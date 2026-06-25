Báo chí Cách mạng Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát xã hội và phản biện chính sách. Chính năng lực giám sát, phản biện đã thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, tạo nên uy tín và sức mạnh cho báo chí với tư cách một “quyền lực thứ tư” trong đời sống hiện đại.

Báo chí giám sát và phản biện trong kỷ nguyên AI, Ảnh minh họa.

Thời đại 4.0, khi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ số đang làm thay đổi gần như mọi lĩnh vực báo chí cũng đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. AI mở ra khả năng phân tích dữ liệu khổng lồ, dự báo xu hướng xã hội và phản biện, giám sát phát hiện những bất thường trong chính sách với tốc độ chưa từng có; nhưng cũng chính công nghệ này đang tạo ra nguy cơ thao túng cảm xúc, tạo “đồng thuận giả” và làm mờ ranh giới giữa phản biện xây dựng với dẫn dắt dư luận cực đoan.

Đó là một trong những thách thức của kỷ nguyên số. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy rằng quyền lực phản biện của báo chí chỉ thực sự mạnh khi phía sau thuật toán là những người làm báo giữ được bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và trung thành với sự thật.

TỪ PHẢN BIỆN TRUYỀN THỐNG ĐẾN PHẢN BIỆN THÔNG MINH

Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để nhìn lại một trong những giá trị cốt lõi làm nên sức sống của báo chí: giám sát và phản biện xã hội.

Từ những bài điều tra chống tiêu cực, phản ánh tiếng nói người dân, đến những loạt bài phân tích chính sách lớn về kinh tế, lao động, môi trường hay an sinh xã hội, báo chí luôn đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế và củng cố niềm tin xã hội.

Bản chất ấy không hề thay đổi trong thời đại số. Sự thay đổi nếu có chỉ là phương thức thực hiện và năng lực giám sát, phản biện nhờ ứng dụng công nghệ.

Ảnh minh họa.

Nếu trước đây, hoạt động phản biện chủ yếu dựa vào quan sát hiện trường, phỏng vấn trực tiếp và điều tra thực tế bằng con người qua quan sát, kiểm chứng sổ sách, tài liệu, thì ngày nay báo chí đang bước vào thời kỳ “phản biện thông minh”, nơi dữ liệu và AI trở thành công cụ mở rộng năng lực nghề nghiệp. Báo chí dữ liệu (Data Journalism) đang dần thay đổi cách nhà báo tiếp cận vấn đề: Từ phản biện cảm tính sang phản biện dựa trên chứng cứ định lượng, trực quan và có khả năng kiểm chứng cao.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật (Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử - Báo Nhân Dân) cho rằng AI không thể thay thế tư duy phản biện của con người, nhưng nó là công cụ mở rộng năng lực điều tra.

Thay vì chỉ phản ánh các hiện tượng đơn lẻ, báo chí dữ liệu cho phép bóc tách hàng triệu thông tin để tìm ra bản chất của các mâu thuẫn chính sách, từ đó tạo ra sức nặng phản biện định lượng mang tính khoa học.

Một chính sách về lao động không còn chỉ được phản ánh bằng vài trường hợp cá biệt, mà có thể được phân tích trên hàng triệu dữ liệu việc làm, thu nhập hay bảo hiểm xã hội.

Một vấn đề môi trường không còn dừng ở hình ảnh ô nhiễm tại một khu vực cụ thể, mà có thể được đối chiếu bằng dữ liệu khí tượng, chất lượng không khí, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông và sức khỏe cộng đồng qua các camera AI, các bộ cảm biến...

Ở cấp độ sâu hơn, AI đang trở thành “trợ lý phân tích” chưa từng có trong lịch sử nghề báo. Những hệ thống AI hiện đại có khả năng rà quét hàng nghìn trang văn bản pháp luật, đối chiếu các quy định chồng chéo, phát hiện mâu thuẫn chính sách hoặc nhận diện những điểm bất thường trong dữ liệu công.

Nếu trước đây một nhóm phóng viên phải mất hàng tháng để đọc, đối chiếu và phân tích tài liệu, thì giờ đây AI có thể hỗ trợ thu hẹp quá trình ấy xuống còn vài giờ xử lý dữ liệu.

Điều quan trọng hơn là AI không chỉ giúp báo chí phản ánh cái đã xảy ra, mà còn mở ra khả năng “phản biện tiên lượng”. Với các mô hình phân tích dữ liệu và mô phỏng xu hướng, báo chí có thể đặt ra những câu hỏi ở tầm dự báo: Nếu một chính sách được thực thi, nhóm dân cư nào sẽ chịu tác động lớn nhất?

Thị trường lao động, chứng khoán, bất động sản sẽ biến động ra sao? Khoảng cách giàu nghèo có bị nới rộng không? Hạ tầng đô thị có chịu thêm áp lực? Đây là bước chuyển rất lớn từ phản biện phản ứng sang phản biện dự báo có cơ sở khoa học.

Trong bối cảnh xã hội vận động ngày càng nhanh, năng lực “đọc trước” tác động chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó giúp báo chí không chỉ phát hiện vấn đề, mà còn góp phần cảnh báo rủi ro và thúc đẩy điều chỉnh chính sách từ sớm.

AI cũng giúp báo chí lắng nghe xã hội theo cách rộng lớn hơn. Thông qua phân tích xu hướng tìm kiếm, thảo luận trên mạng xã hội hay phản hồi của người dân trên các nền tảng số, báo chí có thể nhận diện những vấn đề xã hội đang âm thầm tích tụ. Nói cách khác, AI đang giúp quyền lực phản biện, giám sát của báo chí trở nên nhạy bén hơn với “hơi thở” cuộc sống xã hội.

Tuy nhiên, chính lúc công nghệ mở rộng năng lực phản biện thì cũng là lúc báo chí đối mặt với một nghịch lý mới - AI không chỉ hỗ trợ tìm kiếm sự thật mà còn có thể tạo ra những “sự thật giả” đủ sức dẫn dắt nhận thức xã hội.

NHÀ BÁO LÀ “BỘ LỌC CUỐI CÙNG” TRƯỚC PHẢN BIỆN BẰNG AI

Trong kỷ nguyên AI, nguy cơ không chỉ dừng ở tin giả mà là sự ra đời của “đồng thuận giả” do thuật toán tạo ra. Deepfake, nội dung tự động hàng loạt và cơ chế khuếch đại cảm xúc có thể biến một ý kiến thiểu số thành tiếng nói của “đa số”, làm méo mó dư luận và thao túng tranh luận chính sách. Ranh giới giữa thật - giả ngày càng mong manh, khiến vai trò xác minh và định hướng của báo chí trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một luồng thông tin sai lệch nhưng được khuếch đại đủ mạnh có thể gây áp lực xã hội, làm méo mó nhận thức công chúng hoặc khiến các cuộc tranh luận chính sách bị kéo lệch khỏi bản chất vấn đề.

Thực tế đã xuất hiện những lo ngại về khả năng thuật toán tác động đến quá trình hình thành dư luận xã hội khiến các cuộc tranh luận chính sách bị kéo lệch khỏi bản chất vấn đề.

Ảnh minh họa.

AI dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay thế con người. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu, có thể tổng hợp ý kiến nhưng nó không chịu trách nhiệm trước xã hội và cũng không hiểu nỗi đau của người lao động mất việc, không cảm nhận được áp lực sống của người dân trước biến động giá cả, cũng không có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam từng khẳng định: “Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được tính nhân văn, bản lĩnh chính trị và đạo đức của người làm báo cách mạng”.

Bởi giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam chính là ở tính định hướng, trách nhiệm xã hội và sự trung thành với lợi ích dân tộc. Báo chí phản biện để xây dựng, để hoàn thiện chính sách, để củng cố đồng thuận xã hội và bảo vệ lợi ích chung của đất nước. Đó là sự khác biệt căn bản giữa phản biện xây dựng với kích động cảm xúc hoặc dẫn dắt dư luận cực đoan trên không gian mạng.

Do đó, ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam - Vneconomy, dù Askonomy (AI) và hệ sinh thái của nó đã tham gia sâu vào quy trình sản xuất nội dung, dịch thuật hội thảo thì mô hình “Human-in-the-Loop” vẫn là nguyên tắc then chốt, tức là con người (nhà báo, biên tập viên) tham gia trực tiếp vào mọi giai đoạn để kiểm soát, thẩm định và đưa ra quyết định cuối cùng.

Điều đó cho thấy vai trò của nhà báo vẫn không biến mất mà đang chuyển dịch từ người “sản xuất thông tin” sang người “bảo chứng giá trị thông tin”.

Vì thế, người làm báo lúc này không thể chỉ giỏi viết và tác nghiệp truyền thống mà cần phải hiểu dữ liệu, biết sử dụng công cụ AI, có năng lực kiểm chứng thông tin số và đọc hiểu các mô hình phân tích. Trên tất cả, họ phải giữ được cái “lõi” của nghề báo: đạo đức, sự độc lập trong tư duy và tinh thần phụng sự xã hội.

Kỷ nguyên số đang mở ra một giai đoạn mới cho báo chí cách mạng Việt Nam. AI có thể trở thành đôi cánh giúp quyền lực phản biện của báo chí mạnh hơn, sâu hơn và nhanh hơn. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phía sau thuật toán vẫn là những người cầm bút giữ được bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự trung thành với lợi ích của đất nước, của nhân dân.<