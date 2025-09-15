8 tháng, thanh tra thuế xử lý tài chính hơn 35.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ
Phương Linh
15/09/2025, 13:57
Trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế thực hiện hơn 32.800 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính trên 35.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi gần 50.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Đáng chú ý, thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng tới 63% so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng trong bức tranh ngân sách….
Dựa trên số liệu mới nhất từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho thấy, toàn ngành đã thực hiện 32.812 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,8% kế hoạch năm. Theo đó, cơ quan thuế kiến nghị xử lý tài chính với số tiền 35.317 tỷ đồng, tương đương 114,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Phân tích rõ cơ cấu số tiền kiến nghị xử lý tài chính, số thuế tăng thu đạt 10.411 tỷ đồng, số giảm khấu trừ lên tới 1.501 tỷ đồng và số giảm lỗ khoảng 23.406 tỷ đồng. Các con số này cho thấy hiệu quả từ việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn chặn tình trạng kê khai thiếu trung thực, cũng như giảm thiểu rủi ro thất thu ngân sách.
Không chỉ dừng ở khâu thanh tra, công tác quản lý nợ thuế cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong 8 tháng đầu năm. Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/8/2025, luỹ kế tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước đạt 230.105 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi 49.453 tỷ đồng tiền nợ. Việc siết chặt quản lý và đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ là biện pháp quan trọng nhằm cải thiện nguồn thu và tăng cường kỷ luật tài chính.
Về lĩnh vực thuế thương mại điện tử, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số (gồm kinh doanh truyền thống; kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác) gần 135.000 tỷ đồng tỷ đồng. Như vậy, con số này tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024.
Xét về cơ cấu thu, tính đến ngày 20/8/2025, có 93.000 tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đóng góp hơn 121.000 tỷ đồng tiền thuế; 170 nhà cung cấp nước ngoài nộp 8.710 tỷ đồng; 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử đóng gần 1.780 tỷ đồng. Ngoài ra, 156.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử với số tiền 2.040 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kể từ năm 2022 đến nay (20/8/2025), riêng khối nhà cung cấp nước ngoài đạt tổng cộng 26.149 tỷ đồng. Đây vốn được coi là khó quản lý do hoạt động chủ yếu trên các nền tảng trực tuyến và không hiện diện pháp lý tại Việt Nam đã ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt về tuân thủ nghĩa vụ thuế.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 134.900 tỷ đồng xuất phát từ 3 nguồn chính: (i) 121.000 tỷ đồng của 93.000 tổ chức; (ii) 8.710 tỷ đồng của 170 nhà cung cấp nước ngoài; (iii) 1.780 tỷ đồng đến từ 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh và (iv) 2.040 tỷ đồng của 156.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử.
Bộ Tài chính
Nếu như năm 2022, số thu chỉ dừng ở mức 1.850 tỷ đồng, thì sang năm 2023 con số này đã tăng gấp gần bốn lần, đạt 6.896 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2024 với 8.693 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, số thu đã vượt 8.710 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
Sự bứt phá này không chỉ cho thấy quy mô giao dịch xuyên biên giới ngày càng mở rộng mà còn phản ánh rõ hiệu quả của cơ chế đăng ký, kê khai và nộp thuế trực tuyến dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài. Bên cạnh đó, chính sách quản lý thuế mới đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cơ quan thuế kiểm soát dòng tiền, hạn chế thất thu
Nhìn tổng thể, kết quả thanh tra, kiểm tra thuế trong 8 tháng năm 2025 cho thấy bức tranh hai chiều. Một mặt, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và thu hồi nợ đã góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, giảm thiểu rủi ro ngân sách. Mặt khác, sự bứt phá trong thu thuế từ thương mại điện tử khẳng định tiềm năng to lớn của lĩnh vực này nếu được quản lý hiệu quả.
