Trung Quốc cung cấp thông tin gì về về đợt bùng phát bệnh hô hấp gần đây?

Ngày 23/11, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, Trung Quốc đã báo cáo rằng “không phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới hoặc biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh”. Giới chức Trung Quốc giải thích sự gia tăng của các ca bệnh hô hấp này là do việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng Covid-19 và do sự lây lan các mầm bệnh đã biết như cúm, vi khuẩn mycoplasma pneumoniae (một trong những tác nhân gây bệnh viêm phổi thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ), virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus Covid-19.

Theo Hãng tin Reuters, dịch viêm phổi đã lây lan từ tháng 5, còn cúm, virus hợp bào hô hấp và adenovirus (một trong những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp) đã lưu hành từ tháng 10. Trung Quốc đã có hệ thống để nắm bắt thông tin về xu hướng mắc bệnh và báo cáo dữ liệu đó cho các nền tảng như Hệ thống ứng phó và giám sát cúm toàn cầu.

Truyền thông nhà nước cho biết thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nằm ở phía bắc đất nước, hiện đang trải qua một đợt lạnh giá, với nhiệt độ dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 0 độ C vào ngày hôm nay 24/11. Wang Quanyi, phó giám đốc kiêm chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, nói rằng thành phố này đã “bước vào mùa có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cao”. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh “hiện đang cho thấy xu hướng nhiều mầm bệnh cùng tồn tại”.

Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh, cũng đã trải qua những đợt lây nhiễm virus đường hô hấp lớn trong mùa đông đầu tiên sau khi các hạn chế về Covid-19 được dỡ bỏ do người dân có mức độ miễn dịch tự nhiên thấp hơn. Do đó, các nhà khoa học hiện cho rằng “đừng nhấn nút hoảng sợ đại dịch”. Marion Koopmans, nhà virus học Hà Lan, người đã tư vấn cho WHO về Covid-19, nhận định: “Chúng ta cần thêm dữ liệu, đặc biệt là thông tin chẩn đoán”.

Nhà virus học Tom Peacock (Đại học Hoàng gia London, Anh) đã theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các biến thể virus corona mới. Ông cho biết hiện có sẵn những thiết bị phát hiện “khá nhanh” bệnh cúm hoặc virus corona mới xuất hiện. “Tôi nghĩ đó có thể là một thứ gì đó bình thường hoặc kết hợp của nhiều yếu tố như Covid-19, cúm, RSV. Hy vọng chúng ta sẽ sớm biết nhiều hơn”, nhà virus học Peacock nói.

Trước đó, mối lo ngại lần đầu tiên dấy lên trên phạm vi quốc tế sau cảnh báo ngày 21/11 của Chương trình Theo dõi các bệnh mới nổi (ProMED). Đơn vị này kêu gọi thêm thông tin về "bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở Bắc Kinh, Liêu Ninh (Trung Quốc)". Ngày 22/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em. Theo quy định, Trung Quốc có 24 giờ để phản hồi với WHO.

Số ca bệnh gia tăng trong những tuần gần đây khiến các bệnh viện Trung Quốc quá tải và làm dấy lên lo ngại về một dịch bệnh toàn quốc mới. Các thành phố như Bắc Kinh, Thiên Tân có đợt bùng phát nghiêm trọng nhất. Ngày 23/11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thực hiện một cuộc phỏng vấn với Xinhua, trong đó đưa ra lời khuyên cha mẹ nên làm gì và cho biết các bệnh viện lớn đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân và thời gian chờ đợi rất lâu.

Theo tờ Business Insider, Bệnh viện Đa khoa Hàng không Bắc Kinh thông báo khoa nhi của bệnh viện đã phải vật lộn với các ca viêm phổi và cúm kể từ đầu mùa thu, tăng lên mức hiện tại là 550 đến 650 lượt khám mỗi ngày. Bệnh viện cho biết con số này cao hơn 30% đến 50% so với cùng kỳ những năm trước. Cách đó không xa về phía đông nam, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thiên Tân, ông Liu Wei, đăng trên kênh thông báo WeChat của thành phố rằng bệnh viện của ông đã quá tải.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cũng cho thấy tỉ lệ dương tính với cúm tăng đều đặn trong tháng 10, ngay cả khi tỉ lệ mắc Covid-19 tiếp tục có xu hướng giảm sau khi chạm đỉnh trong mùa hè. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi các bậc cha mẹ chỉ đưa trẻ lớn đến bác sĩ nếu cơn sốt kéo dài từ 3 ngày trở lên. "Nhiễm trùng đường hô hấp là căn bệnh phổ biến ở trẻ em. Đối với hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cách tốt nhất là điều trị các triệu chứng", tờ China Daily viết.

Trong thời điểm các bệnh về đường hô hấp gia tăng, WHO đang khuyến cáo người dân ở Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung hãy làm những gì có thể để giảm sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, bao gồm ở nhà khi bị bệnh, đeo khẩu trang khi thích hợp và sử dụng vệ sinh tay thật tốt. WHO không khuyến nghị du khách thay đổi kế hoạch hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa cụ thể nào, ngoài việc tránh đi du lịch nếu họ bị bệnh.