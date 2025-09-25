Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế vừa công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả.
Sau Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và Khu bảo tồn
thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình), mới đây, Vườn Quốc gia Côn
Đảo (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục được công nhận trong "Danh lục Xanh" (Green List) các khu bảo tồn
và được quản lý hiệu quả của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, đây
là dấu mốc quan trọng khẳng định công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại Vườn
Quốc gia Côn Đảo đang được thực hiện hiệu quả, minh bạch; hệ sinh thái biển - rừng
phong phú cùng các giá trị đa dạng sinh học quý giá được bảo vệ bền vững và Côn
Đảo sánh vai cùng nhiều khu bảo tồn hàng đầu trên thế giới trong mạng lưới "Green List" của IUCN.
“Thành quả này có được nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể
cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo, cùng sự đồng hành của các tổ chức,
chuyên gia và cộng đồng. Với vị thế mới, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị
bảo tồn, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch sinh thái bền vững của Việt Nam
trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Khắc Pho khẳng định.
Vườn Quốc gia Côn Đảo được ghi nhận là một trong những trung
tâm đa dạng sinh học giàu giá trị nhất Việt Nam, với tổng diện tích tự nhiên
hơn 19.883 ha với hơn 14.000 ha mặt biển. Đây là nơi lưu giữ nhiều hệ sinh thái
rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển cùng hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.
Vùng biển Côn Đảo được đưa vào danh sách “các vùng được ưu
tiên bảo vệ cao nhất” trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của Ngân hàng Thế giới.
Theo Viện Hải dương học Nha Trang và Hải Phòng, vùng biển Côn Đảo có sự giàu
có về mật độ và phong phú về loài sinh vật bậc nhất Việt Nam, nhiều rạn san hô
còn mang tính nguyên thủy cao, các cuộc khảo sát về sinh vật biển gần đây các
chuyên gia hàng đầu thế giới về chuyên ngành luôn tìm ra các loài sinh vật mới
cho thế giới và Việt Nam.
Côn Đảo cũng là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam còn duy
trì được quần thể rùa biển lên bãi đẻ trứng hằng năm với số lượng lớn, đóng vai
trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn rùa biển toàn cầu.
"Danh lục Xanh" IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận
các khu bảo tồn đã đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công. Bộ tiêu
chuẩn này cung cấp quy trình xác minh đảm bảo, trao chứng nhận cho những khu vực
đáp ứng và duy trì được 17 tiêu chí và 50 chỉ số, được chia thành 4 lĩnh vực:
quản trị tốt; thiết kế và lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn
thành công.
Quá trình đánh giá Danh lục Xanh được thực hiện bởi một ban
chuyên gia đánh giá độc lập, với sự giám sát chặt chẽ của IUCN. Tiêu chuẩn Danh
lục Xanh vẫn duy trì tính nhất quán trên toàn cầu nhưng được điều chỉnh và áp dụng
theo bối cảnh địa phương.