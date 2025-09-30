[Video]: Công an Thanh Hoá sát cánh cùng người dân vượt qua bão lũ

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều địa bàn ở Thanh Hóa ngập sâu, hàng nghìn hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong tình huống cấp bách ấy, lực lượng Công an đã phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, sát cánh cùng chính quyền và người dân triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Ngay từ chiều 29/9, tại phường Hàm Rồng, nơi có 7 khu phố nằm ở khu vực ngoại đê sông Mã với khoảng 2.000 hộ, 7.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng nề, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai phương án di dời và cứu trợ.
Hàng trăm người dân, trong đó có nhiều người già, trẻ em, đã được lực lượng Công an phối hợp sơ tán đến nơi an toàn. Song song với đó, 200 suất quà gồm mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay từng hộ dân vùng ngập.
Trực tiếp lãnh đạo phường cùng cán bộ, chiến sĩ Công an đến từng nhà, vừa trao quà vừa động viên bà con yên tâm khắc phục hậu quả mưa bão.
Không chỉ Hàm Rồng, tại nhiều địa phương khác, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng kịp thời có mặt để cùng chính quyền giúp dân vượt lũ. Ở xã Nông Cống, mưa lớn kéo dài đã khiến nước dâng nhanh, nhiều hộ dân không kịp sơ tán, thiệt hại nặng nề, tuyến Quốc lộ 45 đoạn qua địa bàn bị ngập sâu gần 2m.
Tại nhiều điểm ngập sâu, phương tiện ô tô không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải chia thành nhiều tổ công tác, dùng thuyền và ca nô vượt lũ đưa hàng hóa đến từng khu dân cư.
Bão số 10 (Bualoi) gây ra những thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở Nghệ An, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân...
Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, trong ngày 30/9 đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây nhiều thương vong. Hiện nhiều địa phương vẫn khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ dân sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong ngày Hà Nội mưa lớn, liên tục người dân phải tìm cách vượt qua các điểm lụt để đi làm cũng như đưa con em tới trường. Cuối ngày khi lượng mưa không dứt, giao thông vẫn trong tình trạng ùn tắc khắp nơi, nhiều trường học đã phải thông báo cho học sinh lưu trú qua đêm để đảm bảo an toàn...
Trước thiệt hại lớn sau bão số 10, Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống Nhân dân. Ngày 30/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã đến thăm hỏi, động viên...
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: