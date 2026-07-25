Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Chuỗi 10 hội thảo về trí tuệ nhân tạo (AI), khu công nghiệp thông minh và tài chính sẽ được triển khai trong năm 2026, giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia...

Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Lực đẩy từ chính sách và công nghệ" là sự kiện mở đầu cho chuỗi 10 hội thảo chuyên đề sẽ được triển khai trên phạm vi cả ba miền trong năm 2026. Ảnh: Bộ Công Thương.

Ngày 24/7/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Lực đẩy từ chính sách và công nghệ". Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi 10 hội thảo chuyên đề sẽ được triển khai trên phạm vi cả ba miền trong năm 2026 thuộc khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 (VNEEP3).

NỀN TẢNG KẾT NỐI TOÀN NGÀNH SAU MỘT NĂM VẬN HÀNH

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam vào năm 2025 - một nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nền tảng này tích hợp cơ sở dữ liệu người quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng, đơn vị tư vấn năng lượng, cùng hệ thống bài giảng điện tử, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật.

Tiếp nối những kết quả bước đầu đạt được, trong năm 2026, Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi các hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây sẽ là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công. Ảnh: Bộ Công thương

Bộ Công Thương kỳ vọng nền tảng này sẽ trở thành cầu nối thực chất giữa bốn nhóm chủ thể trong hệ sinh thái năng lượng: đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ, cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật — những bên hiện đang hoạt động song song nhưng chưa có nhiều điểm kết nối hệ thống.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình cộng đồng trong việc thúc đẩy ứng dụng thực tiễn, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA), cho rằng với sự đồng hành của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, sự tham gia tích cực của các chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ ngày càng phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý năng lượng và hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

AI, KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ

Nội dung kỹ thuật của hội thảo tập trung vào ba hướng chính: công nghệ AI trong vận hành hệ thống năng lượng; mô hình khu công nghiệp thông minh; và các cơ chế tài chính hỗ trợ dự án tiết kiệm năng lượng.

Về ứng dụng AI, các chuyên gia đánh giá đây là công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất thông qua giám sát, điều khiển và tối ưu vận hành hệ thống theo thời gian thực. Các hệ thống AI cho phép tối ưu liên tục dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, giúp giảm tiêu hao năng lượng và tối ưu chi phí sản xuất mà không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hạ tầng hiện có.

Mô hình khu công nghiệp thông minh là hướng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, trong đó các công nghệ quản lý hiện đại được tích hợp để tối ưu hóa vận hành toàn khu, từ hệ thống điện, nước, xử lý chất thải đến logistics nội bộ. Hướng tiếp cận này cho phép chia sẻ chi phí đầu tư và tạo ra hiệu quả quy mô mà từng doanh nghiệp đơn lẻ khó đạt được. Hội thảo cũng giới thiệu các giải pháp phát triển nhà máy thông minh gắn với chuyển đổi số, tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao năng suất.

Một nội dung được doanh nghiệp quan tâm là thông tin về cơ chế tài chính và chính sách hỗ trợ đầu tư cho các dự án tiết kiệm năng lượng, điểm nghẽn thực tế khi doanh nghiệp đã nhận thức được lợi ích nhưng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Hội thảo cung cấp thông tin cụ thể về các nguồn hỗ trợ hiện có, điều kiện tiếp cận và quy trình thực hiện.

Ngoài các bài tham luận, hội thảo dành thời gian cho tư vấn trực tiếp về giải pháp công nghệ, tài chính và mô hình triển khai theo từng nhu cầu cụ thể.

Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh là sự kiện đầu tiên trong chuỗi 10 hội thảo chuyên đề năm 2026. Sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 8/2026 trước khi chuỗi hội thảo mở rộng ra các tỉnh thành phía Bắc.

Chuỗi hội thảo này nằm trong khuôn khổ VNEEP3, chương trình quốc gia đặt mục tiêu giảm cường độ năng lượng trong nền kinh tế và nâng cao tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia trong giai đoạn đến năm 2030. Đây cũng gắn liền với các cam kết giảm phát thải của Việt Nam, trong đó ngành công nghiệp, với mức tiêu thụ năng lượng chiếm tỷ trọng lớn, đóng vai trò then chốt trong việc đạt các mục tiêu này.