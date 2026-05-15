Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới về lao động nước ngoài

Theo công bố mới, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài...

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quyết định, công bố 1 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội là đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập. Thời hạn giải quyết trong 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó, 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, bao gồm: Chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng từ 90 ngày trở lên). Thời hạn giải quyết 2 thủ tục này là trong 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội, đó là nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày).

Đối với các thủ tục hành chính nêu trên, người dân có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua nộp hồ sơ trực tiếp tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công; qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Các thủ tục đều không mất phí.

Cũng tại quyết định, đã bãi bỏ 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập từ 90 ngày trở lên; đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công bố nêu trên.