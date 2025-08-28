Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2025, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ...

Canada cần đẩy mạnh hoạt động xây dựng để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở trong thập kỷ tới, ngay cả khi lượng người nhập cư vào nước này tăng chậm lại - một báo cáo cho biết.

Tờ Wall Street Journal dẫn báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Canada (OPBO) dự báo nước này cần thêm 690.000 căn nhà mới được hoàn thiện trong thời gian từ nay đến hết năm 2035 để bù đắp số nhà còn thiếu. Bình quân, mỗi năm cần thêm 64.000 căn nhà mới phải được hoàn thiện.

Con số đó chưa bao gồm số lượng ròng 2,5 triệu căn nhà mới mà OPBO ước tính sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian 10 năm nói trên, tương đương 227.000 căn được hoàn thiện mỗi năm.

Như vậy, Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2035, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ là 276.000 căn nhà mới được hoàn thiện trong năm 2024, và tốc độ đó phải duy trì trong 11 năm liên tiếp - báo cáo chỉ rõ.

Cũng theo OPBO, với tốc độ hiện nay, số lượng nhà mới được hoàn thiện ở Canada sẽ còn cao trong 3 năm tới, nhưng sau đó sẽ giảm dần về ngưỡng bình quân lịch sử do số người nhập cư mới ít đi khiến nhu cầu tăng chậm lại.

Năm ngoái, Canada có 482.000 hộ gia đình mới, một con số kỷ lục do lượng người nhập cư tăng mạnh. Tuy nhiên, OPBO dự báo số hộ mới ở nước này sẽ giảm mạnh trong năm nay và năm tới, và sẽ ít hơn mức bình quân lịch sử là 176.000 hộ mới mỗi năm cho tới năm 2030.

Nhiều năm đầu tư xây dựng dưới mức cần thiết và dân số tăng nhanh do nhập cư trong những năm gần đây đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở Canada và gây thêm áp lực cho nền kinh tế nước này. Thực trạng đó đã thúc đẩy Chính phủ Canada vào năm ngoái tiến hành điều chỉnh kế hoạch nhập cư và cắt giảm mục tiêu về thường trú nhân, sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài tạm thời.

Tháng 6 năm nay, Tập đoàn Cho vay chấp nhà và Nhà ở Canada (CMHC) ước tính số nhà bị thiếu ở nước này là 2,6 triệu căn. Đây là số nhà mà cơ quan này ước tính cần có thêm để mang lại mức giá nhà phải chăng, phù hợp với thu nhập của người dân vào năm 2035. Theo kịch bản được mô tả là mọi việc diễn ra bình thường, CMHC dự kiến sẽ có 2,7 triệu căn nhà mới sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2025-2035, tương đương bình quân 245.000 căn nhà được hoàn thành mỗi năm.

Sau khi có dấu hiệu phục hồi vào đầu năm, thị trường bất động sản Canada vẫn ảm đạm trong những tháng gần đây do người tiêu dùng và doanh nghiệp lo ngại về hậu quả từ sự thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại của Mỹ và thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa nhập khẩu. Canada đang bị Mỹ áp thuế quan đối ứng 35% đối với những hàng hóa không thuộc phạm vi của thỏa thuận thuơng mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), cùng mức thuế 25% đối với ô tô, 50% đối với nhôm và thép.

Thị trường nhà bán lại đặc biệt yếu ở Ontario và British Columbia. Trong báo cáo triển vọng mới nhất về ngành bất động sản, CMHC cho biết thị trường địa ốc Alberta - vùng giàu tài nguyên dầu mỏ - hiện đang có dấu hiệu suy yếu. CMHC dự báo thị trường bất động sản Canada sẽ phục hồi vào năm 2026 khi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và niềm tin được cải thiện, mặc dù việc khởi công xây dựng các dự án nhà ở mới có thể sẽ phản ứng chậm hơn do các doanh nghiệp phát triển nhà vẫn thận trọng và các điều kiện tài chính còn thắt chặt.