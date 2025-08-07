VN-Index có thể tiến tới thử thách vùng kháng cự tâm lý 1600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 8,1 điểm, tương đương 0,51% lên mốc 1.581,81 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 2,2 điểm, tương đương 0,82% lên 270,86 điểm.

VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự mạnh 1.585-1.595 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự mạnh 1.585-1.595 điểm trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn phải đối mặt với thách thức lớn trước vùng cản mạnh này. Diễn biến các nhóm cổ phiếu sẽ vẫn có sự phân hóa mạnh với trạng thái dịch chuyển luân phiên của dòng tiền qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và nâng dần các ngưỡng trailing stop để phòng ngừa rủi ro.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên”.

Thất bại trong việc chinh phục ngưỡng 1.580 và VN-Index sẽ tiếp tục trải qua rung lắc khi tiếp cận ngưỡng này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 8 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,581.81 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM, mua ròng trên sàn HNX.



Cây nến rút chân hôm nay cho thấy lực bắt đáy tại ngưỡng 1,570 khá tốt. VN-Index đã ghi nhận một lần thất bại trong việc chinh phục hoàn toàn ngưỡng 1.580 và hiện tại chỉ số tiếp tục trải qua rung lắc khi tiếp cận ngưỡng này. Trong những phiên tới, chỉ số có thể trải qua giai đoạn tích lũy ngắn hạn tại đây”.

VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.537 điểm, giá cao nhất năm 2022, hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Kháng cự gần nhất của VN-Index quanh 1.585 điểm, tương ứng giá cao nhất ngày 05/08/2025. Với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi VN-Index đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022. VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm.

Ngắn hạn, thị trường duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ, với mức tăng giá tốt của nhóm cổ phiếu đầu tư công-thép, xây dựng. Đây cũng là nhóm ngành chúng tôi đã đề cập trong những bản tin trước. Thị trường giao dịch sôi động với dòng tiền luân chuyển mạnh trong bối cảnh "nước lên thuyền lên" khi VN-Index tiếp nối VN30 vượt đỉnh lịch sử.



Tuy nhiên VN30 đã tăng điểm mạnh trước, bắt đầu có tín hiệu phân hóa. Có thể một phần lý do là do hiện tượng căng room margin cho vay. Các mã đã tăng mạnh trước, bắt đầu có tình trạng hết hạn mức cho vay, cũng như không hấp dẫn thêm dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá yếu kém hơn.



Trong khi các mã vẫn chưa tăng nhiều, dư địa cho vay còn lớn, lại thu hút được dòng tiền gia tăng, có diễn biến giá tích cực khi kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Đây là diễn biến mà các vị thế đầu cơ ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, để kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên với mức hỗ trợ gần nhất 1.565 điểm của chỉ số VN-Index, nhưng nhịp điều chỉnh cũng có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh và dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, điểm tích cực là dòng tiền đã lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”.

Diễn biến đi lên vẫn là xu hướng chính của thị trường trong phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer thể hiện nỗ lực củng cố động lực và vượt qua mốc 1570.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục vận động hướng lên vào các vùng điểm cao thể hiện cho xung lực của thị trường. Chỉ số vượt ra ngoài đường biên trên dải Bollinger nên cần chú ý khả năng rung lắc tiếp diễn trong ngắn hạn khi VN-Index kiểm tra sức mạnh ở vùng 1580-1600 trong khi tiến lên các mốc điểm cao hơn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung củng cố động lực ngắn hạn khi vận động bám sát đường MA10. Thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều cùng các chỉ báo RSI và MACD neo ở vùng cao nên diễn biến đi lên vẫn là xu hướng chính của thị trường trong phiên tới.

VN-Index kết phiên ở trên mốc 1580 cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, ở nhiều nhóm ngành đã bắt đầu có sự phân hóa khi dòng tiền tập trung vào những mã có câu chuyện riêng hoặc chưa tăng nhiều so với thị trường chung trong thời gian qua.



Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục vận động tăng về 1.585-1.600 điểm trong ngày mai

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường của áp lực bán khi chỉ số VN-Index tiếp cận vùng giá 1.585 điểm (vùng giá cao ở phiên 05/08). Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động tăng về 1.585-1.600 điểm trong ngày mai. Với tín hiệu Tích cực trong trung hạn và đà tăng ổn định trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng hỗ trợ 1.565 điểm sẽ thu hút hoạt động mua giá thấp nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh trong ngày”

VN-Index tiếp tục biến động theo chiều tích cực và mở rộng đà tăng lên các mốc cao mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.581,81 điểm, tăng 8,1 điểm (+0,51%). KLGD khớp lệnh 1,6 tỷ đơn vị.

VN-Index tiếp tục biến động theo chiều tích cực và mở rộng đà tăng lên các mốc cao mới. Động lực tăng được giữ vững, tuy nhiên cần theo dõi thêm diễn biến độ rộng để đánh giá mức độ bền vững của xu thế hiện tại.

Vùng hỗ trợ gần duy trì quanh 1.550 – 1.560; và vùng 1.585 – 1.600 là khu vực cản lưu ý trong ngắn hạn”.

