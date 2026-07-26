Những tác động từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với Việt Nam
NNhóm nghiên cứu Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy
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Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, đặc biệt là Điều 301 của
Đạo luật Thương mại năm 1974, đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong thương mại
quốc tế. Được kích hoạt dưới thời Tổng thống Donald Trump, các biện pháp này đã
áp dụng mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt
Nam. Mức thuế 12,5% được áp dụng cho Việt Nam, với lý do chính là các quốc gia
này chưa thực hiện đủ biện pháp ngăn chặn sản phẩm từ lao động cưỡng bức vào thị
trường Mỹ.
Điều 301 cho phép Tổng thống Mỹ áp dụng các biện pháp thương
mại để đối phó với các hành vi thương mại không công bằng từ các quốc gia khác.
Trong trường hợp này, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã tiến hành điều
tra và kết luận rằng nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, chưa có biện pháp đủ mạnh
để ngăn chặn sản phẩm từ lao động cưỡng bức. Mức thuế 12,5% đối với Việt Nam
không chỉ là biện pháp trừng phạt mà còn là lời cảnh báo về việc cần cải thiện
các tiêu chuẩn lao động.
NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
Trên thực tế, mức thuế này có thể gây lo ngại, nhưng tác động tiêu
cực đối với triển vọng xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt
Nam không quá lớn. Nguyên nhân là do các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt
Nam sang Mỹ, như thiết bị điện và điện tử công nghệ cao, được loại trừ khỏi
danh sách đánh thuế. Điều này giúp giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp Việt
Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Mặc dù vậy, mức thuế 12,5% cũng có thể mang lại một số lợi thế
cho Việt Nam. Trước hết, việc giảm mức thuế từ gần 20% xuống 12,5% có thể giúp
các doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị
trường quốc tế. Ngoài ra, việc áp dụng mức thuế đồng loạt có thể tạo ra một sân
chơi công bằng hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam, khi mà các đối thủ cạnh tranh
cũng phải chịu mức thuế tương tự.
Tuy nhiên, để tận dụng được những lợi thế này, Việt Nam cần
phải có những chiến lược thích ứng phù hợp. Các doanh nghiệp cần phải đa dạng
hóa thị trường xuất khẩu, không chỉ tập trung vào thị trường Mỹ mà còn mở rộng
sang các thị trường tiềm năng khác. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng sản phẩm
và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ cũng là những yếu tố quan trọng giúp các doanh
nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần.
Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải chú trọng đến việc cải thiện
năng lực logistics và chuỗi cung ứng để giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu
quả hoạt động. Việc đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là một trong
những giải pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh
tranh trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phức tạp.
Như vậy, mức thuế đối ứng toàn cầu 12,5% của Hoa Kỳ đang tạo
ra những thách thức không nhỏ cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là
trong các ngành thủy sản và dệt may. Tuy nhiên, với những chiến lược thích ứng
phù hợp và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể biến thách
thức thành cơ hội để phát triển bền vững trong tương lai.
CẦN MỘT CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG HIỆU QUẢ
Trong bối cảnh các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang
tạo ra những thách thức đáng kể cho Việt Nam, việc xây dựng chiến lược thích ứng
hiệu quả là điều cần thiết.
Để hóa giải các thách thức từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, Việt Nam cần thực hiện một loạt các chiến lược từ cam kết về lao động, đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến cải thiện năng lực logistics. Những chiến lược này không chỉ giúp Việt Nam đạt được mức thuế ưu đãi hơn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Một trong những yếu tố quan trọng để đạt được mức
thuế ưu đãi hơn là cam kết của Việt Nam về việc ngăn chặn lao động cưỡng bức.
Để giảm mức thuế từ 12,5% xuống 10%, Việt Nam cần ký kết một thỏa thuận thương
mại có đi có lại với Mỹ, trong đó bao gồm cam kết cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất
từ lao động cưỡng bức. Đây không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một bước
đi chiến lược để cải thiện hình ảnh quốc gia và tăng cường khả năng cạnh tranh
trên thị trường quốc tế.
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về lao động, Việt Nam cần đa
dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đa dạng hóa thị
trường giúp giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, từ đó giảm thiểu rủi
ro khi có biến động chính sách. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội
tại các thị trường mới nổi hoặc các khu vực có nhu cầu cao về sản phẩm mà Việt
Nam có thế mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt để
duy trì và mở rộng thị phần. Điều này đòi hỏi đầu tư vào công nghệ sản xuất, cải
tiến quy trình và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Việc xây dựng thương hiệu mạnh mẽ cũng đóng vai trò quan trọng
trong chiến lược thích ứng của Việt Nam. Một thương hiệu mạnh không chỉ giúp sản
phẩm dễ dàng nhận diện trên thị trường mà còn tạo ra giá trị gia tăng, giúp sản
phẩm có thể bán với giá cao hơn. Để xây dựng thương hiệu, các doanh nghiệp cần
tập trung vào việc phát triển câu chuyện thương hiệu, tạo dựng niềm tin với
khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Ngoài
ra, việc tham gia các hội chợ thương mại quốc tế và sử dụng các kênh truyền
thông hiện đại cũng là cách hiệu quả để quảng bá thương hiệu.
Cải thiện năng lực logistics là một yếu tố không thể thiếu
trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Hệ thống logistics hiệu
quả giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng tốc độ giao hàng và cải thiện dịch vụ
khách hàng. Việt Nam cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng logistics, bao gồm cảng biển,
đường bộ và hệ thống kho bãi. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý logistics cũng giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt
động.
Trong bối cảnh thương mại phức tạp hiện nay, các doanh nghiệp
Việt Nam cần có những khuyến nghị cụ thể để thích ứng. Trước hết, cần tăng cường
năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) để tạo ra các sản phẩm mới, đáp ứng
nhu cầu đa dạng của thị trường. Việc đầu tư vào R&D không chỉ giúp cải thiện
chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Thứ hai, các
doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp
và khách hàng quốc tế để đảm bảo nguồn cung ổn định và mở rộng thị trường tiêu
thụ. Cuối cùng, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu
tố quan trọng để thực hiện các chiến lược trên. Nhân lực có kỹ năng và kiến thức
sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với các thay đổi của thị trường và
công nghệ.
Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia vào
các hiệp định thương mại tự do cũng là một hướng đi quan trọng. Các hiệp định
này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi
cho việc chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất. Việt Nam cần tận
dụng tối đa các lợi ích từ các hiệp định thương mại đã ký kết và tiếp tục đàm
phán các thỏa thuận mới để mở rộng thị trường xuất khẩu.
Trong tương lai, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi và đánh giá
tác động của các chính sách thuế quan mới từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Việc
nắm bắt kịp thời các thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế sẽ giúp Việt
Nam điều chỉnh chiến lược phù hợp, từ đó duy trì và phát triển lợi thế cạnh
tranh trên thị trường toàn cầu. Với những bước đi chiến lược và sự chuẩn bị kỹ
lưỡng, Việt Nam có thể vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển
kinh tế bền vững trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng phức tạp.
HOA KỲ CÔNG BỐ MỨC THUẾ THEO ĐIỀU TRA MỤC 301 VỀ LAO
ĐỘNG CƯỠNG BỨC, HÀNG VIỆT NAM CHỊU THUẾ BỔ SUNG 12,5%
Ngày 23/7/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã
ra Thông báo công bố kết luận cuối cùng và các biện pháp xử lý trong cuộc điều
tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 với 60 nền kinh tế liên quan tới
chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu sản xuất bởi lao động cưỡng bức mà Cơ
quan này khởi xướng điều tra hồi tháng 3/2026.
Trong kết luận này, USTR không thay đổi cáo buộc tại kết luận
sơ bộ, theo đó Hoa Kỳ cho rằng tất cả 60 nền kinh tế bị điều tra đều chưa bảo đảm
các tiêu chí về lao động cưỡng bức theo cách hiểu của Hoa Kỳ ở các mức độ khác
nhau.
