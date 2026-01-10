Thiết lập và vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong trồng trọt

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 10/01/2026
Tùng Dương
10/01/2026, 12:49
Ưu tiên hoàn thành quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải và hệ thống đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV); từng bước thiết lập, vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng và ban hành quy trình MRV cho cây lúa và cây cà phê; tổ chức các mô hình sản xuất giảm phát thải có thực hiện MRV...
Ngày 9/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện “Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025- 2035, tầm nhìn đến 2050”.
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động triển khai đề án, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc Bộ và các địa phương. Về tổ chức thực hiện, Cục đã trình xin chủ trương thành lập Ban chỉ đạo triển khai đề án cùng 5 tổ giúp việc; đồng thời gửi văn bản tới các địa phương và đơn vị liên quan để cử nhân sự tham gia. Hiện hồ sơ đang được hoàn thiện để trình ban hành danh sách chính thức của Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc.
Đến nay, Cục đã làm việc với 12/34 tỉnh về kế hoạch triển khai đề án năm 2026. Hầu hết các địa phương đều chủ động lồng ghép nội dung đề án với các chương trình, dự án đã được phê duyệt hoặc đang triển khai. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, một số tỉnh có kế hoạch triển khai kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD) ngay từ vụ đông xuân 2025-2026, như Nghệ An với khoảng 20.000 ha, Hưng Yên 3.000 ha, Quảng Trị 6.000 ha.
Hiện, đã có 9 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Trị, TP.Hồ Chí Minh, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lai Châu và Phú Thọ ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai đề án.
Cục đã phối hợp với Viện Môi trường Nông nghiệp hoàn thiện hai dự thảo về quy trình canh tác lúa giảm phát thải và quy trình MRV trên cây lúa, dự kiến sẽ trình Bộ ban hành và áp dụng cho vụ đông xuân 2025-2026. Phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu xây dựng nội dung “Xây dựng và hướng dẫn áp dụng các thực hành canh tác trồng trọt giảm phát thải gắn với MRV”, làm căn cứ xây dựng Thông tư về MRV phục vụ kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt.
Kế hoạch triển khai năm 2026 tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ lớn: hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện đề án; chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt, phù hợp điều kiện sinh thái; phát triển và áp dụng các gói kỹ thuật sản xuất trồng trọt giảm phát thải.
Cùng với đó từng bước thiết lập và vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Năm 2026, Bộ sẽ xây dựng và ban hành quy trình MRV cho cây lúa và cây cà phê; tổ chức các mô hình sản xuất giảm phát thải có thực hiện MRV, đồng thời tập huấn cho địa phương về quy trình này. Song song với đó là các hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông và kết nối thị trường.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, để đề án đi vào thực chất, trước mắt cần ưu tiên hoàn thành quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải và hệ thống MRV. Các địa phương đều mong muốn tham gia, nhưng nếu không có quy trình kỹ thuật rõ ràng, không xác định được giảm phát thải từ khâu nào, đo đếm ra sao sẽ rất khó triển khai.
Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu sớm thành lập Ban chỉ đạo quốc gia triển khai đề án, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự cam kết, đồng hành của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các đơn vị liên quan chủ động đôn đốc để sớm tiếp nhận các đề xuất, cam kết tham gia Đề án.
Theo Thứ trưởng, quy trình kỹ thuật và MRV phải đi trước. Đối với cây lúa, nhiều giải pháp giảm phát thải đã tương đối rõ, song vẫn cần chuẩn hóa thành quy trình thống nhất gắn với hệ thống sản xuất. Đặc biệt, cần xác định rõ mức phát thải trong điều kiện sản xuất thông thường (đường phát thải cơ sở) và mức giảm khi áp dụng các giải pháp. Từ cây lúa, cây cà phê để tiếp tục triển khai cho các loại cây trồng khác, đặc biệt là loại cây có giá trị xuất khẩu.
Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu rà soát lại các nhóm phân bón, xác định rõ giải pháp sử dụng phân bón theo hướng tiết kiệm, giảm phát thải và bền vững. Đối với cây ăn quả, cần đánh giá khả năng hấp thụ carbon trong suốt vòng đời để tính toán, điều chỉnh kỹ thuật nhằm tiếp tục giảm phát thải và tăng hấp thụ.
Trong bối cảnh nhiều thị trường, đặc biệt là EU, đang áp dụng các biện pháp liên quan đến thuế và tiêu chuẩn carbon, việc triển khai đề án sẽ giúp các bên liên quan nhận thức rõ thách thức cũng như cơ hội để tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm.
14:00, 27/10/2025
Việt Nam nên cải tạo các cảng cũ theo từng bước nhỏ, triển khai thí điểm trong 2–3 năm để chứng minh hiệu quả, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, từ đó từng bước hình thành bức tranh tổng thể về logistics xanh và thông minh. Việc triển khai đồng loạt số hóa, xanh hóa và cải tạo toàn diện cùng lúc có thể dẫn đến chi phí quá lớn và rủi ro cao...
Sau giai đoạn 2021- 2025, Việt Nam xác định mục tiêu năm tới sẽ tập trung vào nhóm dinh dưỡng và hành vi tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh an toàn thực phẩm và tiêu dùng bền vững…
Drone giúp ghi nhận hình ảnh cận cảnh tại các “điểm nóng” như đốt rác, đốt rơm rạ hay phát thải cục bộ, cung cấp dữ liệu trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra, xử lý. Qua triển khai, các đơn vị chức năng đã xác định 68 công trường xây dựng cùng 14 làng nghề tái chế nhựa, sắt thép cần theo dõi trọng điểm...
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang các mô hình thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn tự nhiên và văn hoá bản địa, du lịch xanh đang nổi lên như một xu hướng trọng tâm tại Việt Nam. Tại TP.Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, du lịch xanh được xem như một hướng đi chiến lược giúp nâng cao chất lượng và tính bền vững cho ngành du lịch...
Thị trường carbon được xác định không chỉ là công cụ khí hậu, mà còn mở ra các cơ hội kinh tế, kênh tiềm năng để huy động nguồn lực cho chuyển đổi phát triển xanh, giảm phát thải, góp phần thực hiện các mục tiêu của thỏa thuận Paris. Trước xu hướng, tiềm năng phát triển của thị trường, ngày càng có nhiều mối quan tâm từ các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Việt Nam- một thị trường carbon mới nổi. Đây là cơ hội để thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ rừng và phát triển thị trường carbon ở Việt Nam.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: