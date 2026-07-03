VEAM MOTOR đấu giá hơn 400 xe tải các loại, xe khách và xe chuyên dùng

Tiếp nối thành công từ những phiên đấu giá trước, VEAM MOTOR chính thức tổ chức đợt đấu giá với số lượng 442 xe, được chia thành 186 nhóm (lô) tài sản với nhiều chủng loại như xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng. Đây được xem là cơ hội để khách hàng và đại lý trên toàn quốc sở hữu những sản phẩm chính hãng, chưa qua sử dụng, giá khởi điểm hấp dẫn, cùng hồ sơ pháp lý đầy đủ.
Nhà máy ô tô VEAM phối hợp cùng Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức chương trình đấu giá xe ô tô với mức giá khởi điểm cạnh tranh, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những mẫu xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng với mức giá dễ tiếp cận .
Nhà máy ô tô VEAM sẽ tổ chức đấu giá xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng. Đây đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, bảo quản tại nhà máy, đầy đủ hồ sơ pháp lý. Hồ sơ tham gia đấu giá được mở bán từ ngày 22/6/2026 đến 16h00 ngày 07/7/2026.
Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 09h00 ngày 10/7/2026, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo từng nhóm (lô) tài sản, phương thức trả giá lên.
Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Tổ dân phố 14, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Khách hàng có thể xem xe trực tiếp tại Nhà máy ô tô VEAM . Chương trình mở rộng cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.
Liên hệ để nhận hồ sơ và hướng dẫn chi tiết:
Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam
Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0976 448 446
Tư vấn và xem xe tại Nhà máy ô tô VEAM
Hotline: 0974 250 478
Việc tiếp tục đấu giá tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại (VM) theo hình thức bán đấu giá với phương án mới thể hiện nỗ lực của VEAM trong việc giải phóng hàng tồn kho, tránh lãng phí và thu hồi tối đa vốn cho doanh nghiệp.
Song song với việc tiếp tục tổ chức đấu giá xe tồn kho, duy trì sản xuất – phát triển sản phẩm mới, VEAM MOTOR đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bàn giao xe cho khách hàng trúng đấu giá ở các phiên trước. VEAM MOTOR cam kết không chỉ bàn giao đúng tiến độ đã cam kết, mà còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ hậu mãi và bảo hành, củng cố niềm tin và uy tín thương hiệu trong mọi giao dịch.
VEAM MOTOR chủ động tăng cường nguồn lực, đảm bảo tiến độ sản xuất và bàn giao. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn trong giai đoạn cao điểm, VEAM MOTOR đã rà soát, điều chỉnh và tăng cường nhân sự trực tiếp sản xuất, đồng thời bổ sung lao động mới, sắp xếp làm thêm giờ nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thiện và bàn giao xe. Song song đó, công ty cũng đẩy mạnh công tác tuyển dụng để vừa phục vụ nhu cầu hiện tại, vừa chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất giai đoạn tiếp theo.
Với tinh thần chủ động - chuyên nghiệp - minh bạch, VEAM MOTOR không chỉ hướng tới hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ xe trúng đấu giá đúng tiến độ, mà còn coi đây là bước chuyển mình quan trọng để tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh, duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
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