Doanh nghiệp thua lỗ, giá cổ phiếu vẫn bùng nổ, chuyên gia nói gì?

VN-Index trong quá khứ đã từng có giai đoạn bùng nổ về điểm số và dòng tiền, thanh khoản lên đến 2,5 tỷ USD một phiên khi chỉ số vượt 1.500 điểm. Mặc dù vậy, so với thời điểm hiện tại tiền còn sầm sập hơn gấp đôi khi có phiên giá trị giao dịch lên đến 87.000 tỷ đồng.

Dòng tiền đổ vào cuốn cổ phiếu đi lên, ngay cả những mã không có kết quả kinh doanh tốt, thậm chí thua lỗ vẫn tăng một cách "phi lý" với nhà đầu tư. Một ví dụ điển hình như trường hợp cổ phiếu NVL.

Tính từ vùng đáy tháng 4/2025 tới hết phiên 7/8, cổ phiếu bất động sản này đã tăng gần 2,5 lần từ 7.000 đồng/cổ phiếu lên 18.200 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu NVL tăng mạnh trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 2/2025 u ám.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, NVL ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 63% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng 81%, nhờ ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Sau khi trừ đi giá vốn, Công ty lãi gộp hơn 1.300 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 1.4000 tỷ hồi nửa đầu năm 2024. Doanh thu tài chính giảm 29%, còn hơn 1.000 tỷ đồng do lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư giảm 24% và không còn khoản lãi 275 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh như cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng giảm 44% nhờ thu hẹp chi phí lãi vay và không còn ghi nhận khoản lỗ hơn 797 tỷ đồng từ thoái vốn công ty con.

Sau khi trừ các chi phí, NVL lỗ ròng gần 604 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2025.

Diễn biến cổ phiếu NVL.

Nhận định về NVL và những cổ phiếu tương tự, ông Trần Hoàng Sơn, Chuyên gia của VPBankS cho rằng trong giai đoạn 2021 - 2022, NVL dao động ở mức giá rất cao, từ 70 – 80.000 đồng/cổ phiếu. Giai đoạn đó, NVL chưa gặp khó khăn thị trường trái phiếu, nợ vay và các dự án của NVL đều rất tốt.

Sau đó, vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, thị trường trái phiếu Việt Nam gặp khó khăn, thị trường chứng khoán toàn cầu có nhịp giảm rất mạnh. Khi ấy, giá NVL giảm từ trung bình khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu về mức thấp nhất là dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, phản ánh sự khó khăn chung của nhiều công ty bất động sản

Việc NVL tăng mạnh từ đáy tháng 4/2025 động lực đến từ NVL đang tái cấu trúc thành công. Thứ nhất, doanh thu NVL đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, quý 1 tăng khoảng 155%, quý 2 tăng 22%, 6 tháng tăng 62,6%. Nhìn về lợi nhuận, trong 6 tháng năm 2024, NVL âm tới 7.300 tỷ đồng nhưng trong 6 tháng 2025, mức lỗ chỉ còn 600 tỷ đồng, cho thấy điều tồi tệ nhất đang dần qua đi.

Kết quả kinh doanh của NVL được kỳ vọng sẽ sáng hơn trong thời gian tới. Những cổ phiếu vượt qua giai đoạn biến cố, nhiều nhà đầu tư sẽ đánh giá là cơ hội đầu cơ. Để đà tăng tiếp tục được duy trì, câu chuyện lợi nhuận và doanh thu cần tiếp tục đồng hành với xu hướng về giá cổ phiếu. Còn nếu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng của nhà đầu tư thì giai đoạn tăng trưởng sẽ chậm lại hoặc đi ngang.

NVL đã từng bước tái cấu trúc lại nợ khi gia hạn thành công 24.000 tỷ đồng, các dự án đang tái khởi động trở lại, tạo một bức tranh sáng hơn, như câu chuyện ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, trong trung hạn, kết quả lợi nhuận vẫn sẽ là yếu tố soi sáng cho đà tăng của của cổ phiếu.

Bởi vậy, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể giao dịch (trading), dài hạn, cần cân nhắc kỹ, lựa chọn giữa cổ phiếu cơ bản hay cổ phiếu vẫn còn nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Sơn, trên thị trường chứng khoán, có nhiều cổ phiếu "trà đá". Khi bước vào đợt siêu sóng, những cổ phiếu này có thể gấp nhiều lần. Yếu tố này đang tạo ra những con sóng, lòng tham, khiến nhà đầu tư mải miết tham gia, quên đi rủi ro tiềm ẩn.

"Tôi luôn nhấn mạnh rằng tăng giá chỉ là một yếu tố mang tính biểu hiện. Nhà đầu tư cần hết sức chú ý nguyên nhân đằng sau, kết quả kinh doanh, thông tin tốt, tài chính cải thiện hay hoạt động thao túng giá …", chuyên gia của VPBankS nói.

Trong uptrend, nhà đầu tư nên phân bổ phần lớn tài sản vào cổ phiếu nền tảng cơ bản tốt mà có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Chúng ta cần lựa chọn khi đầu tư, hiểu biết rõ cổ bởi khi có biến cố thì có thể yên tâm hơn, tránh việc bị rơi mất hàng trong những phiên điều chỉnh.

Khi đã tìm được cổ phiếu tốt, nhà đầu tư cần “cầm vàng đừng để vàng rơi”, còn với những cổ phiếu trà đá, có thể tham gia trong "uptrend", nhưng phải cân nhắc giai đoạn nào có thể mua, khi nào thì không. Nếu quá mải miết theo đuổi, sau một giai đoạn tăng giá nóng, nhà tạo lập có thể bán ra những cổ phiếu “trà đá” và nhà đầu tư sẽ không thể thoát hàng. Cú sập năm 2022 – 2023 đã để lại rất nhiều bài học và đừng quên bài học đó.