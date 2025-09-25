Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Thi Nguyễn

25/09/2025, 17:29

Vườn Quốc gia Côn Đảo là vườn quốc gia, khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu này của IUCN…

Một góc Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Một góc Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế vừa công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả.

Sau Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình), mới đây, Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục được công nhận trong "Danh lục Xanh" (Green List) các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, đây là dấu mốc quan trọng khẳng định công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Côn Đảo đang được thực hiện hiệu quả, minh bạch; hệ sinh thái biển - rừng phong phú cùng các giá trị đa dạng sinh học quý giá được bảo vệ bền vững và Côn Đảo sánh vai cùng nhiều khu bảo tồn hàng đầu trên thế giới trong mạng lưới "Green List" của IUCN.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

“Thành quả này có được nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo, cùng sự đồng hành của các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng. Với vị thế mới, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị bảo tồn, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch sinh thái bền vững của Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Khắc Pho khẳng định.

Vườn Quốc gia Côn Đảo được ghi nhận là một trong những trung tâm đa dạng sinh học giàu giá trị nhất Việt Nam, với tổng diện tích tự nhiên hơn 19.883 ha với hơn 14.000 ha mặt biển. Đây là nơi lưu giữ nhiều hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển cùng hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.

Vùng biển Côn Đảo được đưa vào danh sách “các vùng được ưu tiên bảo vệ cao nhất” trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của Ngân hàng Thế giới. Theo Viện Hải dương học Nha Trang và Hải Phòng, vùng biển Côn Đảo có sự giàu có về mật độ và phong phú về loài sinh vật bậc nhất Việt Nam, nhiều rạn san hô còn mang tính nguyên thủy cao, các cuộc khảo sát về sinh vật biển gần đây các chuyên gia hàng đầu thế giới về chuyên ngành luôn tìm ra các loài sinh vật mới cho thế giới và Việt Nam.

Côn Đảo cũng là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam còn duy trì được quần thể rùa biển lên bãi đẻ trứng hằng năm với số lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn rùa biển toàn cầu.

"Danh lục Xanh" IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận các khu bảo tồn đã đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công. Bộ tiêu chuẩn này cung cấp quy trình xác minh đảm bảo, trao chứng nhận cho những khu vực đáp ứng và duy trì được 17 tiêu chí và 50 chỉ số, được chia thành 4 lĩnh vực: quản trị tốt; thiết kế và lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn thành công.

Quá trình đánh giá Danh lục Xanh được thực hiện bởi một ban chuyên gia đánh giá độc lập, với sự giám sát chặt chẽ của IUCN. Tiêu chuẩn Danh lục Xanh vẫn duy trì tính nhất quán trên toàn cầu nhưng được điều chỉnh và áp dụng theo bối cảnh địa phương. 

Bảo tồn các vườn quốc gia phải đặt con người làm trung tâm

08:33, 17/08/2022

Bảo tồn các vườn quốc gia phải đặt con người làm trung tâm

Việt Nam và 8 quốc gia cùng trao đổi sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học

19:20, 05/10/2023

Việt Nam và 8 quốc gia cùng trao đổi sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học

"Đánh thức" tiềm năng du lịch sinh thái Vườn quốc gia Vũ Quang

12:07, 03/07/2025

VnEconomy

Từ khóa:

Bảo tồn thiên nhiên Đa dạng sinh học Danh lục Xanh du lịch sinh thái IUCN Kinh tế xanh Vườn Quốc gia Côn Đảo

Đọc thêm

Lan tỏa thông điệp phát triển đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn

Lan tỏa thông điệp phát triển đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn

Việc triển khai đồng bộ các nội dung truyền thông không chỉ giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan, địa phương mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về ý thức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Việc tham gia vào thị trường carbon quốc tế mang lại lợi ích tài chính và ngoại hối đáng kể cho Việt Nam. Theo kịch bản nghiên cứu tác động, doanh thu hàng năm dao động từ 59 triệu USD đến 522 triệu USD trong kịch bản S20 và từ 468,2 triệu USD đến 1,9 tỷ USD trong kịch bản S56...

Định hướng ESG của Việt Nam trong tiến trình toàn cầu

Định hướng ESG của Việt Nam trong tiến trình toàn cầu

ESG đang thay đổi với những chuyển dịch ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Việt Nam đã có những cam kết để thực hành ESG nhưng vẫn cần những hành động thực chất...

89% doanh nghiệp tại Việt Nam có kế hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới

89% doanh nghiệp tại Việt Nam có kế hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới

Báo cáo Khảo sát tiến trình thực hành ESG năm 2025 của PwC Việt Nam cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong hành trình trưởng thành ESG...

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Giải pháp tự động hóa kiểm kê phát thải VertZéro được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt Chứng chỉ Phương pháp tính toán dấu chân carbon doanh nghiệp của tổ chức TÜV Rheinland Đức - một trong những chuẩn mực cao cấp và khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính toàn cầu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

2

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Đầu tư

3

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

4

Mua sắm online: Xu hướng chọn gian hàng chính hãng

Thị trường

5

“Bệ phóng” từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy