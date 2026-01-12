Thứ Hai, 12/01/2026

Du lịch

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Chu Khôi

12/01/2026, 07:32

Thông qua lễ hội và lộ trình trồng cây anh đào, xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) kỳ vọng không chỉ tạo thêm điểm nhấn du lịch hấp dẫn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, quảng bá hình ảnh Điện Biên, vùng đất lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển du lịch bền vững...

Hoa anh đào nở rộ ở Mường Phăng. Ảnh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cung cấp.
Hoa anh đào nở rộ ở Mường Phăng. Ảnh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cung cấp.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng diễn ra trong ba ngày, từ 9/1 đến 11/1/2026, tại khu vực “Đảo hoa” thuộc bản Kéo, xã Mường Phăng, với chủ đề “Mường Phăng vào xuân - Hoa anh đào khoe sắc”. Điểm nhấn của lễ hội là Lễ phát động trồng cây anh đào, do UBND xã Mường Phăng chủ trì tổ chức, với sự tham gia của đại biểu các cơ quan, đơn vị, tổ chức văn hóa, đối tác Nhật Bản và đông đảo nhân dân, du khách.

Cùng với lễ phát động trồng cây, lễ hội có chuỗi hoạt động phong phú gồm chương trình nghệ thuật, thi ẩm thực “Hương sắc Mường Phăng”, trưng bày sản phẩm OCOP, không gian văn hóa các dân tộc, không gian văn hóa lễ nghi Nhật Bản, hội trại, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm du lịch sinh thái.

ĐIỆN BIÊN: NƠI HOA ANH ĐÀO NỞ SỚM

Điện Biên được biết đến là một trong những nơi hoa anh đào nở sớm hiếm có. Từ cuối tháng 12 đến hết tháng 1 hằng năm, khu vực lòng hồ Pá Khoang và vùng phụ cận Mường Phăng lại rực rỡ sắc hồng phấn của hoa anh đào Sakura. Trong khi tại Nhật Bản, hoa anh đào thường nở sau Tết Nguyên đán, thì ở Điện Biên, mùa hoa đến sớm hơn, tạo lợi thế riêng cho du lịch đầu xuân.

Lễ hội Hoa Anh đào Mường Phăng 2026.
Lễ hội Hoa Anh đào Mường Phăng 2026.

Giữa không gian núi non hùng vĩ, mặt hồ phẳng lặng, những hàng anh đào bung nở tạo nên khung cảnh lãng mạn, khiến nơi đây được ví như “đảo hoa anh đào” của Tây Bắc. Mùa hoa thường kéo dài khoảng 15 ngày, là khoảng thời gian thuận lợi cho tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí mùa xuân vùng cao.

Hòn đảo Hoa anh đào ở Pá Khoang nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20 km, ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, trong lành, thuận lợi cho các loài thực vật ôn đới sinh trưởng. Trên diện tích khoảng 5 ha, hàng nghìn cây anh đào Sakura Nhật Bản bung nở rực rỡ, tạo nên một không gian cảnh quan đặc trưng giữa núi rừng Tây Bắc.

Chị Nguyễn Bích Phương, một cư dân thành phố Điện Biên Phủ, chia sẻ: đứng giữa không gian rộng lớn của hồ Pá Khoang và ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ thật sự rất xúc động. Bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của mùa xuân và sự yên bình độc đáo của những ngọn núi Tây Bắc.

Du khách náo nức đi dự lễ hội Hoa Anh đào Mường Phăng. Ảnh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cung cấp.
Du khách náo nức đi dự lễ hội Hoa Anh đào Mường Phăng. Ảnh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cung cấp.

Lần đầu tiên đến Điện Biên và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên nơi đây, chị Vũ Thảo Giang, du khách từ Hà Nội cho biết đã thấy hoa anh đào ở nước ngoài, nhưng màu sắc ở đây rực rỡ theo một cách khác. Thật khó tưởng tượng có một hòn đảo anh đào như vậy giữa những ngọn núi cao của Tây Bắc,” cô nói.

Bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến quy mô vườn anh đào tại Pá Khoang, anh Phạm Ngọc Tuyền, du khách từ Hà Nội, bộc bạch: “Tôi không nghĩ Việt Nam lại có nơi trồng được nhiều cây anh đào như vậy. Tôi hy vọng tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng những khu vườn này để nhiều người có thể thưởng thức”.

TRỒNG CÂY ANH ĐÀO: TẠO NỀN TẢNG DU LỊCH BỀN VỮNG

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 9/1/2026, UBND xã Mường Phăng tổ chức Lễ phát động trồng cây anh đào năm 2026, mở đầu cho lộ trình xây dựng cảnh quan xanh, tạo điểm nhấn sinh thái và du lịch bền vững. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương cùng tham gia trồng cây tại nhiều khu vực trọng điểm, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa tinh thần chung tay vì môi trường.

Hoa anh đào ở Mường Phăng. Ảnh: Sở Văn <span class=hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cung cấp." />
Hoa anh đào ở Mường Phăng. Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cung cấp.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Trần Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, cho biết việc trồng cây anh đào có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường sinh thái và hình thành cảnh quan đặc trưng. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển cảnh quan, môi trường và sản phẩm du lịch của Mường Phăng  - vùng đất giàu giá trị lịch sử, gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến dịch Điện Biên Phủ.

“Trồng cây anh đào không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà còn từng bước hình thành sản phẩm du lịch mới, nâng cao giá trị không gian du lịch, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân,” ông Khánh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, xã Mường Phăng phấn đấu trồng 50.000 cây anh đào trong giai đoạn 2026–2030. Riêng năm 2026, địa phương đặt mục tiêu trồng 10.000 cây, trong đó đợt 1 trồng 590 cây tại các vị trí như Công viên Mừng chiến thắng Mường Phăng, dọc quốc lộ 279B, bản Kéo, bản Che Căn và khuôn viên các trường học.

Sau nhiều năm nghiên cứu, lai tạo và thử nghiệm, giống anh đào Sakura Nhật Bản đã được trồng thành công tại Điện Biên, đặc biệt là khu vực Pá Khoang. Việc phát triển không gian anh đào được xác định là hướng đi nhằm hình thành cảnh quan giao thoa văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Theo lãnh đạo địa phương, khi các tuyến đường, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng và khu du lịch được phủ sắc anh đào, Mường Phăng sẽ từng bước hình thành không gian du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng, bổ sung cho hệ sinh thái du lịch của thành phố Điện Biên Phủ và tỉnh Điện Biên.

Với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, không khí trong lành và sắc hoa rực rỡ, hòn đảo anh đào ở Pá Khoang và Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng đang trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn trong những ngày đầu năm, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Từ khóa:

cảnh quan sinh thái Điện Biên du lịch sinh thái Mường Phăng hoa anh đào Sakura Nhật Bản không gian văn hóa Nhật Bản Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026 trồng cây anh đào Điện Biên

