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Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia ưu tiên các dự án ứng dụng, chuyển giao các công nghệ chiến lược

H Hạ Chi

Quỹ sẽ không thu hồi kinh phí với phần ngân sách đã sử dụng đúng mục đích nhằm tháo gỡ triệt để áp lực tâm lý cho doanh nghiệp mạo hiểm đổi mới sáng tạo...

Ông Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Quỹ NATIF. Ảnh: MST.
Ông Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Quỹ NATIF. Ảnh: MST.

Tại họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong phát triển các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học và vật liệu mới.

Cụ thể, ông Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Quỹ NATIF cho biết, hiện Quỹ đang tập trung triển khai hai nhóm chính sách chính. 

Thứ nhất, hỗ trợ về vốn và cho vay đối với các doanh nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt là doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ mới, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thị trường, nhất là thị trường quốc tế, thông qua các chương trình xúc tiến và kết nối phù hợp.

Hai nhóm chính sách này đang được phối hợp hoàn thiện và lồng ghép vào các cơ chế quản lý nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhằm tăng tính chủ động, bứt phá thể chế và hỗ trợ tối đa doanh nghiệp làm chủ công nghệ nguồn, Quỹ NATIF áp dụng cơ cấu hỗ trợ đồng bộ, xuyên suốt vòng đời công nghệ thông qua các cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 77/2026/NĐ-CP và Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Theo Quỹ NATIF, Điều 8 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, Quỹ ưu tiên cao nhất cho các dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược.

Doanh nghiệp thực hiện dự án trong các lĩnh vực này sẽ được thụ hưởng đồng thời nhiều hình thức hỗ trợ của Quỹ nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Nghị định số 77/2026/NĐ-CP.

Đối với cơ chế đột phá trong giải mã và sở hữu bí quyết công nghệ, Quỹ NATIF cho biết, căn cứ Điều 31 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, đối với các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia như bán dẫn, AI, Quỹ áp dụng cơ chế đặc biệt cho phép chỉ định thầu, đàm phán giá để mua trực tiếp bí quyết công nghệ nước ngoài; chỉ định thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước và chi trả theo giá thỏa thuận.

Đồng thời các máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ giải mã công nghệ sau khi nghiên cứu sẽ được hạch toán thẳng vào vật tư tiêu hao, không tính vào tài sản doanh nghiệp nhằm tối giản hóa thủ tục hành chính.

Xác định nghiên cứu công nghệ chiến lược có tỷ lệ rủi ro cao, Quỹ NATIF vận hành theo nguyên tắc quản lý hậu kiểm (Điều 5 Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025). Điều 18 Nghị định số 77/2026/NĐ-CP quy định cơ chế miễn trừ trách nhiệm hành chính và dân sự đối với cả doanh nghiệp thực hiện và cán bộ phê duyệt, quản lý của Quỹ nếu dự án không đạt mục tiêu đề ra do nguyên nhân khách quan, miễn là đã thực hiện đúng, đầy đủ quy trình và không có hành vi gian lận.

Quỹ không thu hồi kinh phí đối với phần ngân sách đã sử dụng đúng mục đích, hợp lệ nhằm tháo gỡ triệt để áp lực tâm lý cho doanh nghiệp mạo hiểm đổi mới sáng tạo.

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