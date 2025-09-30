Thứ Tư, 01/10/2025

[Video]: Công an Thanh Hoá sát cánh cùng người dân vượt qua bão lũ

Nguyễn Thuấn

30/09/2025, 21:03

Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều địa bàn ở Thanh Hóa ngập sâu, hàng nghìn hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong tình huống cấp bách ấy, lực lượng Công an đã phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, sát cánh cùng chính quyền và người dân triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Các cán bộ, chiến sĩ công an phường Hàm Rồng sơ tán các hộ gia đình ở khu vực ngoại đê sông Mã
Các cán bộ, chiến sĩ công an phường Hàm Rồng sơ tán các hộ gia đình ở khu vực ngoại đê sông Mã

Ngay từ chiều 29/9, tại phường Hàm Rồng, nơi có 7 khu phố nằm ở khu vực ngoại đê sông Mã với khoảng 2.000 hộ, 7.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng nề, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai phương án di dời và cứu trợ.

Hàng trăm người dân, trong đó có nhiều người già, trẻ em, đã được lực lượng Công an phối hợp sơ tán đến nơi an toàn. Song song với đó, 200 suất quà gồm mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay từng hộ dân vùng ngập.

Trực tiếp lãnh đạo phường cùng cán bộ, chiến sĩ Công an đến từng nhà, vừa trao quà vừa động viên bà con yên tâm khắc phục hậu quả mưa bão.

Công an phường Hàm Rồng hỗ trợ di dời và tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lụt. Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hoá

Không chỉ Hàm Rồng, tại nhiều địa phương khác, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng kịp thời có mặt để cùng chính quyền giúp dân vượt lũ. Ở xã Nông Cống, mưa lớn kéo dài đã khiến nước dâng nhanh, nhiều hộ dân không kịp sơ tán, thiệt hại nặng nề, tuyến Quốc lộ 45 đoạn qua địa bàn bị ngập sâu gần 2m.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức di dời hơn 60 người già và trẻ em tại thôn Cồn Vàng, xã Nông Cống đến nơi an toàn
 Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức di dời hơn 60 người già và trẻ em tại thôn Cồn Vàng, xã Nông Cống đến nơi an toàn
VnEconomy
Còn tại xã Tượng Lĩnh, bão ngày 29/9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 500 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu, lượng lượng công an đã khẩn di dời dân đến nơi an toàn.
Còn tại xã Tượng Lĩnh, bão ngày 29/9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 500 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu, lượng lượng công an đã khẩn di dời dân đến nơi an toàn.
Trước tình hình cấp bách, sáng 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận chuyển một xe hàng cứu trợ gồm 70 thùng nước uống, 40 thùng mì tôm, 30 thùng bánh mì, 60 thùng lương khô… trực tiếp đưa vào 2 xã Nông Cống và Tượng Lĩnh để kịp thời hỗ trợ. 
Trước tình hình cấp bách, sáng 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận chuyển một xe hàng cứu trợ gồm 70 thùng nước uống, 40 thùng mì tôm, 30 thùng bánh mì, 60 thùng lương khô… trực tiếp đưa vào 2 xã Nông Cống và Tượng Lĩnh để kịp thời hỗ trợ. 

Tại nhiều điểm ngập sâu, phương tiện ô tô không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải chia thành nhiều tổ công tác, dùng thuyền và ca nô vượt lũ đưa hàng hóa đến từng khu dân cư.

Tại nhiều địa phương, lực lượng công an
Tại nhiều địa phương, lực lượng công an "trắng đêm" cứu hộ, di dời người dân và tài sản trong bão lũ
Các chiến sĩ công an tại địa phương - điểm tựa cho người dân, nhất là trong thời điểm bão lũ hiện nay
Các chiến sĩ công an tại địa phương - điểm tựa cho người dân, nhất là trong thời điểm bão lũ hiện nay
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa 13 người dân bị cô lập tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, xã Ngọc Lặc đến nơi an toàn
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa 13 người dân bị cô lập tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, xã Ngọc Lặc đến nơi an toàn
Tối 29/9, trong điều kiện mưa bão diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ứng cứu, giải thoát an toàn 2 thuyền viên trên chiếc tàu bị chết máy, trôi dạt trên sông Mã.
Tối 29/9, trong điều kiện mưa bão diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ứng cứu, giải thoát an toàn 2 thuyền viên trên chiếc tàu bị chết máy, trôi dạt trên sông Mã.

VnEconomy