Chăn nuôi Việt Nam bứt phá nhờ khoa học và công nghệ

Chu Khôi

03/04/2026, 07:17

Ngành chăn nuôi Việt Nam được kỳ vọng có thể vươn lên trở thành nguồn cung thực phẩm quan trọng cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết và không ngừng nâng cao năng lực quản lý, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhờ vào ứng dụng khoa học và công nghệ. Ảnh minh họa.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự ứng dụng khoa học và công nghệ. Với sự chuyển dịch cơ cấu rõ nét, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm đáng kể, nhường chỗ cho các mô hình quy mô lớn, hiện đại. Năng suất chăn nuôi đã đạt mức 90-95% so với các nước tiên tiến, với những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện giống vật nuôi và quản lý chuồng trại.

Đặc biệt, ngành gia cầm và bò sữa đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc về năng suất và chất lượng sản phẩm. Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như CP, Vinamilk, TH, De Heus và GreenFeed đã mang lại nguồn lực tài chính và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Năng suất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bình quân đầu người còn thấp, và nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Ngành cũng đang chịu áp lực cạnh tranh quốc tế gay gắt, với cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Để phát triển bền vững, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, và chuyển đổi số, đồng thời phát triển theo chuỗi giá trị và liên kết liên ngành.

Những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và sản xuất vaccine đã giúp Việt Nam chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu. Công nghệ sinh học và các tiến bộ kỹ thuật mới cũng đang được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong tương lai, ngành chăn nuôi Việt Nam cần tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển theo chuỗi giá trị và tăng cường liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-13-2026.htm

Chi phí đầu vào tăng cao: Ngành chăn nuôi, thủy sản chịu sức ép lớn

Từ phôi đến vaccine: Bước tiến mới trong chăn nuôi

Tháo "nút thắt" giết mổ, chế biến thịt để nâng tầm chuỗi giá trị chăn nuôi

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

