Margin đã tăng cao vào cuối tháng 7, thị trường đối diện áp lực chốt lời trong ngắn hạn

SSI Research trong cập nhật mới nhất về triển vọng thị trường chứng khoán tháng 8 nhấn mạnh rằng mặc dù thị trường có thể đối mặt với biến động ngắn hạn do áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn margin cao vào cuối tháng 7, SSI vẫn kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1750 - 1800 trong năm 2026.

Về mặt vĩ mô, kinh tế Việt Nam tháng 7 tiếp tục đà hồi phục, tạo nền cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn trong năm 2025 mục tiêu mới là 8,3 - 8,5%. Các động lực tăng trưởng như đầu tư công, FDI, sản xuất, tiêu dùng đều duy trì tích cực. Đáng chú ý, giải ngân đầu tư công không bị gián đoạn bởi quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, trong khi dữ liệu FDI vẫn thể hiện niềm tin của nhà đầu tư trước biến động thuế quan.

Ngoài ra, môi trường lạm phát thấp đi kèm với khả năng ổn định tỷ giá khi FED được kỳ vọng có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm từ tháng 9 có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế mạnh hơn vào nửa cuối năm. Chính sách tài khóa đầu tư công, hỗ trợ tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chính, trong khi chính sách tiền tệ sẽ giữ vai trò hỗ trợ cho tăng trưởng tăng mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giảm lãi suất cho vay.

Triển vọng thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đang nhận được động lực lớn từ tăng trưởng kết quả kinh doanh trên diện rộng của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 2. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của thị trường trong quý 2/2025 tăng đến 31,5% so với cùng kỳ, tăng tốc mạnh so với quý 1.

SSI Research duy trì kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) vào tháng 10/2025. Sự kiện này có thể giúp thu hút dòng vốn khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ ETF theo chỉ số.

Quan sát từ các thị trường khác cho thấy, thị trường thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn trước khi được nâng hạng, nhờ kỳ vọng dòng vốn ngoại gia tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt. Đây sẽ là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm 2025.

Các biến động ngắn hạn do cung chốt lời có thể tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư khi SSIResearch tin tưởng triển vọng đi lên bền vững trong dài hạn với mục tiêu VN-Index đạt mốc 1.750-1.800 vào năm 2026.

Động lực chính đến từ sự phục hồi vững chắc của tăng trưởng lợi nhuận, được hỗ trợ bởi: Đà phục hồi của thị trường bất động sản và đầu tư công, Môi trường lãi suất thuận lợi, Lo ngại về rủi ro thuế quan dần được xoa dịu, và đặc biệt là kỳ vọng nâng hạng thị trường trong tháng 10.

SSI cũng duy trì dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) toàn thị trường năm 2025 đạt 13,8%, tương ứng với mức tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ trong 6 tháng cuối năm, dù có thể có điều chỉnh nhẹ sau khi mùa báo cáo tài chính kết thúc.

P/E dự phóng của thị trường đã tăng từ 8,8x (ngày 9/4) lên 12.6x tính đến ngày 6/8, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 13x, và vùng cao 15-17x trong giai đoạn đỉnh trước của thị trường.

Về thị trường vốn, SSI Research vẫn giữ quan điểm rằng dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ là không còn nhiều. Chính phủ vẫn yêu cầu phải quyết liệt phát triển thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình này có thể là việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, dự kiến vào tháng 10 năm 2025.

Hiện có bốn lĩnh vực cải cách trọng tâm đang được triển khai: Phát triển thị trường: Sản phẩm mới như giao dịch trong ngày (day trading), quyền chọn (options). Bên cạnh đó, Chính phủ đang ưu tiên thúc đẩy niêm yết mới và đẩy nhanh tiến trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước nhằm gia tăng độ rộng và thanh khoản của thị trường.

Cải cách hành chính đối với nhà đầu tư nước ngoài: Các thay đổi về quy định đang hướng tới việc đơn giản hóa quy trình mở tài khoản, loại bỏ các yêu cầu như xác thực sinh trắc học và hợp pháp hóa lãnh sự. Chính phủ cũng đang tăng cường tính minh bạch liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài – chuyển từ cơ chế do doanh nghiệp tự quyết sang cơ chế giám sát theo quy định.

Nâng cấp thị trường ngoại hối: Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để xây dựng khung pháp lý cho các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Sáng kiến này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư tổ chức có chiến lược đầu tư dài hạn và cần quản lý rủi ro tỷ giá.

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP): Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố lộ trình triển khai cơ chế CCP cho các giao dịch cổ phiếu. Các bước chuẩn bị về mặt pháp lý và thể chế dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026, và hệ thống CCP sẽ chính thức vận hành vào quý I năm 2027.