Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới về lao động nước ngoài

Nhật Dương

15/05/2026, 09:21

Theo công bố mới, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quyết định, công bố 1 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội là đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập. Thời hạn giải quyết trong 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó, 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, bao gồm: Chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng từ 90 ngày trở lên). Thời hạn giải quyết 2 thủ tục này là trong 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội, đó là nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày).

Đối với các thủ tục hành chính nêu trên, người dân có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua nộp hồ sơ trực tiếp tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công; qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Các thủ tục đều không mất phí.

Cũng tại quyết định, đã bãi bỏ 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập từ 90 ngày trở lên; đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công bố nêu trên.

Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

16:15, 08/04/2026

Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

15:29, 09/03/2026

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

14:28, 17/12/2025

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Từ khóa:

Hà Nội Lao động nước ngoài Thủ tục hành chính tiền ký quỹ lao động

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Kiến nghị không

Kiến nghị không "hình sự hóa” các tội danh liên quan đến định giá, giám định

Góp ý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Tài chính cho rằng hoạt động định giá, giám định… là các hoạt động mang tính chuyên môn cao. Nếu không phân định rõ giữa hành vi cố ý vi phạm và sai sót chuyên môn, việc bổ sung tội danh này sẽ đồng nhất rủi ro nghề nghiệp với hành vi phạm tội...

Lừa đảo

Lừa đảo "bán thuốc lá giá rẻ, chiết khấu cao" chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng

Bị cáo hứa hẹn chiết khấu bán hàng với giá cao hơn nhiều lần so với giá bán trên thị trường và nhận ký gửi hàng khiến nhiều người tin tưởng, đưa số tiền hơn 76 tỷ đồng...

Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo

Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo "VSSID.apk" chứa mã độc

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng giả mạo này chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng...

Xây dựng lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Xây dựng lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Bộ Y tế được giao phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027, theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế. Trong đó, tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế...

VCCI: Rất bất cập nếu mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

VCCI: Rất bất cập nếu mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Dự thảo đề xuất hoàn thiện quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với một số tội thuộc nhóm tội về thuế, lao động, tài chính, bảo hiểm, các tội về tài sản như cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về sử dụng đất đai...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh dù giá dầu neo cao

Thế giới

2

Mùa hè 2026 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của du lịch Hàn Quốc?

Du lịch

3

Ví Bitcoin bị khóa hơn 11 năm được khôi phục bởi chatbot AI Claude?

Kinh tế số

4

Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện

Thị trường

5

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi năm triển khai tối thiểu 50 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy