi lãi hiện tại, lãi đang tích lũy, lịch sử nhận lãi, bảng sao kê lãi và lịch sử giao dịch ngay trên ứng dụng.

Điểm đáng chú ý của Sinh lời nhàn tênh vì thế không chỉ nằm ở mức sinh lời, mà còn ở khả năng tùy chỉnh số dư theo nhu cầu và tự động hóa việc quản lý phần tiền tạm thời chưa sử dụng.

Trong chiến lược chuyển đổi toàn diện, SHB xác định hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong bốn trụ cột trọng tâm. Định hướng công nghệ 5 FIRST gồm Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First là nền tảng để Ngân hàng tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ số theo hướng thuận tiện, an toàn và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.