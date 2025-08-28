Thứ Năm, 28/08/2025

Bất động sản

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Bình Minh

28/08/2025, 07:13

Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2025, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Canada cần đẩy mạnh hoạt động xây dựng để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở trong thập kỷ tới, ngay cả khi lượng người nhập cư vào nước này tăng chậm lại - một báo cáo cho biết.

Tờ Wall Street Journal dẫn báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Canada (OPBO) dự báo nước này cần thêm 690.000 căn nhà mới được hoàn thiện trong thời gian từ nay đến hết năm 2035 để bù đắp số nhà còn thiếu. Bình quân, mỗi năm cần thêm 64.000 căn nhà mới phải được hoàn thiện.

Con số đó chưa bao gồm số lượng ròng 2,5 triệu căn nhà mới mà OPBO ước tính sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian 10 năm nói trên, tương đương 227.000 căn được hoàn thiện mỗi năm.

Như vậy, Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2035, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ là 276.000 căn nhà mới được hoàn thiện trong năm 2024, và tốc độ đó phải duy trì trong 11 năm liên tiếp - báo cáo chỉ rõ.

Cũng theo OPBO, với tốc độ hiện nay, số lượng nhà mới được hoàn thiện ở Canada sẽ còn cao trong 3 năm tới, nhưng sau đó sẽ giảm dần về ngưỡng bình quân lịch sử do số người nhập cư mới ít đi khiến nhu cầu tăng chậm lại.

Năm ngoái, Canada có 482.000 hộ gia đình mới, một con số kỷ lục do lượng người nhập cư tăng mạnh. Tuy nhiên, OPBO dự báo số hộ mới ở nước này sẽ giảm mạnh trong năm nay và năm tới, và sẽ ít hơn mức bình quân lịch sử là 176.000 hộ mới mỗi năm cho tới năm 2030.

Nhiều năm đầu tư xây dựng dưới mức cần thiết và dân số tăng nhanh do nhập cư trong những năm gần đây đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở Canada và gây thêm áp lực cho nền kinh tế nước này. Thực trạng đó đã thúc đẩy Chính phủ Canada vào năm ngoái tiến hành điều chỉnh kế hoạch nhập cư và cắt giảm mục tiêu về thường trú nhân, sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài tạm thời.

Tháng 6 năm nay, Tập đoàn Cho vay chấp nhà và Nhà ở Canada (CMHC) ước tính số nhà bị thiếu ở nước này là 2,6 triệu căn. Đây là số nhà mà cơ quan này ước tính cần có thêm để mang lại mức giá nhà phải chăng, phù hợp với thu nhập của người dân vào năm 2035. Theo kịch bản được mô tả là mọi việc diễn ra bình thường, CMHC dự kiến sẽ có 2,7 triệu căn nhà mới sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2025-2035, tương đương bình quân 245.000 căn nhà được hoàn thành mỗi năm.

Sau khi có dấu hiệu phục hồi vào đầu năm, thị trường bất động sản Canada vẫn ảm đạm trong những tháng gần đây do người tiêu dùng và doanh nghiệp lo ngại về hậu quả từ sự thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại của Mỹ và thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa nhập khẩu. Canada đang bị Mỹ áp thuế quan đối ứng 35% đối với những hàng hóa không thuộc phạm vi của thỏa thuận thuơng mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), cùng mức thuế 25% đối với ô tô, 50% đối với nhôm và thép.

Thị trường nhà bán lại đặc biệt yếu ở Ontario và British Columbia. Trong báo cáo triển vọng mới nhất về ngành bất động sản, CMHC cho biết thị trường địa ốc Alberta - vùng giàu tài nguyên dầu mỏ - hiện đang có dấu hiệu suy yếu. CMHC dự báo thị trường bất động sản Canada sẽ phục hồi vào năm 2026 khi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và niềm tin được cải thiện, mặc dù việc khởi công xây dựng các dự án nhà ở mới có thể sẽ phản ứng chậm hơn do các doanh nghiệp phát triển nhà vẫn thận trọng và các điều kiện tài chính còn thắt chặt.

Dân số già hóa, các nước giàu cần lao động nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng

19:37, 25/08/2025

Dân số già hóa, các nước giàu cần lao động nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng

Canada từ bỏ nhiều biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ

13:31, 25/08/2025

Canada từ bỏ nhiều biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ

Canada mất hàng chục nghìn việc làm vì thuế quan Mỹ

19:00, 11/08/2025

Canada mất hàng chục nghìn việc làm vì thuế quan Mỹ

bất động sản Canada

Đọc thêm

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Thị trường bất động sản quý 2/2025 phục hồi rõ nét nhưng không đồng đều. Hà Nội ghi nhận biến động mạnh ở đất nền, trong khi phía Nam bứt phá về nguồn cung và thị trường cho thuê xuất hiện những điểm sáng tại các tỉnh vệ tinh…

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 mới đây cho biết việc triển khai các dự án đang rất chậm.

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…

Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành; đồng thời, nghiên cứu phương án mượn tạm đất để thi công dự án…

Sun Group với dự án nâng tầm Bà Nà thành Siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng

Sun Group với dự án nâng tầm Bà Nà thành Siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng

Ngày 27/8/2025, tại khu vực núi Bà Nà, Tập đoàn Sun Group và UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52 ngàn tỷ đồng.

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

1

Dòng sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và Ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm thu hút khách tham quan tại Triển lãm A80

Doanh nghiệp

2

Tài chính Mirae Asset tăng tốc nửa đầu 2025, lợi nhuận bứt phá

Tài chính

3

Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%

Tài chính

4

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Bất động sản

5

Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Đầu tư

VnEconomy

