Cách đây hơn 3 thập kỷ, vào ngày 2/6/1993, tại Nhà khách Chính phủ (số 2 Lê Thạch, Hà Nội), trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa và Thông tin, đã diễn ra một sự kiện lớn và đặc biệt của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đó là Lễ ra mắt số 01 của Thời báo Kinh tế Việt Nam - tờ báo đầu tiên và duy nhất lúc ấy được Chính phủ cấp Giấy phép hợp tác với nước ngoài, cụ thể là hợp tác về in ấn và phát hành với Tập đoàn Ringier AG, Thụy Sĩ. Đây là một tập đoàn hùng mạnh trên thị trường xuất bản in ấn trên thế giới. Ở thời điểm đó, cứ 100 ấn phẩm xuất bản tại châu Âu, thì có 75 ấn phẩm do Ringier in ấn và phát hành.

30 năm sau, ngày 2/6/2023, tại trụ sở khang trang và hiện đại tại 96 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, để kỷ niệm sự kiện 30 năm ra mắt số báo đầu tiên, Ban lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam - “hậu duệ” của Thời báo Kinh tế Việt Nam - đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt đó, theo truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, theo truyền thống “không ai bị lãng quên” của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đương nhiên, có mặt những người bạn Ringier AG. Đó là: ông Thomas Trub - nguyên Giám đốc Dự án Ringier AG; anh Alain Jeannet - người trước khi sang làm Trưởng đại diện Ringier AG tại Việt Nam - đã từng là một nhà báo kinh tế nổi tiếng ở Thụy Sĩ và châu Âu.

Ông Trub vẫn còn rất khỏe mạnh và phong độ, tuy tóc đã bạc trắng mái đầu, vẫn làm nghề báo ở châu Âu. Ông giống như 3 người bạn Việt Nam thân quý của ông tại Thời báo Kinh tế Việt Nam là GS. Đào Nguyên Cát trước kia, TS. Chử Văn Lâm và Nhà báo Đào Quang Bính hôm nay - những người tóc đều đã bạc trắng trên đầu nhưng nhiệt huyết làm báo vẫn sục sôi trong tâm trí và hành động mỗi ngày, mỗi giờ.

Alain Jeannet giờ là Tổng biên tập của một tạp chí kinh tế xuất bản bằng tiếng Pháp tại Thuỵ Sĩ. Những ngày sang gặp mặt tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, anh cũng đã kịp sáng tác ca khúc mừng 30 năm hợp tác giữa Ringier và Thời báo Kinh tế Việt Nam. Alain ôm cây guitar và vẫn hát hay như gần 30 năm trước, hay như thời anh từng là phóng viên kiêm ca sĩ, từng có các bài hát được thu đĩa nhựa và phát hành khắp đất nước Thuỵ Sĩ, mà tôi đã từng được nghe tại nhà Alain hay trong quán Cafe ngay bên hồ Genève, trong một chuyến đi công tác châu Âu theo lời mời của Ringier cách đây đã 29 năm.

Bên bãi biển Linh Trường, trong cuộc gặp mặt của những người làm báo Vietnam Economic Times (VET), bên dạt dào của sóng biển và tình đồng nghiệp, Alain đã hát theo điệu Rock n Roll, rằng:

“Bạn muốn thật thông thái; Hãy đọc V.E.T; Để kiến thức còn mãi; V.E.T; Để hạnh phúc, để thành công; V.E.T. Đó chính là lời giới thiệu của tôi; dành cho V.E.T; Cùng nâng ly mừng những chân trời mới, cheers! Bạn đã làm nên điều kỳ diệu, cùng V.E.T; Ba mươi năm Thời báo Kinh tế Việt Nam; Thật là một kỳ công! Ba mươi năm Thời báo Kinh tế Việt Nam; Hãy uống ba mươi cốc bia chúc bạn thành công…!”.

Tiếng hát của Alain ấm áp và vang vọng bên bãi biển Linh Trường. Ấm áp như tình bạn hữu nghị của cả hai phía hợp tác liên danh, như tình đồng nghiệp của những người cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Vang vọng như danh tiếng của Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam trải dài qua 3 thế hệ suốt hơn 3 thập kỷ qua, sau bao thăng trầm, sau bao cống hiến, hội tụ và thăng hoa của chất xám trí tuệ, của kiến tạo và phát triển, của mồ hôi lao động, đôi khi thậm chí có cả nước mắt vui buồn ẩn sau những dòng chữ, trang viết, sau mỗi số báo của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Mới tuần trước (từ ngày 6-8/6/2026), cũng bên biển Linh Trường, những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy lại gặp nhau, lại về bên nhau, trong lễ Gala mừng 35 năm ngày thành lập Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt này, tôi vinh dự được giới thiệu là người phóng viên đầu tiên của Thời báo Kinh tế Việt Nam 35 năm trước, sau một cuộc tuyển chọn khắt khe kỹ càng của đại diện Tập đoàn Ringier và phía các cơ quan hữu trách Việt Nam.

Là phóng viên Number 01, nhưng tôi, tự đáy lòng, chưa bao giờ thấy mình là Năm - bờ - oăn trong một tập thể là nơi suốt 35 năm qua luôn hội tụ những nhà báo già đời kinh nghiệm chuyên môn kinh tế và báo chí, những phóng viên trẻ trung, năng động với kiến thức kinh tế và truyền thông rất cập nhật và tràn đầy những trang viết.

Hôm nay, tôi thấy xúc động và tự hào vì vẫn tiếp tục làm việc tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, lại có dịp được đoàn tụ với những anh em, bè bạn đồng nghiệp của thế hệ đầu “Thời Kinh”, vui mừng gặp gỡ cùng các em thế hệ 2, các cháu thế hệ 3 của tờ báo mà mình có đóng góp phần nhỏ bé vào thuở đầu tiên lưu luyến ấy.

Thật là: 35 năm ấy biết bao nhiêu tình…!