VietnamWood 2025: Kết nối ngành gỗ Việt Nam với quốc tế

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Khánh Huyền
10/11/2025, 08:00
Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về máy móc thiết bị công nghiệp chế biến gỗ (VietnamWood 2025) và Furnitec 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC), từ ngày 19 đến 22/11/2025.
VietnamWood 2025 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (VINEXAD) và Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd, đồng tổ chức bởi Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), đối tác chiến lược là Tập đoàn NürnbergMesse, dưới sự bảo trợ và hỗ trợ của Liên đoàn các nhà sản xuất máy móc chế biến gỗ châu Âu (EUMABOIS).
Theo Ban tổ chức, triển lãm năm nay quy tụ hơn 320 đơn vị triển lãm đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Việt Nam, với diện tích trưng bày 13.500m2, là tiền đề cho một triển lãm ngành công nghiệp chế biến gỗ kết nối toàn cầu.
VietnamWood 2025 không chỉ là cơ hội kết nối cộng đồng sản xuất đồ gỗ nội thất toàn cầu mà còn là nơi quy tụ các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới sáng tạo từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Thông qua các thỏa thuận thương mại như CPTPP, RCEP, và các FTA, Việt Nam đang mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào các thị trường lớn quốc tế.
Năm nay, triển lãm không chỉ phản ánh xu hướng sản xuất thông minh, bền vững mà còn chú trọng đến việc áp dụng công nghệ số, vật liệu bền vững và tự động hóa tiết kiệm năng lượng. Khách tham quan sẽ được khám phá những đột phá trong ngành chế biến gỗ thông qua các sản phẩm và công nghệ tiên tiến.
Các đơn vị triển lãm sẽ giới thiệu những công nghệ tiên tiến trong ngành gỗ, đặc biệt là về cắt và định hình. Các nhà cung cấp như Kuang Yung Machinery Co., Ltd., Leadermac, Vetta, Nanxing sẽ trưng bày các máy cưa xẻ tốc độ cao, hệ thống khoan và các giải pháp cắt thông minh.
Ngoài ra, khu CNC, tự động hóa trưng bày các dây chuyền sản xuất thông minh từ Đại Phúc Vinh, Thuận Hiền, Thượng Nguyên, Anderson và HOMAG sẽ trình diễn các hệ thống sản xuất hoàn toàn tích hợp CNC và giải pháp thông minh.
VietnamWood 2025 cũng tổ chức các phiên hội thảo về những vấn đề nổi bật trong ngành chế biến gỗ. Một trong những phiên thảo luận đáng chú ý là “Tái định vị ngành gỗ Việt Nam: Chuyển dịch chiến lược từ chế biến sang ODM sáng tạo”. Phiên thảo luận này sẽ phân tích cách tăng cường R&D, đổi mới sản phẩm và chiến lược ODM thông minh giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế.
Khu NEXTGEN của VietnamWood 2025 là nơi để sinh viên, doanh nhân trẻ, các công ty khởi nghiệp giao lưu và khám phá cơ hội. Tại đây sẽ trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng của cựu sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu, các buổi gặp gỡ với các KOL trong ngành gỗ, khuyến khích việc học hỏi giữa các thế hệ và khơi dậy tư duy đổi mới, hoạt động thực hành thủ công nhằm bảo tồn nghề thủ công truyền thống của Việt Nam cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối kế thừa.
VietnamWood 2025 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền và các tổ chức ngành gỗ tại Việt Nam, bao gồm Bộ Công Thương, VIFOREST, SAWA, VAMI và HauA. Sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối và hợp tác.
Xuất khẩu thuỷ sản cả năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Tuy nhiên, sang đầu quý 1/2026, xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ suy giảm do tác động dây chuyền từ thuế và MMPA. Từ quý 2/2026 trở đi, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng Việt Nam tháo gỡ các rào cản thuế, IUU…
Với những thành tích xuất sắc và đóng góp trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn BRG vinh dự là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP. Hà Nội được Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua năm 2024.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặt trọng tâm vào kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, logistics, dịch vụ chất lượng cao. Do đó, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao sẽ tăng đáng kể...
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025
Ngành Điện đã cấp điện trở lại cho 1,13 triệu khách hàng tại 6 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai với nỗ lực cao nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành việc khôi phục điện cho toàn bộ khu vực…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: