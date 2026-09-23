Hoàn thiện thể chế, đưa phúc lợi động vật trở thành nền tảng của chăn nuôi bền vững
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Phúc lợi động vật ngày càng được quan tâm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và nghiên cứu khoa học, không chỉ vì yêu cầu đối xử nhân đạo mà còn gắn với sức khỏe vật nuôi, an toàn thực phẩm, hiệu quả sản xuất và yêu cầu của thị trường...
Tại hội thảo “Phúc lợi động vật - Đề xuất thể chế, chính sách và thực thi” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 23/9/2026, tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung chính sách, tiêu chuẩn và cơ chế giám sát để đưa phúc lợi động vật trở thành một phần của quá trình phát triển chăn nuôi bền vững.
CẦN
MỘT KHUNG CHÍNH SÁCH THỐNG NHẤT
Phát biểu tại hội thảo, TS Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt
Nam, cho biết Việt Nam đang từng bước chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu tập trung
vào phòng chống dịch bệnh, năng suất và an toàn thực phẩm sang quan tâm toàn diện
hơn đến phúc lợi động vật trong toàn bộ chuỗi sản xuất.
Luật Thú y năm 2015 và Luật Chăn nuôi năm 2018 đã tạo nền tảng pháp lý
quan trọng, với các quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, vận chuyển phù hợp với từng
loài, giảm thiểu đau đớn, sợ hãi và bảo đảm đối xử nhân đạo với động vật.
Tuy
nhiên, phúc lợi động vật hiện không chỉ được hiểu là tránh đánh đập hay hành hạ.
Theo định nghĩa của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), nội dung này bao gồm sức khỏe,
dinh dưỡng, môi trường sống, khả năng thể hiện hành vi tự nhiên và trạng thái
tinh thần của vật nuôi.
Với
quy mô gần 599 triệu con gia cầm, sản lượng thịt lợn hơn 5,2 triệu tấn và khoảng
20,2 tỷ quả trứng mỗi năm, yêu cầu nâng cao phúc lợi động vật có tác động tới một
số lượng rất lớn vật nuôi trong hệ thống sản xuất thực phẩm. Phạm vi này đồng
thời liên quan tới động vật cảnh, động vật sử dụng trong nghiên cứu, vận chuyển,
giết mổ, nuôi nhốt hoang dã và thủy sản.
Một hạn chế hiện nay là các quy định về phúc lợi động vật còn nằm rải rác trong nhiều luật, chưa hình thành một khung pháp lý thống nhất và chưa có định nghĩa pháp lý đầy đủ về “phúc lợi động vật”. Tiêu chí đánh giá đối với từng loài và từng công đoạn sản xuất còn thiếu, trong khi cơ chế giám sát, thực thi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
Đáng
chú ý, Việt Nam chưa có hệ thống dữ liệu quốc gia đầy đủ về phúc lợi động vật.
Những thông tin như số cơ sở đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ động vật bị thương hoặc chết
trong quá trình vận chuyển, hiệu quả gây ngất tại cơ sở giết mổ hay mức độ áp dụng
nguyên tắc phúc lợi trong nghiên cứu khoa học chưa được thống kê đầy đủ.
Vì
vậy, xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về phúc lợi động vật được xác định là
một yêu cầu cần thiết, nhằm phục vụ quản lý, giám sát và hoạch định chính sách.
Định
hướng giai đoạn 2026-2035 là xây dựng khung chính sách quốc gia, hoàn thiện
tiêu chuẩn theo từng loài, phát triển bộ chỉ số giám sát, đào tạo nguồn nhân lực
và xây dựng các chương trình chứng nhận phù hợp với điều kiện Việt Nam.
LẤY
VẬT NUÔI LÀM TRUNG TÂM
Từ
thực tiễn doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho rằng phúc lợi động vật không chỉ là yêu cầu tuân
thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế mà còn gắn với năng lực cạnh tranh và niềm
tin của người tiêu dùng.
Trong
mô hình chuỗi khép kín 3F (Feed - Farm - Food), BAF lồng ghép phúc lợi động vật
từ sản xuất thức ăn, chăm sóc tại trang trại đến vận chuyển và giết mổ. Trong
đó, vận chuyển được xác định là một mắt xích có rủi ro cao, cần kiểm soát chặt
chẽ mật độ, vi khí hậu và thao tác.
