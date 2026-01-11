Tặng quà Tết của Chủ tịch nước đến người có công trước 31/1

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Phúc Minh
11/01/2026, 15:57
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 kịp thời, đầy đủ trước ngày 31/1/2026, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn tặng quà chi tiết một số trường hợp cụ thể để đảm bảo tính công bằng và đúng đối tượng người có công.
Theo Quyết định, quà tặng của Chủ tịch nước được triển khai với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng, áp dụng đối với từng nhóm đối tượng cụ thể theo quy định.
Hướng dẫn của Bộ Nội vụ nêu rõ, mỗi người chỉ nhận 1 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà, thì nhận 1 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 1 suất quà với mức đó.
Đối với thân nhân liệt sĩ, đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 1 suất quà.
Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà, thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà, thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà, thì cử một người để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
Đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân, thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 1 suất quà.
Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền, và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày 31/1/2026 không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do ngân sách trung ương đảm bảo, và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương lập danh sách, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và phê duyệt đối tượng nhận quà, sau đó báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ (qua Cục Người có công).
Tổng kinh phí thực hiện tặng quà theo Quyết định của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ước khoảng trên 500 tỷ đồng.
Theo Bộ Nội vụ, ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh, tri ân, đãi ngộ đối với những cống hiến của người có công với cách mạng. Đây là chính sách nhất quán, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
