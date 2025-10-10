Việt Nam chính thức được nâng hạng - Cơ hội cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ?

NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ LÀN SÓNG VỐN NGOẠI TIỀM NĂNG

Sau nhiều năm chuẩn bị, Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá công bố sáng 8/10/2025 (giờ Việt Nam), dự kiến có hiệu lực từ kỳ phân loại tháng 9/2026 sau khi được rà soát lại vào tháng 3/2026.

Đây là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn hàng tỷ USD từ các quỹ ETF, quỹ thụ động và dòng vốn chủ động quốc tế. Theo SSI Research, tổng lượng vốn ETF có thể rót vào Việt Nam lên tới 1 tỷ USD trong các kỳ cơ cấu danh mục sắp tới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, diễn biến dòng vốn còn phụ thuộc vào biến động vĩ mô toàn cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với nhóm thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh đó, các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Masan (HOSE: MSN) được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp. Với vốn hóa hơn 121.000 tỷ đồng (~4,5 tỷ USD), room ngoại hơn 70% và hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ tích hợp, MSN là ứng viên sáng giá để lọt rổ chỉ số toàn cầu. SSI Research dự báo cổ phiếu MSN có thể thu hút khoảng 98 triệu USD dòng vốn ngoại trong giai đoạn đầu sau nâng hạng.

HỆ SINH THÁI TIÊU DÙNG – BÁN LẺ VỮNG CHẮC, DỰ BÁO HOÀN THÀNH 90% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM

Điểm khác biệt giúp MSN duy trì sức hút lâu dài với nhà đầu tư chính là mô hình kinh doanh gắn liền với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, lĩnh vực tăng trưởng bền vững tại Việt Nam. Hiện tại, MSN sở hữu hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ tích hợp khép kín từ sản xuất đến phân phối, bao gồm Masan Consumer (UpCom: MCH), WinCommerce (WCM), Masan MEATLife (UpCom: MML) và Phúc Long Heritage (PLH). Trong đó, WCM giữ vị trí dẫn đầu thị phần bán lẻ hiện đại với hơn 4.200 cửa hàng, tạo lợi thế vượt trội trong khâu phân phối sản phẩm cho MCH và MML.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2025, Masan (HOSE: MSN) ước đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) vượt 90% so với kế hoạch lợi nhuận kịch bản cơ sở năm 2025. Kết quả này cho thấy Masan đang đi đúng lộ trình, với dư địa để bứt phá trong quý 4, giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm, qua đó củng cố triển vọng hoàn thành và có thể vượt mục tiêu cả năm.

Động lực quan trọng đến từ WinCommerce (WCM) – chuỗi bán lẻ với hơn 4.200 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó 75% cửa hàng mở mới ở nông thôn. WCM ghi nhận doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng (+16,1% so với cùng kỳ) trong 8 tháng đầu năm, riêng tháng 8 đạt 3.573 tỷ đồng (+24,2%). Kết quả này phản ánh sức bật mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa và hiệu quả của mô hình bán lẻ hiện đại.

Masan MEATLife (MML), công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Masan, cũng duy trì tăng trưởng tích cực sau giai đoạn tái cấu trúc. Tháng 8/2025, MML tiêu thụ 14.007 tấn sản phẩm (+12,9%), doanh thu đạt 999 tỷ đồng (+11,1%), lợi nhuận sau thuế tăng 60,5% lên 35 tỷ đồng. Các chỉ số EBIT và EBITDA đều cải thiện, cho thấy hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận đang được củng cố. Đây là minh chứng cho xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang các sản phẩm có thương hiệu, an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Ngoài ra, Masan High-Tech Materials hưởng lợi từ giá vonfram hồi phục, trong khi Phúc Long tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Masan Consumer được kỳ vọng phục hồi mạnh từ năm 2026 khi thị trường FMCG ổn định trở lại.

CỦNG CỐ VỊ THẾ TRONG GIAI ĐOẠN HẬU NÂNG HẠNG

Những kết quả kinh doanh tích cực này không chỉ củng cố vị thế của MSN trong vai trò doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ dẫn đầu, mà còn tạo nền tảng vững chắc để cổ phiếu MSN trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trên sàn giao dịch, mã cổ phiếu MSN cũng duy trì vị thế trong nhóm vốn hóa lớn nhất HOSE và có thanh khoản ổn định thuộc top VN30, bảo đảm khả năng hấp thụ dòng vốn quy mô tỷ USD. Đáng chú ý, việc tái cơ cấu cổ đông những năm gần đây đã cải thiện đáng kể tỷ lệ free float, giúp cổ phiếu trở nên phù hợp hơn với tiêu chí lựa chọn của các rổ chỉ số toàn cầu. Theo SSI Research, đây cũng là lý do MSN được đánh giá là một trong những doanh nghiệp bán lẻ có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn khi thị trường nâng hạng.

Định giá từ các công ty chứng khoán cũng củng cố thêm niềm tin của giới phân tích. BVSC ước tính giá trị hợp lý của MSN khoảng 106.000 đồng/cổ phiếu; VCBS khuyến nghị MUA, đặt mục tiêu ~109.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với vùng giá hiện tại; còn VCI đưa ra mức mục tiêu 101.000 đồng/cổ phiếu, nhấn mạnh lợi thế từ chiến lược mở rộng mạng lưới và tối ưu danh mục sản phẩm. Những đánh giá tích cực này phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Masan, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hậu nâng hạng.