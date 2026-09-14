AAAP 2026: Thúc đẩy các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi bền vững

Chăn nuôi bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành chăn nuôi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, AAAP 2026 tổ chức tại Việt Nam được kỳ vọng là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý và người chăn nuôi, thúc đẩy các giải pháp phát triển ngành theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững...

Buổi gặp mặt báo chí thông tin về AAAP 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Chiều 14/9/2026, Hội Chăn nuôi Việt Nam phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026).

Theo Ban Tổ chức, AAAP 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28-31/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production”. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai sự kiện khoa học lớn nhất khu vực trong lĩnh vực chăn nuôi, sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2008.

THU HÚT GẦN 1000 BÁO CÁO KHOA HỌC TỪ KHẮP THẾ GIỚI

TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết AAAP 2026 diễn ra trong thời điểm ngành chăn nuôi thế giới đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có. Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, các loại dịch bệnh mới nổi liên tục xuất hiện, yêu cầu giảm phát thải và bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, trong khi cạnh tranh thị trường và yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, những thay đổi nhanh chóng của kinh tế và thương mại toàn cầu cũng đang tạo áp lực buộc ngành chăn nuôi phải nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và khả năng thích ứng. Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi quốc gia.

Chính vì vậy, chủ đề “Chăn nuôi bền vững” được lựa chọn làm định hướng xuyên suốt của AAAP 2026. Hội nghị hướng tới việc đưa tính bền vững trở thành trọng tâm trong nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và hoạch định chính sách phát triển ngành chăn nuôi trong những năm tới.

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam "Năm 2008, khi đăng cai AAAP lần thứ 13, Việt Nam đã đón 1.270 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau sự kiện này, ngành chăn nuôi trong nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới”.

Thông qua diễn đàn này, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong khu vực sẽ cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm thực tiễn cũng như tìm kiếm các giải pháp mới nhằm giải quyết những thách thức về dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường và phúc lợi động vật.

Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, đến nay, hội nghị đã thu hút khoảng 1.400 đại biểu đăng ký tham dự, trong đó có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần tham dự gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y, môi trường và chế biến thực phẩm.

Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận hơn 994 báo cáo khoa học gửi tới hội nghị. Đây là số lượng công trình nghiên cứu lớn, phản ánh sự quan tâm ngày càng sâu rộng của cộng đồng khoa học quốc tế đối với các vấn đề phát triển chăn nuôi trong bối cảnh mới.

Về nội dung chuyên môn, chương trình khoa học của AAAP 2026 được xây dựng theo hướng liên ngành với 14 nhóm chuyên đề lớn. Các chủ đề trải rộng từ di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sinh lý và sinh sản động vật, sức khỏe vật nuôi đến khoa học về lợn, gia cầm, gia súc nhai lại và các loài vật nuôi khác.

Hội nghị cũng dành nhiều không gian cho các chủ đề đang được quan tâm như môi trường chăn nuôi, quản trị số, chăn nuôi thông minh, chăn nuôi nông hộ, phúc lợi động vật, thú cưng và động vật cảnh. Những lĩnh vực này được xem là các yếu tố quan trọng định hình tương lai của ngành chăn nuôi toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn của AAAP 2026 là định hướng tăng cường kết nối giữa khoa học, công nghệ, chính sách, doanh nghiệp và người chăn nuôi. Đây được xem là mắt xích quan trọng để đưa các kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, chuyển hóa thành các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

KỲ VỌNG TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM

Theo TS Nguyễn Xuân Dương, AAAP là hội nghị khoa học được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Được thành lập từ năm 1980, AAAP quy tụ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành chăn nuôi phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Trong hơn bốn thập kỷ hoạt động, AAAP đã trở thành một trong những diễn đàn học thuật có uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Đối với Việt Nam, việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai AAAP sau 18 năm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định, đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những bước phát triển của ngành chăn nuôi trong thời gian qua, mà còn thể hiện vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và phát triển nông nghiệp.

“Từ một ngành chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, chăn nuôi Việt Nam đã từng bước nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhiều lĩnh vực đã đạt vị trí cao trên bản đồ chăn nuôi thế giới. Hiện đàn lợn của Việt Nam đứng thứ 6 thế giới, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới; ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và chế biến sữa cũng thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN”, TS Dương chia sẻ.

Ban Tổ chức kỳ vọng AAAP 2026 sẽ tiếp tục tạo ra động lực mới cho quá trình đổi mới ngành chăn nuôi Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn đang trở thành những xu hướng chủ đạo.

Đối với doanh nghiệp, hội nghị mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ mới, kết nối với các chuyên gia hàng đầu và tìm kiếm đối tác quốc tế. Trong khi đó, người chăn nuôi và các chủ thể trong chuỗi giá trị có thể tiếp cận những giải pháp giúp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí sản xuất, kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường.