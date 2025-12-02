Xuất khẩu rau quả 11 tháng đạt 7,8 tỷ USD, sầu riêng và dừa tăng trưởng mạnh

Xuất khẩu rau quả 11 tháng năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, dự tính xuất khẩu rau quả cả năm 2025 sẽ đạt khoảng 8,5 tỷ USD...

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 11/2025 ước đạt 754 triệu USD. Con số này giảm 18,7% so với tháng 10 do yếu tố thời vụ, nhưng vẫn tăng mạnh 64,9% so với tháng 11/2024, cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế đối với nông sản Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC VÀ SẦU RIÊNG GIỮ VAI TRÒ CHỦ LỰC

Lũy kế 11 tháng của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Từ chiều ngược lại, nhập khẩu cùng kỳ đạt hơn 2,44 tỷ USD, tăng 15%. Như vậy, sau 11 tháng năm 2025, ngành hàng rau quả mang lại mức xuất siêu gần 5,4 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một của rau quả Việt Nam. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 4,5 tỷ USD. Mỹ và Hàn Quốc lần lượt đạt gần 455 triệu USD và hơn 264 triệu USD, đều duy trì tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh ba thị trường chủ lực, các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan và Australia cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Đóng góp quan trọng nhất vào đà tăng trưởng chung là 6 trái cây chủ lực gồm sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi. Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vai trò then chốt, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc - nơi nhu cầu loại quả này tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu. Trong 11 tháng, xuất khẩu sầu riêng ước đạt 3,4 tỷ USD, đã vượt qua kim ngạch của cả năm 2024 và vẫn duy trì vị trí số 1 trong các mặt hàng rau quả xuất khẩu.

Hiện tại, giá sầu riêng trong nước cũng phục hồi đáng kể sau giai đoạn giảm sâu vì gián đoạn kiểm định vào tháng 9 và tháng 10/2025. Sầu riêng Monthong loại A hiện đạt 110.000–125.000 đồng/kg, tăng 30–50% so với một tháng trước đó. Ri6 tăng từ mức 40.000 đồng lên 67.000–70.000 đồng/kg. Với hàng loại B, Monthong dao động 97.000–100.000 đồng/kg, Ri6 khoảng 50.000–55.000 đồng/kg.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định thị trường sầu riêng hiện thiếu hàng do đang ở giai đoạn trái vụ. Tình trạng khan hiếm có thể kéo dài đến tháng 3/2026, bởi những năm trước nguồn cung vốn đã hạn chế, năm nay còn giảm mạnh hơn do nhiều vườn tại Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập lụt, trong khi chi phí sản xuất vụ nghịch tăng 10–15% so với chính vụ.

Ngoài ra, mức giá thấp trong vụ nghịch năm ngoái khiến nhiều nhà vườn không xử lý ra hoa trái vụ, dẫn đến sản lượng thấp hơn dự kiến. Nhiều nông dân chọn để cây kết trái tự nhiên, chờ thu hoạch chính vụ vào tháng 4 nhằm tối ưu lợi nhuận.

TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU DỪA

Ngày 1/12/2025, Hiệp hội Dừa Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng sự tham dự của các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng bền vững như Betrimex, Beinco, Thabico, Vina T&T và Hợp tác xã Dừa Chợ Gạo.

Buổi làm việc tập trung thảo luận các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện có 18 tỉnh trồng dừa với hơn 200.000 ha, sản lượng trên 2,26 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung. Từ giữa tháng 8/2024, dừa tươi Việt Nam đã chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đây là thị trường tiêu thụ khoảng 4 tỷ quả dừa mỗi năm, mở ra cơ hội tăng trưởng lớn.

Hiện cả nước có 145 nhà máy chế biến và khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong ngành. Kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2024 đạt 1,089 tỷ USD. Trong 3 quý của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu 4 nhóm sản phẩm chủ lực của dừa đã đạt 780 triệu USD, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm chủ lực bao gồm dừa tươi, nước cốt dừa cấp đông, dầu dừa thô, thực phẩm - mỹ phẩm từ dừa và thủ công mỹ nghệ. Trong đó, xuất khẩu dừa chế biến tăng mạnh tới 54,8%, cho thấy dư địa lớn để mở rộng thị trường.

Dự kiến cả năm 2025, xuất khẩu dừa của Việt Nam có thể đạt 1,1-1,15 tỷ USD, tăng khoảng 20-25% so với năm 2024. Đây sẽ là dấu mốc khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu dừa hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, xuất khẩu trái dừa tươi có thể vượt xa mốc 390 triệu USD của năm 2024, dự kiến sẽ đạt 440 triệu USD.

Đến nay, 32 doanh nghiệp đã phát triển vùng nguyên liệu theo mô hình chuyên canh hoặc liên kết nông hộ, với 68 ha đạt chuẩn hữu cơ quốc tế. Theo ông Khoa, ngành dừa đang chuyển mạnh sang sử dụng phân hữu cơ, sinh học nhằm nâng cao chất lượng trái và ổn định sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ sâu trong chế biến, từ dầu dừa, nước dừa đóng hộp, nước cốt, bột sữa đến thảm xơ, than gáo và phụ phẩm… sẽ giúp gia tăng đáng kể giá trị xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá dừa nguyên liệu tại Việt Nam và khu vực châu Á biến động mạnh trong hai năm gần đây. Vì vậy, tại hội nghị cấp Bộ trưởng của Cộng đồng Dừa Quốc tế ngày 21/10/2025, Việt Nam đã đề xuất xây dựng sàn thông tin giá dừa khu vực nhằm kiểm soát biến động và bảo vệ lợi ích người trồng dừa.

Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết Hiệp hội đang nghiên cứu tích hợp các cây thảo dược phù hợp trong vườn dừa để giảm sâu bệnh, tăng đa dạng sinh học và hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ngành dừa cũng đặt mục tiêu xây dựng giá trị vô hình, thương hiệu quốc gia và hướng tới tiêu chuẩn môi trường đáp ứng mục tiêu Net Zero. Trong bối cảnh xâm nhập mặn gia tăng, nhiều tỉnh ven biển đã chọn dừa làm cây chủ lực để chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tại buổi làm việc, IFC khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp dừa Việt Nam giai đoạn 2026–2030 thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính, khảo sát vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến, góp phần nâng vị thế nông công nghiệp dừa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.