Trên cơ sở các kết luận này, Tổng thống Trumps đã chỉ đạo
USTR công bố các biện pháp thuế trừng phạt với 60 nền kinh tế liên quan (chiếm
99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ), chia thành ba nhóm cụ thể
như sau:
Nhóm 1 - áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với 17 nền kinh tế:
Argentina, Bangladesh, Campuchia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mexico, Pakistan, Sri Lanka,
Trinidad và Tobago, và Vương quốc Anh.
Nhóm 2 – áp dụng mức thuế từ 10%-12.5% đối với 05 nền kinh tế:
Áp dụng cơ chế tính thuế “khấu trừ MFN” theo đó, (i) tổng thuế MFN hiện hành và
thuế bổ sung theo Điều tra 301 về lao động cưỡng bức này là ngưỡng 10% đối với
EU và Đài Loan (Trung Quốc), và là 12.5% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, nếu
thuế MFN nhỏ hơn ngưỡng; và (ii) nếu thuế MFN bằng hoặc lớn hơn ngưỡng, thuế
theo Mục 301 sẽ bằng 0.
Nhóm 3 – áp dụng mức thuế bổ sung 12.5% đối với toàn bộ các
nền kinh tế còn lại, trong đó có Việt Nam.
Về phạm vi áp dụng, các biện pháp thuế nói trên sẽ được áp dụng
đối với tất cả hàng hóa từ đối tác liên quan ngoại trừ các loại hàng hóa thuộc
danh sách miễn trừ nêu tại Phụ lục I và II Phần A của Thông báo (được đính kèm
dưới đây), cơ bản thuộc các trường hợp sau:
Hàng viện trợ, vật phẩm phục vụ trao đổi thông tin;
Hàng hóa đang thuộc diện áp thuế theo Mục 232 (một số sản phẩm
nhôm thép, sản phẩm phái sinh, ô tô và linh kiện ô tô...);
Hàng hóa mà Hoa Kỳ có nhu cầu cao (một số nguyên liệu thô,
nông sản thiếu hụt…) hoặc được cho là cần thiết để thúc đẩy thực hiện mục tiêu
loại bỏ lao động cưỡng bức bởi đối tác.
Riêng đối với hàng dệt may của Bangladesh, Campuchia,
Indonesia và Malaysia, Hoa Kỳ sẽ áp dụng cơ chế Hạn ngạch Thuế quan (TRQ) đặc
biệt dự kiến trong 03 năm. Cơ chế này cho phép các quốc gia trên xuất khẩu một
khối lượng dệt may nhất định vào Hoa Kỳ mà không bị áp khoản thuế bổ sung theo
Mục 301 này nếu họ sử dụng nguyên liệu bông và hàng dệt may nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Về thời điểm áp dụng, USTR thông báo các biện pháp thuế nói
trên sẽ chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 0 giờ 01
phút ngày 24/7/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ).
Về thời hạn, theo quy định của Mục 301, các biện pháp này sẽ
tự động hết hiệu lực sau 04 năm nếu không được gia hạn. Tuy nhiên, USTR có thể
sửa đổi hoặc chấm dứt biện pháp khi hoàn cảnh thay đổi, bao gồm trường hợp đối
tác thương mại thay đổi chính sách liên quan đến hành vi bị điều tra.
Như vậy, hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ từ 24/7/2026 sẽ phải
chịu mức thuế bổ sung 12,5%, ngoại trừ các mặt hàng được miễn trừ nêu tại Phụ lục
I và Phụ lục II Phần A của Thông báo (được đính kèm dưới đây).
Tính từ tháng 3/2026 đến nay, Hoa Kỳ đã và đang tiến hành 03
cuộc điều tra theo Mục 301 đối với hàng nhập khẩu Việt Nam liên quan tới lao động
cưỡng bức, dư thừa sản xuất và sở hữu trí tuệ. Ngoài cuộc điều tra về lao động
cưỡng bức đã có kết luận cuối cùng nói trên, doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ
cũng cần quan tâm và có giải pháp ứng phó với hai cuộc điều tra còn lại về sản
xuất dư thừa và sở hữu trí tuệ mà nước này đang tiến hành.
(Nguồn: Phòng WTO và Hội nhập, Ban Pháp chế - VCCI).
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