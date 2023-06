Vì sao du khách Việt “đổ xô" đến Hàn Quốc?

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) đã chỉ ra 7 kỳ vọng phổ biến của khách du lịch khi lựa chọn một điểm đến, gồm: văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, cơ sở hạ tầng, cảnh quan, sự kiện, thương mại. Các yếu tố này đều có thể gói gọn trong khái niệm: "sản phẩm du lịch".

Soi chiếu vào ngành du lịch, Hàn Quốc là một điển hình cho việc dùng sản phẩm văn hóa để nâng tầm điểm đến. Làn sóng "Hàn lưu" - Hallyu đã góp phần kích cầu du lịch đặc biệt hiệu quả. Kết quả từ một khảo sát hậu lễ hội âm nhạc Kpop tại Pháp từng cho thấy có tới 9 trên 10 người bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc du lịch, 75% trong số đó đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi.

Tại Việt Nam, Hàn Quốc được lựa chọn là một trong những điểm đến du lịch được ưa thích nhất. Khẳng định này là kết quả có được dựa trên một cuộc khảo sát được tiến hành bởi một văn phòng nghiên cứu thị trường, có trụ sở tại TP.HCM, trên 1.200 người lớn.

Kết quả cho thấy, địa điểm du lịch mà người Việt Nam muốn đến nhất chính là Hàn Quốc (với 20% phiếu bầu) và Nhật Bản (với 24%). Bài khảo sát này cũng cho thấy giới trẻ nước ta lựa chọn Hàn Quốc để du lịch thông qua các tiêu chí như: Cảnh đẹp (48%), Văn hóa (43%), Ẩm thực (25%) và Giải trí (15%).

Một trong những lý do hàng đầu để du khách lựa chọn đến Hàn Quốc là nhiều nét văn hóa đặc sắc. Từ những ngôi chùa Phật giáo cổ kính đến văn hóa Hàn Quốc hiện đại như nhạc K-pop, các sản phẩm thời trang và làm đẹp của xứ sở kim chi đều khiến du khách tò mò muốn khám phá. Ngoài ra, Hàn Quốc có thể không đứng đầu danh sách các điểm du lịch giá rẻ ở châu Á nhưng giá cả tại đây phải chăng hơn đáng kể so với một số quốc gia láng giềng. So với các điểm đến phổ biến như Nhật Bản hay Singapore, bạn có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn cho một kỳ nghỉ ở Hàn Quốc, từ chỗ ở, phương tiện di chuyển đến đồ ăn.

Tính đến đầu tháng 6/2023, Hàn Quốc đã đón 163.000 lượt khách du lịch từ Việt Nam, đạt 73% so với cùng kì năm 2019, giai đoạn trước dịch. Đây là một dấu hiệu phục hồi tích cực của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết, năm 2023 là mở đầu cho Năm du lịch Hàn Quốc 2023-2024 với khẩu hiệu “Ride the Korean Wave”.

KTO đã tổ chức nhiều chương trình giới thiệu du lịch đặc sắc như: Các hội thảo du lịch tỉnh Jeollabuk-do, thành phố Incheon, tỉnh Gyeongsangbuk-do, các show diễn, chương trình ẩm thực, tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM)..., thu hút khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc.

Với hàng loạt các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Việt Nam từ đầu năm 2023, KTO hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 400.000 lượt khách du lịch Việt Nam trong năm 2023, đạt 70% so với thời điểm trước đại dịch. Cùng với việc quảng bá mạnh 100 điểm đến được yêu thích ở Hàn Quốc, từ nay đến hết năm 2023, KTO dự định tổ chức nhiều hội thảo: Hội thảo du lịch quá cảnh Hàn Quốc, Hội thảo Du học Hàn Quốc, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE… Cùng với đó là kế hoạch dành cho các famtour trải nghiệm du lịch Hàn Quốc.

