Chứng khoán Trung Quốc sắp hoàn tất năm tăng mạnh nhất từ 2017

Chỉ số MSCI China tăng 28% từ đầu năm, với sự dẫn dắt của cổ phiếu công nghệ và nguyên vật liệu, hướng tới năm tăng mạnh nhất trong vòng 8 năm trở lại đây...

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2017, khi đà đi lên do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt lan rộng sang nhiều ngành khác như khai thác vàng và dược phẩm.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số MSCI China tăng khoảng 28% và gần như chắc chắn ghi nhận năm tăng thứ 2 liên tiếp. Chỉ số này cũng trên đà vượt trội so với S&P 500 của chứng khoán Mỹ, với mức chênh lệch lớn nhất kể từ 2017.

Xu hướng tăng lan tỏa phản ánh các lĩnh vực nhận được sự quan tâm toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI) và nhóm hàng hóa tăng nóng, đồng thời có thêm lực đỡ từ các động lực trong nước như đổi mới và ngành trò chơi điện tử.

Ở chiều ngược lại, các nhóm cổ phiếu giảm mạnh như tiện ích và bất động sản vẫn cho thấy những khó khăn dai dẳng của thị trường nhà ở Trung Quốc, cùng áp lực giảm phát chưa hạ nhiệt.

“Dù câu chuyện AI có thể tiếp tục nâng đỡ thị trường cổ phiếu cổ phiếu trong năm 2026, chất xúc tác hiệu quả hơn cho một đợt tăng giá mạnh trên diện rộng là một gói kích thích kinh tế mới của Bắc Kinh. Một kế hoạch rõ ràng để xử lý bài toán bất động sản hoặc thúc đẩy tiêu dùng nhiều sẽ mang lại tác động tích cực nhất”, ông Oliver Blackbourn, giám đốc quản lý danh mục tại công ty quản lý tài sản Janus Henderson, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Nhóm cổ phiếu khai khoáng - từ vàng, bạc đến đồng - đã đưa ngành nguyên vật liệu vươn lên dẫn đầu trong các chỉ số ngành thành phần của MSCI China. Điều này tương đồng với xu hướng toàn cầu khi giá hàng hóa liên tục lập kỷ lục.

Tính từ đầu năm nay, chỉ số ngành vật liệu trong tăng khoảng 108% và hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2003, với động lực chính đến từ các mã như China Gold International Resources, CMOC Group và MMG.

Nhu cầu tìm kênh trú ẩn trong bối cảnh đồng USD suy yếu và rủi ro địa chính trị gia tăng đã đẩy giá vàng và bạc lên đỉnh lịch sử. Trong khi đó, kim loại đồng và nhôm hưởng lợi từ nguồn cung thắt chặt, cùng nhu cầu tăng lên gắn với việc mở rộng hạ tầng phục vụ AI. Chiến dịch của Bắc Kinh nhằm cắt giảm dư thừa công suất công nghiệp cũng góp phần nâng đỡ mặt bằng giá trong nước.

“Nguyên vật liệu là một trong những nhóm tăng mạnh nhất và câu chuyện không chỉ nằm ở biến động giá ngắn hạn. Tình trạng thiếu điện là một biến số then chốt”, ông John Lin, giám đốc đầu tư phụ trách cổ phiếu thị trường mới nổi và cổ phiếu Trung Quốc tại công ty quản lý tài sản AllianceBernstein, nhận xét.

Ngành chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc cũng thoát khỏi giai đoạn suy giảm kéo dài 4 năm, khi các hãng dược trong nước ký nhiều thỏa thuận cấp phép giá trị lớn với các tập đoàn dược toàn cầu. Một thương vụ đáng chú ý là tập đoàn dược Pfizer ký thỏa thuận phát triển một thuốc ung thư thử nghiệm của công ty dược 3SBio, doanh nghiệp có trụ sở tại Thẩm Dương.

“Ngành này đang trải qua bước ngoặt sau nhiều năm tăng trưởng kém, nhờ vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc như một ‘siêu thị’ cung cấp tài sản đổi mới cho các hãng dược toàn cầu. Chỉ riêng 10 tháng đầu năm nay, các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc chiếm 48% tổng giá trị các thương vụ cấp phép cho đối tác quốc tế trên toàn cầu”, bà Cui Cui, trưởng bộ phận nghiên cứu ngành chăm sóc sức khỏe châu Á tại công ty chứng khoán Jefferies, nhận định.

Chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe trong MSCI China đã khoảng 50% từ đầu năm và trên đà có năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2020. Đáng chú ý, giá cổ phiếu hãng dược 3SBio và doanh nghiệp cùng ngành Remegen tăng lần lượt hơn 300% và 400%.

Thị trường lao động ảm đạm và đà tăng thu nhập yếu khiến nhiều người Trung Quốc thắt chặt chi tiêu cho du lịch, đồng thời ưu tiên các hình thức giải trí tại nhà có chi phí thấp hơn. Nhờ đó, tập đoàn internet Tencent cùng các doanh nghiệp như công ty phát triển trò chơi trực tuyến Giant Network Group và nền tảng hình ảnh ứng dụng AI Meitu được hưởng lợi lớn.

Chỉ số nhóm ngành dịch vụ truyền thông trong MSCI China đã tăng hơn 40% từ đầu năm và chuẩn bị có năm tăng mạnh nhất kể từ 2007. Trong đó, giá cổ phiếu Giant Network Group tăng hơn 250%, còn Meitu tăng hơn 130%.

“Nhiều dấu hiệu cho thấy khi tiêu dùng hộ gia đình điều chỉnh dưới áp lực kinh tế, chi tiêu cho giải trí số vẫn tương đối ổn định. Chúng tôi ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tốt ở các doanh nghiệp trò chơi trên máy tính và thiết bị di động”, ông John Lin, giám đốc đầu tư phụ trách cổ phiếu thị trường mới nổi và cổ phiếu Trung Quốc tại công ty quản lý tài sản AllianceBernstein, nhận xét.

Ở chiều ngược lại, tiện ích và bất động sản là hai nhóm hụt hơi rõ rệt năm nay. Chỉ số ngành tiện ích của MSCI China gần như đi ngang từ đầu năm, trong khi chỉ số ngành bất động sản chỉ tăng 1,4%.

Nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp điện và khí đốt của Trung Quốc - chịu sức ép từ giá năng lượng giảm - cũng phần nào phản ánh môi trường giảm phát kéo dài, vốn là một lực cản lớn đối với tăng trưởng.

Trong khi đó, cổ phiếu các doanh nghiệp phát triển bất động sản tiếp tục tụt xa so với thị trường chung, do cuộc khủng hoảng địa ốc dai dẳng. Giá cổ phiếu công ty China Vanke đã giảm 36% năm nay, trở thành một trong những mã giảm mạnh nhất trong MSCI China.