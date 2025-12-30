MILO gây ấn tượng với chiến dịch “Tôn vinh mọi môn thể thao” tại SEA Games 33.

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
P.V
30/12/2025, 15:24
Trong bức tranh thể thao tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, bóng đá từ lâu giữ vị thế “môn thể thao vua”, thu hút phần lớn sự quan tâm của công chúng. Trong khi đó, nhiều bộ môn giàu bản sắc và đòi hỏi khổ luyện không kém như cầu mây, bi sắt, jujitsu hay pencak silat vẫn chưa nhận được sự chú ý tương xứng.
Vì vậy tại SEA Games 33, nơi quy tụ hơn 50 bộ môn, nhãn hàng MILO đã lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt với chiến dịch “Cùng tôn vinh mọi môn thể thao”, nhằm lan tỏa thông điệp: Mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận và cổ vũ.
Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng thể thao Việt Nam, hình ảnh bóng đá, bóng rổ đã trở thành biểu tượng quen thuộc trên bao bì MILO, truyền cảm hứng vận động cho hàng triệu trẻ em. Tại SEA Games 33, lần đầu tiên MILO quyết định “nhường lại” khoảng xanh đặc trưng ấy cho những bộ môn ít được nhắc tên.
Các môn như cầu mây, wushu, pencak silat hay jujitsu lần đầu xuất hiện nổi bật trên bao bì sữa MILO – một hình ảnh vừa mới mẻ, vừa mang ý nghĩa biểu trưng cho sự công nhận và khích lệ.
Mở màn cho chiến dịch, MILO phối hợp cùng Ogilvy Việt Nam quy tụ hơn 30 vận động viên trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước (cùng một vận động viên đặc biệt – chú ngựa gắn bó với môn thể thao cưỡi ngựa). Không kịch bản, không lời thoại dựng sẵn, các em chia sẻ chân thật về hành trình tập luyện của mình và vỡ òa cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh bản thân trên hộp sữa MILO quen thuộc.
“Không ngờ có ngày con cũng được lên bao bì của MILO”, một câu nói hồn nhiên nhưng chứa đầy tự hào của một vận động viên trẻ.
Phim chiến dịch được phát sóng trong giờ nghỉ giữa hiệp các trận bóng đá tại SEA Games 33 – bộ môn có lượng người xem lớn nhất – như một cách chủ động “mượn ánh đèn sân cỏ” để đưa những môn thể thao thầm lặng đến gần hơn với công chúng.
Thông điệp được gửi gắm rõ ràng: bên ngoài những sân vận động rực sáng, vẫn có rất nhiều vận động viên đang miệt mài tập luyện, cống hiến và khát khao được công nhận. Hiện phim tiếp tục được phát sóng trên các kênh truyền hình lớn và hệ thống rạp CGV trên toàn quốc.
Song song với SEA Games 33, MILO mang khoảng xanh của mình đi khắp Việt Nam, để mọi em nhỏ, dù chơi môn thể thao phổ biến hay ít người biết đến, đều có cơ hội xuất hiện trên hộp sữa MILO thân quen. Không chỉ hiện diện tại các đô thị lớn, hành trình này còn vươn tới những vùng đất xa như Tây Nguyên - cái nôi của nhiều vận động viên từng mang vinh quang về cho Việt Nam, để trẻ em nơi đây cũng được nhìn thấy chính mình trên hộp MILO quen thuộc đầy tự hào.
Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên – Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Nestlé Việt Nam chia sẻ: “MILO tin rằng nỗ lực nào cũng giúp con vươn xa. Những hộp sữa MILO từng tiếp năng lượng cho nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá, bóng rổ – hôm nay sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những vận động viên trẻ jujitsu, bóng gỗ, hay cầu mây.”
Với “Tôn vinh mọi môn thể thao”, MILO không chỉ đồng hành cùng SEA Games 33, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc cổ vũ tinh thần thể thao toàn diện, công bằng và đầy nỗ lực cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngành công nghiệp bia tại Việt Nam từ lâu đã là sân chơi của những thương hiệu lớn với lịch sử hàng trăm năm. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của 1689 Beckent Bauer như một làn gió mới, mang theo khát vọng tiên phong và tạo dựng bản sắc riêng trong ngành bia thủ công.
Hướng tới mục tiêu tăng gấp ba quy mô của AEON tại Việt Nam vào năm 2030, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hệ thống kinh doanh trong năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn.
Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý (PINI) Việt Nam đã chính thức ra mắt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành kim hoàn trong nước...
Để tạo dư địa tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần nâng cao hiệu quả đầu tư công, sử dụng vốn Nhà nước làm “đòn bẩy” cho vốn tư nhân, thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ. Đồng thời xây dựng thị trường vốn minh bạch nhằm hình thành cơ chế sàng lọc tự nhiên và củng cố niềm tin của nhà đầu tư dài hạn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: