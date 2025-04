Vợ thành viên Hội đồng quản trị NT2 đăng ký mua hơn 1,53 triệu cổ phiếu

Bà Đặng Thị Ngọc Bích thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE).

Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Bích, vợ ông Lương Ngọc Anh, Thành viên HĐQT NT2 đăng ký mua hơn 1,53 triệu cổ phiếu NT2.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/04 đến ngày 16/05 theo phương thức thoả thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Bích sẽ tăng sở hữu của mình tại NT2 từ 0% lên 0,53%. Trong khi đó, ông Lương Ngọc Anh đang sở hữu 24.510 cổ phiếu NT2.

Tạm tính theo giá cổ phiếu NT2 đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/04 với giá 18.000 đồng/CP, bà Ngọc Bích có thể cần chi khoảng 27,6 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đã đăng ký.

Trước đó, NT2 thông báo đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 từ ngày 24/04 (theo kế hoạch ban đầu), chuyển sang ngày 28/05 để Công ty kiện toàn nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Cùng với đó, NT2 sẽ huỷ danh sách cổ đông đã chốt vào ngày 21/03 và chuyển sang ngày chốt là 28/04. NT2 sẽ tổ chức đại hội tại Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, NT2 ghi nhận sản lượng điện đạt 2.742,21 triệu kWh bằng 85,69% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 6.116,83 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 82,89 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của NT2 đạt 8.697,85 tỷ đồng, tăng 246,70 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2023, tăng 2,92%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1.003,58 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 756,89 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn năm 2024 đạt 5.773,81 tỷ đồng, tăng 21,04% so với năm 2023: 4.770,23 tỷ đồng, chiếm 66,38% tổng giá trị tài sản; Tài sản dài hạn năm 2024 đạt 2.924,03 tỷ đồng, giảm 20,56% so với năm 2023: 3.680,92 tỷ đồng và chiếm 33,62% tổng giá trị tài sản, nguyên nhân giảm chủ yếu do khấu hao tài sản cổ định (687,07 tỷ đồng).