Thay đổi cơ chế quản lý từ tiền kiểm cứng nhắc sang hậu kiểm thông minh

Ban Truyền hình VnEconomy TV
09/06/2026, 08:08
Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đổi mới mô hình phát triển quốc gia là yêu cầu chiến lược.
Trong đó, cơ chế vận hành của mô hình là yếu tố đặc biệt quan trọng. Cơ chế vận hành của mô hình mới phải được vận hành trên cơ sở thể chế kiến tạo, thị trường hiện đại, nhà nước hiệu lực, doanh nghiệp năng động, xã hội sáng tạo. Quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa trong nước và quốc tế.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn, cơ chế vận hành phải chuyển từ nặng về thủ tục sang kết quả; từ tiền kiểm cứng nhắc sang hậu kiểm thông minh; từ điều hành phân tán, cắt khúc sang liên thông, số hóa, thời gian thực, bản sao số; từ phân bổ nguồn lực theo cơ chế hành chính sang phân bổ dựa trên hiệu quả, cạnh tranh, đổi mới sáng tạo.
Mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới có thể tiếp cận từ các chiều cạnh có một số mặt khác nhau nhưng tựu trung, nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách mong muốn đi tìm một chỉnh thể có cấu trúc chức năng và các bộ phận cấu thành, giữ chúng có quan hệ chặt chẽ với tính cách là bộ phận trong tính toàn thể của mô hình.
Bên cạnh đó, ông Đoàn Minh Huấn cũng nhấn mạnh đến việc phải làm thế nào để khoa học công nghệ thực sự chuyển hóa trở thành năng suất quốc gia, để doanh nghiệp trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, để phát triển thị trường khoa học công nghệ và thị trường dữ liệu, để thúc đẩy thể chế thử nghiệm có kiểm soát cho các lĩnh vực mới, để phát triển nguồn nhân lực mới trong kỷ nguyên AI.
Đặc biệt, cần phải có giải pháp đồng bộ để chuyển đổi số không tạo ra bất bình đẳng số mới và Việt Nam không rơi vào ngoại vi số.
VnEconomy trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về các nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế vận hành của mô hình mới.
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