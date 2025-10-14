7 cơ quan được phép tiếp nhận động, thực vật quý hiếm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 14/10/2025
Nhĩ Anh
14/10/2025, 16:19
Các đơn vị được ủy quyền tiếp nhận gồm: Trường Đại học Lâm nghiệp; Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; Viện Nghiên cứu Hải sản; Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn quốc gia Ba Vì; Vườn quốc gia Bạch Mã; và Vườn quốc gia Cát Tiên...
Ngày 14/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định 4236/QĐ-BNNMT công bố danh sách 7 cơ quan quản lý chuyên ngành đủ điều kiện tiếp nhận gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khi được xác định là tang vật, vật chứng hoặc do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
Cụ thể, theo quyết định, Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) được tiếp nhận gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ ván, ván mỏng và các loại lâm sản ngoài gỗ để phục vụ giảng dạy, thực hành, nghiên cứu khoa học.
Viện Điều tra, Quy hoạch rừng được phép tiếp nhận các mẫu vật động, thực vật đã chết và các sản phẩm từ chúng để bảo quản, trưng bày, học tập và nghiên cứu.
Viện Nghiên cứu Hải sản (Hải Phòng) được giao tiếp nhận các mẫu vật khô thuộc nhóm loài thủy sản trong Phụ lục CITES như rùa biển, thú biển, động vật chân bụng, san hô cứng và cá biển quý hiếm, nhằm phục vụ trưng bày bảo tàng và công tác tuyên truyền bảo tồn.
Trong nhóm các vườn quốc gia, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tiếp nhận và chăm sóc các loài động vật, thực vật sống thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm để cứu hộ, nuôi dưỡng và tái thả về tự nhiên hoặc bảo tồn, nhân giống.
Vườn được phép tiếp nhận 22 loài linh trưởng như voọc mông trắng, chà vá chân nâu, vượn đen má trắng; các loài thú ăn thịt như báo gấm, hổ, mèo rừng; nhóm rùa quý hiếm như rùa hộp trán vàng, rùa núi vàng, tê tê Java; cùng nhiều loài chim hoang dã như công, gà lôi lam mào trắng, đại bàng đầu nâu.
Còn Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) được tiếp nhận và bảo tồn các loài thực vật sống đặc hữu như bách xanh, đỉnh tùng (phỉ ba mũi) và hoa tiên.
Trong khi đó, Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) được phép tiếp nhận cả động vật sống và mẫu vật, tiêu bản các loài đặc hữu phân bố tại khu vực Vườn. Các nhóm loài gồm linh trưởng, gấu, tê tê, kỳ đà, rùa và chim, cùng các mẫu gỗ phục vụ nhận dạng, nghiên cứu và trưng bày tại bảo tàng của vườn.
Theo quyết định này, Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) được giao nhiệm vụ cứu hộ và tái thả nhiều loài động vật quý hiếm như gấu ngựa, gấu chó, chà vá chân đen, voọc bạc Trường Sơn, culi nhỏ, cá sấu nước ngọt, công, tê tê Java và rái cá vuốt bé. Việc tiếp nhận được thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn, đảm bảo chăm sóc, phục hồi và tái thả về môi trường tự nhiên.
Quyết định nêu rõ: Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ phối hợp đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị tiếp nhận, trình Bộ trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung danh sách.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