BAF đã ban hành Quyết định 338/2025/QĐ-BAF cùng các quy trình về chăm sóc sức khỏe, an toàn sinh học và kiểm soát thú y. Đến nay, doanh nghiệp có 15 trang trại đạt chuẩn GLOBAL S.L.P. và nhà máy Long An đạt chứng nhận FSSC 22000.
Doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ để hình thành vòng kiểm soát khép kín, kết nối cảm biến, camera giám sát vi khí hậu, lượng thức ăn, nước uống với hồ sơ thú y số và hệ thống cảnh báo hiện trường. Tuy nhiên, theo ông Minh, công nghệ chỉ hỗ trợ phát hiện rủi ro, còn quyết định can thiệp chuyên môn vẫn thuộc về bác sĩ thú y và nhân sự phụ trách tại chỗ.
Từ
thực tế triển khai, BAF kiến nghị xây dựng khung chính sách quốc gia, tiêu
chuẩn kỹ thuật theo từng loài, lộ trình chuyển đổi phù hợp và có chính sách hỗ
trợ các cơ sở chăn nuôi nhỏ trong quá trình thực hiện.
TS Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng Bộ môn Di truyền và Đa dạng sinh học, Viện Chăn
nuôi và Thú y Việt Nam, nhấn mạnh phúc lợi động vật phải được nhìn nhận trên cả
phương diện thể chất và tinh thần của con vật, thay vì chỉ tập trung vào điều
kiện chuồng trại.
Cách tiếp cận phúc lợi động vật đang chuyển từ “5 quyền tự do” sang mô hình “5 lĩnh vực”, gồm dinh dưỡng, môi trường, sức khỏe, hành vi và trạng thái tinh thần. Cách tiếp cận này gắn với nguyên tắc “Một sức khỏe” (One Health). Khi vật nuôi khỏe mạnh, ít stress và được sống trong môi trường phù hợp, nhu cầu sử dụng thuốc thú y và kháng sinh có thể giảm, qua đó góp phần nâng cao an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe con người.
Một
điểm quan trọng là đánh giá phải lấy con vật làm trung tâm. Các tiêu chí không
chỉ dựa vào cơ sở vật chất mà cần đo lường trực tiếp trên vật nuôi thông qua thể
trạng, tỷ lệ thương tích, chấn thương, hiện tượng què, biểu hiện hành vi và phản
ứng stress.
Để
khái niệm phúc lợi động vật dễ tiếp cận hơn với người chăn nuôi, Viện Chăn nuôi
và Thú y Việt Nam đưa ra thông điệp “5 tốt”: ăn tốt, ở tốt, khỏe tốt, hành vi tốt
và tinh thần tốt. Đồng thời đề xuất lộ trình 2026-2030, bắt đầu bằng chuẩn hóa quy định và xây dựng
bộ tiêu chí trong năm 2026, thí điểm tại các chuỗi sản xuất năm 2027, nhân rộng
năm 2028, tích hợp toàn chuỗi năm 2029 và đánh giá, tổng kết vào năm 2030.
Theo
các chuyên gia, cùng với hoàn thiện thể chế, Việt Nam cần xây dựng hướng dẫn kỹ
thuật cụ thể cho từng loài như lợn, gia cầm, trâu bò ở các khâu nuôi dưỡng, vận
chuyển và giết mổ; đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực, số hóa dữ liệu và
nâng cao năng lực giám sát.
Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ từ “lợi thế chi phí” sang “năng lực cạnh tranh hệ sinh thái”. Vì vậy, cuộc đua thu hút FDI chất lượng cao sẽ không nằm ở quỹ đất rộng lớn, mà dựa trên tốc độ triển khai, hạ tầng kết nối, dữ liệu minh bạch và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh (ESG)…
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 24/9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Canada đang mở rộng từ thương mại sang đầu tư, năng lượng, công nghệ, khoáng sản quan trọng và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…
Từ vị thế quan trọng trong nguồn cung gỗ, cà phê, cao su toàn cầu, Việt Nam cần chuyển từ làm tốt khâu sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn sang chủ động xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn và tham gia định hình luật chơi của thị trường...
Không gian biển đang được nhìn nhận không chỉ là nơi khai thác một ngành kinh tế riêng lẻ. Cách tiếp cận ba chiều - từ mặt nước, cột nước đến đáy biển và lòng đất dưới đáy biển - mở ra khả năng tổ chức nhiều hoạt động trên cùng một vùng biển; đồng thời cũng cũng đặt ra yêu cầu mới về quy hoạch, điều phối và bảo vệ hệ sinh thái...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được xây dựng theo hướng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...