Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sabeco công bố giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" năm 2026

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng Giám đốc Sabeco.

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ Việt Nam) vừa chính thức khởi động Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.

Thông qua sự phối hợp giữa SABECO và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Mặt trận tại 34 tỉnh thành trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực tại địa phương.

Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng.

15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng Giám đốc Sabeco, chia sẻ thông qua Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, Sabeco mong muốn kết nối những con người có chung tinh thần cống hiến, đồng thời đưa những nỗ lực và đóng góp của họ đến gần hơn với công chúng.

Giải thưởng cũng khẳng định rằng những đóng góp cho sự phát triển của đất nước có thể bắt nguồn từ bất kỳ địa phương, lĩnh vực hay thế hệ nào.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh Chương trình ‘Vinh danh Người truyền lửa’ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc phát hiện, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt từ cơ sở không chỉ nhân lên những hành động cao đẹp mà còn bồi đắp niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ cùng Báo Đại Đoàn Kết để phát hiện, giới thiệu đúng những cá nhân tiêu biểu và xứng đáng nhất.