Tại sự kiện Korea MICE Roadshow 2023 đầu tháng 6 vừa qua, ông Vũ Việt Hùng - đại diện thương mại của hãng hàng không Vietravel Airlines khu vực miền Bắc cho biết Hàn Quốc là thị trường tiềm năng của Vietravel Airlines, theo kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng đến Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

"Qua trao đổi với cục xúc tiến du lịch các địa phương ở Hàn Quốc như Busan, Seoul hay Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, chúng tôi có thêm dữ liệu về lượng khách du lịch tới các điểm đến, cũng như dữ liệu người Việt Nam tại Hàn Quốc để phục vụ việc mở đường bay. Dự kiến cuối năm Vietravel Airlines sẽ mở đường bay thường lệ từ Việt Nam tới Incheon, vì vậy sự hỗ trợ của các đối tác tại Hàn Quốc là rất quan trọng", ông Vũ Việt Hùng nói.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh, Giám đốc Công ty du lịch TopTravel cho biết: “Hiện tại, ngoài sản phẩm du lịch truyền thống tới Seoul, các doanh nghiệp đã xây dựng những gói sản phẩm miễn visa tới các địa điểm mới như Jeollanamdo - Jeollabukdo. Chúng tôi đã nhanh chóng nắm bắt các cơ hội này để làm các chương trình tour tới Jeollanamdo - Jeollabukdo thông qua các chuyến bay Charter (thuê bao) từ Đà Nẵng và Nha Trang”.

Bà Hoàng Thùy Dương, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Ehoo LTS (Hàn Quốc) cho biết đơn vị có nhiều kế hoạch và chính sách hỗ trợ để thu hút khách Việt Nam tới Hàn Quốc: "Trong tháng 9, chúng tôi triển khai thêm các sản phẩm mới theo chuyến bay charter từ Hà Nội - Incheon, TP.HCM - Incheon, Đà Nẵng - Jeonju để du khách có nhiều lựa chọn du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt về du lịch MICE, chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tại Việt Nam để tổ chức sự kiện về lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp tại Hàn Quốc vào tháng 12 năm nay".

Ngoài ra, tuyến du lịch phía Nam Hàn Quốc gần đây được quảng bá rất mạnh ở Việt Nam, sau hàng loạt chuyến bay charter khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Mới đây nhất, một số doanh nghiệp lữ hành tại Lâm Đồng đang mở bán tour du lịch Hàn Quốc miễn visa khởi hành từ sân bay Liên Khương, kết nối sân bay Liên Khương với sân bay Muan tại tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc, với chuyến bay đầu tiên vào đầu tháng 7 tới.

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cho biết trong mùa thấp điểm thì việc khai thác đường bay 2 chiều có ý nghĩa quan trọng với điểm đến. Việc khai thác khách từ cả 2 phía Jeollanam (Hàn Quốc) và Lâm Đồng (Việt Nam) sẽ giảm áp lực về lấp đầy chuyến bay và giúp cho đường bay này được duy trì lâu dài, bền vững. Đây cũng là cơ hội để người dân tại Lâm Đồng và các tỉnh lân cận trải nghiệm du lịch Hàn Quốc với chi phí rẻ hơn và thuận tiện hơn, thay vì phải di chuyển đến các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội hay TP.HCM.

Trên thực tế, Việt Nam cũng là một trong những thị trường có khách du lịch chi tiêu mạnh nhất tại Hàn Quốc. Theo báo cáo của công ty xử lí thanh toán Hàn Quốc BC Card tháng 5/2023, khách du lịch Việt Nam đứng đầu danh sách giao dịch thẻ bình quân đầu người tại Hàn Quốc vào năm 2022, với 197.000 won/lần quẹt thẻ tín dụng (khoảng 3,5 triệu đồng), tăng 89% so với năm 2021 và vượt qua mức chi tiêu bình quân của các thị trường tiềm năng khác như khách Nhật Bản (188.000 won/lần quẹt thẻ), Trung Quốc (171.000 won/lần quẹt thẻ), Mỹ (109.000 Won/lần quẹt thẻ)...