Tự doanh tiếp tục bán ròng

Vẻ đẹp của thị trường thời điểm này là cổ phiếu tích cực luân phiên nhau đẩy chỉ số lên. VN-Index hôm nay đóng cửa tăng thêm 8,10 điểm nữa tiến về vùng 1.581,81 nhờ sự dẫn dắt của nhóm nhà băng. Độ rộng vẫn đẹp miên man 223 mã tăng trên 106 mã giảm điểm.

Trong đó, dẫn sóng là VPB và TPB bật tăng kịch trần hàng loạt cổ phiếu vừa vả nhỏ bay theo như VAB, MSB, OCB, NVB. Nhóm vốn hóa lớn cũng cực tốt ở BID tăng 2,41% trong khi TCB và CTG đuối hơn chút. Chỉ tính riêng nhóm ngân hàng đóng góp 6,5 điểm cho thị trường chung.

Công nghệ thông tin tăng trưởng trở lại như FPT, CMG, ELC với điểm tăng trung bình hơn 1,5%. Tiền lại đổ xô sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Bất động sản bung lụa ở hàng loạt mã penny như DXS, SZG, mức tăng mạnh không kém cạnh ở nhóm CEO, AGG, KDH, PDR, DXG trong khi bất động sản khu công nghiệp hồi phục cực mạnh sau tin thuế quan như KBC, BCM, SIP. Ngược lại VIC bị bán giảm mạnh gần 3%, VHM cũng giảm 2,56%.

Ở nhóm chứng khoán, cổ phiếu vốn hóa lớn hơn cũng đang bị chốt lời như SSI, VCI, VND, SHS trong khi nhóm nhỏ bay phấp phới như VDS, ORS, BSI, FTS. Nhóm nguyên vật liệu như thép, phân bón hóa chất, cao su, kim loại cũng bùng nổ. DPM và HT1 tím ngắt cả sàn. Cổ phiếu quốc dân HPG hôm nay còn tăng 5,17%, bên cạnh đó là HSG tăng 3,43%.

Nhìn chung hầu hết các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đều tăng mạnh như bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, vận tải hàng hóa. Dòng tiền vẫn liên tiếp đổ vào thị trường, thanh khoản ba sàn hôm nay tăng so với phiên hôm qua khớp lệnh hơn 47.000 tỷ trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng không đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 64.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 102.5 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tai nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, HPG, TPB, STB, ClI, MWG, GMD, KBC, DCM, SHB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, GEX, VCB, VIX, VHM, MSN, VND, FUEVFVND, DBC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 139.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 328.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, HDB, SHB, VCB, VJC, EVF, MBB, NVL, VIB, HSG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng. Top bản ròng có: HPG, TCB, VPB, TPB, SSI, MSN, GMD, VCI, HCM.

Tự doanh tiếp tục bán ròng ròng 637.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 215.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm E1VFVN30, MSN, FUEVFVND, KDH, VNM, HSG, HHS, VCG, NLG, HDG. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, HPG, FPT, BSR, VGC, TCB, VIC, ACB, MWG, VHM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 576.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 646.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có VPB, SHB, HDB, HSG, DCM, STB, VJC, MBB, KBC, EVF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có FPT, TCB, VIX, GEX, VCI, VHM, MSN, ACB, LPB, VND.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.819,6 tỷ đồng, tăng +30,6% so với phiên liền trước và đóng góp 5,9% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn 16 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 406,7 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho Tố chức trong nước và nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Dệt may trong khi giảm ở Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thực phẩm, Dầu khí, CNTT, Thiết bị điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID.