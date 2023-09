Nhờ thuốc giảm cân, một công ty dược phẩm cạnh tranh với LVMH

Đầu tháng 8, Novo Nordisk thông báo kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối đối với thuốc Wegovy, cho thấy ngoài tác dụng điều trị béo phì và giảm cân, thuốc này còn giúp làm giảm đáng kể nguy cơ biến chứng tim mạch. Thông cáo của công ty cho biết những người thừa cân hoặc mắc bệnh béo phì có tiền sử mắc bệnh tim nếu sử dụng thuốc dạng dịch tiêm Wegovy hàng tuần có thể giảm 20% nguy cơ xảy ra các biến chứng tim mạch như đột quỵ.

Theo Reuters, nghiên cứu được thực hiện trên hơn 17.000 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì tại 41 quốc gia. Những người này không có tiền sử tiểu đường nhưng có thể có 1 vài vấn đề về tim mạch và đều trên 45 tuổi. Sau đó họ chọn ngẫu nhiên và cho những người được chọn dùng liều Wegovy cao nhất là 2.4mg qua đường tiêm mỗi tuần, 1 số khác thì được dùng giả dược cùng với chăm sóc sức khỏe bình thường.

Trong 5 năm thử nghiệm, tất cả tình nguyện viên được giám sát để xem có vấn đề lớn nào về tim mạch, bao gồm cả những ca tử vong liên quan đến tim mạch hoặc những cơn đau tim hay đột quỵ mà không dẫn đến tử vong nào không. Kết quả cho thấy tỷ lệ người dùng liều cao Wegovy có thể giảm bớt 20% nguy cơ gặp các các bệnh tim mạch hay đột quỵ so với nhóm dùng giả dược.

Ông Martin Holst, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Trưởng bộ phận Phát triển của Novo Nordisk, nhận định kết quả thử nghiệm "mang tính bước ngoặt" nói trên cho thấy thuốc Wegovy có thể mở ra hướng đi mới trong điều trị căn bệnh béo phì. Novo Nordisk cho biết hãng dự định nộp đơn xin cấp phép lên các cơ quan quản lý dược phẩm của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay để mở rộng sử dụng liệu pháp tiêm Wegovy định kỳ hàng tuần.

Wegovy là thuốc tiêm dưới da, có thành phần chính là semaglutide, được sử dụng phổ biến như một chất hỗ trợ chế độ ăn kiêng giảm calories và tăng cường hoạt động thể chất để kiểm soát cân nặng ở người lớn bị thừa cân hoặc béo phì. Bệnh nhân sau khi được tiêm Wegovy sẽ cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giảm khoảng 15% trọng lượng cơ thể nếu kết hợp thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc đã tăng tới 19% vào ngày 8/8 sau thông cáo trên. Sau đợt giá cổ phiếu tăng, vốn hóa thị trường của công ty đã tăng hơn 60 tỷ USD lên khoảng 423 tỷ USD, lớn hơn quy mô của toàn bộ nền kinh tế trong nước của Đan Mạch. GDP của đất nước Đan Mạch là 390,68 tỷ USD vào cuối năm 2022.

Việc giá cổ phiếu tăng hồi đầu tháng 8 đưa Novo Nordisk lên vị trí thứ hai trong số các công ty lớn nhất của EU về giá trị sau tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH của Pháp, trị giá 442 tỷ USD. Ngay sau đó, trong ngày 4/9 – ngày thuốc giảm cân Wegovy ra mắt tại Anh - cổ phiếu của Novo Nordisk tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, giúp hãng vượt qua tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ khổng lồ của Pháp để trở thành công ty niêm yết có giá trị nhất ở châu Âu.

Mặc dù LVMH đã giành lại vị trí dẫn đầu sau đó, khi giá trị vốn hóa đạt khoảng 435 tỷ USD trong khi Novo Nordisk giảm xuống còn khoảng 426 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Novo Nordisk đang khiến cho gã khổng lồ hàng xa xỉ của Pháp buộc phải lo lắng. Việc cổ phiếu của Novo Nordisk đang ở gần mức cao kỷ lục cho thấy sự đánh giá cao của các nhà đầu tư đối với chiến lược kinh doanh đã mang lại cho công ty lợi thế dẫn đầu.

Tập đoàn của tỷ phú Bernard Arnault vẫn giữ vững ngôi vương nhưng những lo ngại về nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc đã làm tổn thương tâm lý đối với các nhà đầu tư. Chứng khoán hàng xa xỉ châu Âu tăng vọt vào đầu năm 2023 khi nhà đầu tư đặt hy vọng vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, những dữ liệu gần đây và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản đã làm xấu đi triển vọng của nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Đồng thời đè nặng lên lĩnh vực hàng xa xỉ vốn phụ thuộc nhiều vào người tiêu dùng Trung Quốc.

Trong khi đó, giảm cân luôn là một ngành kinh doanh lớn và thị trường thuốc giảm cân trở thành một trong những thị trường béo bở nhất trong lịch sử ngành dược phẩm. Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 59% người lớn và gần 1/3 trẻ em ở châu Âu bị thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ béo phì ở châu Âu cao hơn bất kỳ khu vực nào khác của WHO ngoại trừ châu Mỹ. Cũng theo WHO, tính đến năm 2025 sẽ có khoảng 167 triệu người trên toàn cầu, bao gồm cả người lớn và trẻ em sẽ trở nên kém khỏe mạnh hơn vì bị thừa cân hoặc béo phì.

Nhà phân tích Evan Seigerman của BMO Capital Markets dự báo các loại thuốc trong lĩnh vực giảm cân này sẽ đạt doanh thu hàng năm 100 tỷ USD vào đầu những năm 2030. Loại thuốc này sẽ trở thành nguồn thu nhập "khủng" trong thời gian tới cho các công ty dược phẩm, thậm chí có thể tương tự như thị trường thuốc huyết áp vào những năm 1990. Hơn nửa tá công ty, từ Pfizer và Amgen đến những công ty nhỏ hơn như Altimmune, cũng đang nghiên cứu các liệu pháp giảm cân tương tự như Wegovy, coi chúng là quan trọng động lực tăng trưởng trong tương lai.

Dự kiến, hai hãng dược lớn trên thế giới là Novo Nordisk của Đan Mạch và Lilly của Mỹ sẽ chiếm phần lớn thị trường tiềm năng này. Sau khi Novo Nordisk ra mắt thuốc ở Anh, nhiều chuỗi nhà thuốc tư nhân và cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tại đó cho biết họ lên kế hoạch bán Wegovy.

Tuy nhiên, Novo thông báo hãng chỉ ưu tiên cung cấp cho những bệnh nhân thỏa điều kiện theo hướng dẫn của dịch vụ y tế quốc gia (NHS) ở Anh, chẳng hạn như: những người dùng thuốc này là người lớn bị béo phì, có chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn hơn 30; hoặc người thừa cân với chỉ số BMI lớn hơn 27 kèm theo các vấn đề y tế liên quan đến cân nặng như tăng huyết áp, đái tháo đường loại 2 hoặc tăng cholesterol.

Wegovy cũng không được khuyến cáo sử dụng cho những người có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc một số khối u tuyến giáp hoặc nội tiết (ung thư tuyến giáp thể tuỷ). Và không phải ai cũng đáp ứng tốt với loại thuốc này. Vẫn có khoảng 13% người bị béo phì sử dụng thuốc Wegovy mà không giảm được cân nào!