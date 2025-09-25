Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo là vườn quốc gia, khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu này của IUCN…

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế vừa công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả.

Sau Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình), mới đây, Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục được công nhận trong "Danh lục Xanh" (Green List) các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, đây là dấu mốc quan trọng khẳng định công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Côn Đảo đang được thực hiện hiệu quả, minh bạch; hệ sinh thái biển - rừng phong phú cùng các giá trị đa dạng sinh học quý giá được bảo vệ bền vững và Côn Đảo sánh vai cùng nhiều khu bảo tồn hàng đầu trên thế giới trong mạng lưới "Green List" của IUCN.

“Thành quả này có được nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo, cùng sự đồng hành của các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng. Với vị thế mới, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị bảo tồn, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch sinh thái bền vững của Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Khắc Pho khẳng định.

Vườn Quốc gia Côn Đảo được ghi nhận là một trong những trung tâm đa dạng sinh học giàu giá trị nhất Việt Nam, với tổng diện tích tự nhiên hơn 19.883 ha với hơn 14.000 ha mặt biển. Đây là nơi lưu giữ nhiều hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển cùng hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.

Vùng biển Côn Đảo được đưa vào danh sách “các vùng được ưu tiên bảo vệ cao nhất” trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của Ngân hàng Thế giới. Theo Viện Hải dương học Nha Trang và Hải Phòng, vùng biển Côn Đảo có sự giàu có về mật độ và phong phú về loài sinh vật bậc nhất Việt Nam, nhiều rạn san hô còn mang tính nguyên thủy cao, các cuộc khảo sát về sinh vật biển gần đây các chuyên gia hàng đầu thế giới về chuyên ngành luôn tìm ra các loài sinh vật mới cho thế giới và Việt Nam.

Côn Đảo cũng là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam còn duy trì được quần thể rùa biển lên bãi đẻ trứng hằng năm với số lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn rùa biển toàn cầu.