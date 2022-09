Vốn ngoại đột ngột rút mạnh, cổ phiếu thép, hóa chất ngược sóng

Thị trường giằng co khá mạnh phiên đầu tháng 9 trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục thu hẹp và khối ngoại rút ròng đột biến. Tuy vậy vẫn có nhiều cổ phiếu ngược sóng, hút tiền mạnh, tiêu biểu là nhóm thép và phân bón.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng khoảng 14% so với phiên trước kỳ nghỉ, nhưng cũng chỉ đạt 6.690 tỷ đồng, mức rất thấp so với trung bình các phiên sáng cách đây vài tuần (đều trên 8 ngàn tỷ đồng).

Đặc biệt sau phiên T+2 cuối cùng trước kỳ nghỉ với mức giao dịch bùng nổ đột biến đầu tuần trước ngày 29/8 đạt ngưỡng trên 21,4 ngàn tỷ đồng khớp lệnh, thanh khoản đang co rút lại rất nhiều, cho thấy dòng tiền chốt lời vẫn đang có xu hướng chậm mua trở lại.

VN-Index đạt đỉnh cao nhất sáng nay lúc 10h33, tăng nhẹ 0,41% so với tham chiếu nhưng đến cuối phiên đã giảm 0,19%. Ngay cả thời điểm chỉ số tốt nhất, độ rộng cũng chỉ cân bằng với 211 mã tăng/211 mã giảm. Kết phiên sáng, VN-Index còn 157 mã tăng/264 mã giảm. Thống kê cho thấy trên HoSE, tới 305/366 cổ phiếu có giao dịch sáng nay bị tụt giá về cuối phiên, với 198 mã tụt hơn 1%. Diễn biến này tiếp tục thể hiện quan điểm chốt lời ở chiều giá tăng và sức ép tuy không vượt trội, nhưng cũng đủ để ép giá dần xuống.

Ngay cả những cổ phiếu mạnh nhất thị trường sáng nay cũng chịu ảnh hưởng này. Nhóm thép và phân bón là các mã thu hút dòng tiền mạnh mẽ, giá tăng cực tốt, nhưng cũng đang hạ dần độ cao. HPG chốt phiên sáng tăng 1,52% với thanh khoản lớn nhất thị trường (291 tỷ đồng) cũng đã để mất đáng kể, khi giá đỉnh lúc 10h tăng 3,04%. HSG đang tăng 4,09%, tụt nhẹ từ đỉnh tăng 4,81%. NKG từ mức tăng 5,9% còn 4,72%. Ba cổ phiếu thép này chiếm luôn 3 vị trí dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản.

Nhóm phân bón, hóa chất cũng đang tăng nổi bật với các diện diện: DGC tăng 1,41%, DCM tăng 2,27%, DPM tăng 1,65%, nhưng cũng đều là hạ độ cao rất nhiều: DGC giảm 1,56% so với giá đỉnh, DCM giảm 2,91%, DPM giảm 2,12%...

Với độ rộng vẫn còn khá tốt, nhiều cổ phiếu cũng thu hút dòng tiền và duy trì được mức tăng giá “ngược sóng” so với diễn biến chung. Tuy vậy như mới nói ở trên, đó là do hiệu ứng chốt lời vẫn chưa đủ để đẩy giá xuống sâu hơn. Một số mã tăng trên 2% với thanh khoản cỡ 50 tỷ đồng trở lên chỉ còn HAH, PAN, PHR, BVH bên cạnh nhóm thép và hóa chất.

VN-Index đang mất trụ.

VN-Index lao dốc khá nhanh trong nửa sau của phiên sáng chủ đạo vì thiếu lực đỡ tại các blue-chips. VN-Index rơi xuống vùng đỏ khoảng 11h15 thì VN30-Index đỏ trước từ 11h. Độ rộng của rổ VN30 co hẹp rất nhanh, từ chỗ có tới 24 mã tăng và chỉ 3 mã giảm, kết phiên rổ này còn 8 mã tăng/22 mã giảm. Loạt trụ hạ độ cao rất nhanh trong nửa cuối phiên là VCB, BID, GAS, MWG, TCB. VCB gây ảnh hưởng đáng chú ý nhất khi chỉ từ 10h30 trở đi đã bốc hơi hơn 2% giá trị và đóng cửa giảm 1,55% so với tham chiếu tức là từ tăng thành giảm. BID chốt phiên cũng giảm 1,25% so với tham chiếu, GAS giảm 0,85%, MWG giảm 1,22%...

Dù vậy điểm tích cực là giữa bối cảnh thanh khoản chung suy yếu rất nhiều, dòng tiền vẫn tụ vào một số cổ phiếu và duy trì được lực đỡ. Trong Top 10 thanh khoản toàn thị trường sáng nay, chỉ có 4 mã giảm là VPB, VND, NVL và IDC. 6 mã vẫn đang tăng là HPG, NKG, HSG, DGC, DPM và BVH.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng gia tăng sức ép bất ngờ khi xả mạnh 575,3 tỷ đồng trên HoSE, chiếm xấp xỉ 9% tổng giá trị sàn này. NVL bị rút ròng tới 228,2 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như VCB, BVH cũng bị bán khá mạnh. Phía mua duy nhất VNM được mua ròng 15,8 tỷ đồng là lớn nhất. Tổng giá trị mua vào chỉ là 235,2 tỷ, tương ứng bán ròng 340,1 tỷ đồng.