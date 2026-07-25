Bệ phóng cho thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới

Một nền kinh tế mạnh cần có những doanh nghiệp mạnh. Một cộng đồng doanh nghiệp mạnh cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực và có khát vọng. Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” sẽ góp phần hình thành một mạng lưới CEO có tư duy hiện đại, có năng lực quản trị ngang tầm khu vực và quốc tế…

Đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước, các trường đại học, các tổ chức nước ngoài tham gia lễ khởi động. Ảnh: VCCI.

Ngày 25/7/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng các đối tác chính thức khởi động Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới”. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành một mạng lưới CEO sở hữu tư duy quản trị hiện đại, năng lực chuẩn quốc tế, làm hạt nhân thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá và đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Chương trình phát triển lãnh đạo trọng điểm này được thiết kế, vận hành bởi Công ty Tư vấn quản lý A11 phối hợp cùng INSEAD – trường kinh doanh danh tiếng hàng đầu thế giới và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐỊNH HÌNH THẾ HỆ DOANH NHÂN ĐỦ SỨC CẠNH TRANH TOÀN CẦU

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu rất lớn. Nền kinh tế cần một đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị hiện đại, khả năng đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời đặt thúc đẩy xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng cống hiến.

Chủ tịch VCCI nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp ngày 17/7/2026: Các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” ra đời nhằm góp phần phát triển một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam mới: hội tụ tư duy chiến lược, năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội và khả năng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trên trường quốc tế. Không dừng lại ở một khóa học đơn lẻ, chương trình được thiết kế bài bản, đa cấp độ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VCCI.

“VCCI xác định phát triển năng lực lãnh đạo phải gắn liền với thực tiễn. Nội dung đào tạo sẽ xoáy sâu vào các bài toán cốt lõi: quản trị chiến lược, tài chính, nhân sự, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị rủi ro và năng lực điều hành trong bối cảnh nhiều biến động”, Chủ tịch VCCI chia sẻ.

Đặc biệt, chương trình tạo lập một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện trước, trong và sau đào tạo thông qua các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm CEO, hoạt động mentoring, coaching, kết nối đầu tư và thị trường. Mạng lưới “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” sẽ là không gian chất lượng để các doanh nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Chia sẻ tại lễ khởi động, bà Võ Thị Minh An, Tổng Giám đốc A11, cho rằng: “Mọi bài toán của tổ chức suy cho cùng đều là bài toán con người. Với ‘CEO Kỷ nguyên mới’, chúng tôi kỳ vọng chuyển hóa các chuẩn mực toàn cầu thành giá trị ‘glocal’ – kết hợp tri thức quốc tế với sự thấu hiểu sâu sắc thị trường nội địa để cùng doanh nhân kiến tạo tương lai”.

ĐỘNG LỰC CHIẾN LƯỢC ĐƯA CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VÀO CUỘC SỐNG

Đánh giá cao ý sáng kiến của VCCI, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) nhận định chương trình không chỉ mang tính đào tạo thuần túy mà là hành động cụ thể đồng hành cùng Chính phủ thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TTg, hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

"Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được điều đó, phát triển kinh tế tư nhân là định hướng chiến lược", ông Tuấn khẳng định.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Muốn có một khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, bắt buộc phải có những doanh nghiệp lớn mạnh và đội ngũ CEO đủ tầm nhìn, đủ năng lực và bản lĩnh dẫn dắt.

Trong thời đại mới, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở vốn hay công nghệ mà phụ thuộc quyết định vào chất lượng quản trị và năng lực của người lãnh đạo. Lãnh đạo chính là người quyết định chiến lược phát triển, khả năng thích ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sức chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động toàn cầu.

Nghị quyết 68 đã đề ra quan điểm cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hoá kinh doanh, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo và giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành. Thể chế hóa chủ trương này, ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình đào tạo 10.000 CEO đến năm 2030, nhằm chuẩn hóa năng lực quản trị, tư duy đổi mới và đạo đức kinh doanh.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, trường đại học bấm nút khởi động Chương trình. Ảnh: VCCI.

“Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác với các tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới như INSEAD sẽ đưa chương trình này trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần Nghị quyết 68 vào thực tiễn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Tài chính cũng kỳ vọng các chương trình đào tạo sẽ vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình đào tạo kỹ năng quản trị đơn thuần để tạo nên một cộng đồng lãnh đạo chung hệ giá trị, chung khát vọng và liên tục kết nối để nâng tầm sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài chính công và tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng minh bạch, thuận lợi, trọng tâm, trọng điểm và dễ tiếp cận.

“Thể chế tạo ra môi trường, còn đội ngũ CEO chính là lực lượng biến môi trường đó thành năng suất, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng. Với sự chung tay của các bộ, ngành, VCCI, các viện, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình "CEO Việt Nam kỷ nguyên mới" sẽ từng bước hình thành một mạng lưới CEO có tư duy hiện đại, có năng lực quản trị ngang tầm khu vực và quốc tế”, ông Tuấn bày tỏ tin tưởng.