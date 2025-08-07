Giá tăng mạnh, người nhà lãnh đạo HPG đăng ký bán cổ phiếu

Ông Chu Quang Việt thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, ông Chu Quang Việt, anh trai ông Chu Quang Vũ - thành viên độc lập HĐQT đăng ký bán 50.000 cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh từ ngày 8/8 đến ngày 5/9, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Việt sẽ giảm sở hữu xuống còn 98.899 cổ phiếu, chiếm 0,0051% - trong khi ông Vũ lại không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HPG nào.

Chốt phiên ngày 7/8, giá cổ phiếu HPG tăng 5,17% lên 28.500 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này, ông Việt thu về gần 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, ông Đặng Ngọc Khánh - thành viên độc lập HĐQT đã mua thành công 386.600 cổ phiếu trên 400.000 cổ phiếu đã đăng ký mua vào trước đó do thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/6-30/6/2025.

Mới đây, HPG dự kiến phát hành thêm gần 1,28 tỷ cổ phiếu mới, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá 12.793 tỷ đồng với tỷ lệ 20% (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/6 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên mức 76.755 tỷ đồng.

Được biết đây là phương án thay thế cho kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu được Hòa Phát đề ra vào cuối tháng 3/2025.

Lý do Hòa Phát chia cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu là để đảm bảo an toàn dòng tiền có tính phòng thủ trước những biến động của thế giới, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Được biết ngày 1/8/2025, Lò cao số 1 – Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đã vận hành ổn định trở lại, hỗ trợ sản lượng cho hoạt động bán hàng 6 tháng cuối năm. Hòa Phát Dung Quất đã bảo dưỡng vật liệu chịu lửa cho Lò cao số 1 sau 6 năm hoạt động ổn định.

Hiện nay, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 5 lò cao, trong đó có 4 lò của Dự án Hòa Phát Dung Quất 1. Lò cao của Hòa Phát Dung Quất 1 có thể tích 1080 m3. Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn tiêu chuẩn môi trường hiện tại, vượt các mức yêu cầu dự kiến trong tương lai, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Đến tháng 9/2025, Tập đoàn sẽ hoàn thành phân kỳ 2 của dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Qua đó, SSI Research đã có duy trì khuyến nghị "mua" với giá mục tiêu 12 tháng nâng lên mức 33.000 đồng/cổ phiếu (từ mức 27.900 đồng đã điều chỉnh do chia cổ tức bằng cổ phiếu), do SSI Research chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2026 (từ năm 2025) và giữ nguyên mục tiêu P/E, P/B và EV/EBITDA.

SSI Research duy trì dự báo doanh thu năm 2025 đạt 171 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 nghìn tỷ đồng (+42,5% so với cùng kỳ), tương đương biên lợi nhuận ròng đạt 10%. Theo đó, SSI Research kỳ vọng doanh thu nửa cuối năm 2025 đạt 97 nghìn tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ).