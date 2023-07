5 địa điểm cứ check in là có ảnh đẹp tại Huế

Nằm trên dải đất miền Trung nắng gió, Thừa Thiên Huế đã được Trung ương xác định là đô thị loại I, là Thành phố di sản văn hóa thế giới, một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, là thành phố Festival của Việt Nam. Đến Huế, du khách có vô vàn những lựa chọn tham quan, khám phá và lưu giữ lại những bức ảnh tuyệt đẹp. Muốn có những bức ảnh “triệu like” tại vùng đất Cố đô, bạn không thể bỏ lỡ 6 địa điểm dưới đây.

ĐẠI NỘI HUẾ

Với diện tích hơn 500ha, Đại Nội là khu vực bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành với hơn 100 công trình kiến trúc được xây dựng từ thời vua nhà Nguyễn. Trải qua bao thăng trầm lịch sử và thời gian, Đại Nội Huế vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc độc đáo và là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Huế. Địa điểm mở cửa đón khách từ 9h - 22h nên bạn cũng có thể check in dưới ánh đèn lung linh rực rỡ của nơi này.

Những năm gần đây, phong trào mặc áo tấc phổ biến ở Huế. Đề án "Huế kinh đô Áo dài Việt Nam" cũng đã được tỉnh phê duyệt. Vì thế, du khách cũng nên thử mặc áo dài ngũ thân để chụp ảnh tại các điểm di tích. Một số cửa hàng có thể tham khảo gồm tiệm Ích Hương Đường trên đường Lê Huân, áo dài Tôn Nữ ở đường Phan Chu Trinh... Mỗi chiếc áo có giá cho thuê từ 150.000 đến 600.000 đồng, tùy mẫu. Du khách sẽ được nhân viên cho thuê hướng dẫn cách mặc.

Địa chỉ: Đường 23/8 phường Thuận Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

LĂNG MINH MẠNG

Lăng Minh Mạng, hay còn gọi là Hiếu Lăng, tọa lạc gần ngã ba Bằng Lãng, cách trung tâm thành phố Huế 12km. Lăng có kiến trúc đăng đối, nằm giữa một khu đồi núi, sông hồ thoáng mát, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Ở phần trước lăng, mật độ kiến trúc thưa, thoáng, càng vào sâu, kiến trúc càng dày. Ở giữa khuôn viên ấy là một đầm sen tỏa ngát hương thơm.

Những vị trí “đắc địa” để du khách có thể chụp hình check in gồm có: Bái Đình (Khoảng sân bao gồm các hàng tượng quan văn võ, voi ngựa bằng đá và các bia đá Thánh Đức Thần Công do vua Thiệu Trị viết); Lầu Minh Lâu (Tòa nhà 2 tầng, 8 mái, với lối kiến trúc đậm chất Nho giáo); Khu vực Tẩm Điện (Bao gồm Hiếu Đức Môn và điện Sùng Ân, là nơi để thờ cúng vua và Tá Thiên Nhân Hoàng hậu); Hồ Tân Nguyệt (Công trình kiến trúc có hình trăng non ôm mặt trời, thể hiện quan niệm về sự biến hóa – nhân tố tác thành vũ trụ của các cổ nhân xưa)…

Địa chỉ: Xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

LĂNG TỰ ĐỨC

Nếu nói đến lăng tẩm có phong cảnh sơn thuỷ hữu tình tuyệt đẹp, không thể không nhắc đến lăng Tự Đức (Khiêm Lăng). Bước qua cửa Vụ Khiêm, du khách sẽ bắt gặp hồ Lưu Khiêm toả ra hương sen thơm ngát, tạo một không gian thơ mộng mà yên bình. Đặc biệt, bên bờ hồ Lưu Khiêm có 2 công trình nhà tạ trên mặt nước là Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ. Đây là 2 công trình kiến trúc độc đáo của quần thể kiến trúc Lăng Tự Đức nói riêng và quần thể di tích cố đô Huế nói chung.

Tổng thể công trình lăng Tự Đức mang màu lãng mạn nhưng u tịch, được xây theo nguyện vọng của ông trước khi mất. Một số địa danh trong lăng bạn nên ghé thăm như Khiêm Cung Môn, Cửa Vụ Khiêm, Điện Lương Khiêm, Minh Khiêm Đường, Chí Khiêm Đường, hồ Lưu Khiêm, Xung Khiêm Tạ, Dũ Khiêm Tạ, điện Hòa Khiêm, Đảo Tịnh Khiêm...

Địa Chỉ: Thôn Thượng 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

LÀNG HƯƠNG THUỶ XUÂN

Địa điểm check-in chụp hình cực xinh tại Huế tiếp theo, là làng hương Thủy Xuân - một ngôi làng nghề truyền thống nằm khiêm tốn dưới chân đồi Vọng Cảnh, đã tồn tại từ triều Nguyễn. Nghề làm hương đã xuất hiện tại làng Thuỷ Xuân từ 700 năm về trước. Tới đây, du khách có thể ghé qua làng nghề để tìm hiểu cuộc sống của người dân ở đây, cũng như mua hương ủng hộ người dân địa phương.

Đặc biệt, hầu hết những cửa hàng bán hương tại đây đều có background chụp ảnh vô cùng đặc biệt, với những gam màu rực rỡ của chân hương, xòe tròn lung linh trong nắng, tạo thành phông nền cực kỳ "chất" cho các bức ảnh. Lựa chọn hàng đầu khi đến làng hương là những phục trang có màu sáng, ít hoạ tiết.

Địa chỉ: 84 Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ

Dọc trên con đường Lê Lợi nhộn nhịp, có thể dễ dàng bắt gặp một ngôi trường sơn màu đỏ rực rỡ với cổng trường mang kiến trúc đậm “chất” Huế, đó chính là Trường Quốc học - ngôi trường trung học đầu tiên của Huế xây từ thời vua Thành Thái, vào năm 1896. Khuôn viên Quốc học Huế rất rộng nên bạn có thể thư thả đi dạo các hành lang, lớp học, sân trường, tham quan những kiến trúc Pháp xưa và chụp hình lưu niệm.

Du khách thường ghé thăm trường Quốc học vào buổi trưa hoặc sau 17h để tham quan và chụp ảnh lúc vắng học sinh. Những mái hiên rộng, mái ngói, cửa sổ chớp – kính, cùng với chiếc cổng và hàng rào đỏ sẫm… là background cực đẹp, dù đứng ở bất cứ góc nào du khách cũng sẽ có được một bộ ảnh ấn tượng.

Địa chỉ: 12 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.