Chăn nuôi Việt Nam bứt phá nhờ khoa học và công nghệ

Ngành chăn nuôi Việt Nam được kỳ vọng có thể vươn lên trở thành nguồn cung thực phẩm quan trọng cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết và không ngừng nâng cao năng lực quản lý, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự ứng dụng khoa học và công nghệ. Với sự chuyển dịch cơ cấu rõ nét, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm đáng kể, nhường chỗ cho các mô hình quy mô lớn, hiện đại. Năng suất chăn nuôi đã đạt mức 90-95% so với các nước tiên tiến, với những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện giống vật nuôi và quản lý chuồng trại.

Đặc biệt, ngành gia cầm và bò sữa đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc về năng suất và chất lượng sản phẩm. Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như CP, Vinamilk, TH, De Heus và GreenFeed đã mang lại nguồn lực tài chính và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Năng suất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bình quân đầu người còn thấp, và nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Ngành cũng đang chịu áp lực cạnh tranh quốc tế gay gắt, với cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Để phát triển bền vững, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, và chuyển đổi số, đồng thời phát triển theo chuỗi giá trị và liên kết liên ngành.

Những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và sản xuất vaccine đã giúp Việt Nam chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu. Công nghệ sinh học và các tiến bộ kỹ thuật mới cũng đang được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong tương lai, ngành chăn nuôi Việt Nam cần tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển theo chuỗi giá trị và tăng cường liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026.

