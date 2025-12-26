Bảo hiểm VietinBank vươn mình cùng giai đoạn phát triển mới của thị trường

Tại hội nghị định hướng kinh doanh năm 2026, Bảo hiểm VietinBank xác định những chiến lược trọng tâm để tăng trưởng bền vững và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Năm 2025 đánh dấu hành trình 17 năm phát triển của Bảo hiểm VietinBank (VBI). Từ một doanh nghiệp non trẻ, VBI không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu về thị phần doanh thu và uy tín thương hiệu.

Liên tiếp trong các năm từ 2020 đến 2025, thị trường đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, VBI vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp 2 lần từ 2,2 nghìn tỷ đồng năm 2020 lên 4,4 nghìn tỷ đồng năm 2024 và dự kiến vượt mốc 5.000 tỷ đồng vào năm 2025, nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất thị trường. Trong đó, các nghiệp vụ trọng yếu như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản – kỹ thuật đều có mức tăng trưởng vượt bậc về quy mô doanh thu và khả năng phục vụ khách hàng.

Trong công tác chi trả bồi thường, tính đến 21/12/2025, tổng số tiền chi trả của VBI là hơn 1.300 tỷ đồng cho 252.000 trường hợp, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2024. Trong các đợt bão và mưa lũ lớn vừa qua, VBI cũng khẳng định sự đồng hành và vai trò hỗ trợ tích cực của bảo hiểm qua các hành động giám định tổn thất, tạm ứng và chi trả bồi thường kịp thời.

VBI tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tài sản cho doanh nghiệp bị thiệt hại do cháy nhà xưởng.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển chiến lược về chuyển đổi số của VBI khi thực hiện nhiều cải tiến trong quy trình khai báo và xử lý bồi thường; ra mắt các sản phẩm bảo hiểm số, bảo hiểm vi mô mới; đồng thời mở rộng hợp tác, đưa các sản phẩm bảo hiểm số hiện diện trên nhiều ứng dụng ngân hàng, tài chính lớn. Việc ra đời các sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bảo hiểm nhanh chóng, tiện lợi của khách hàng mà còn thể hiện sự bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 23/12 vừa qua, nhằm sẵn sàng cho các mục tiêu của năm 2026, Bảo hiểm VietinBank đã tổ chức hội nghị bàn về các định hướng và chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo đó, VBI tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm và kênh phân phối. Đặc biệt là các sản phẩm trọng điểm như bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới, tài sản – kỹ thuật nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và tăng tỷ lệ bao trùm bảo hiểm.

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị VBI phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư chuyển đổi số toàn diện, từ hoạt động kinh doanh đến chăm sóc khách hàng và quản trị nội bộ, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số an toàn, hiệu quả, bền vững.

Trong bối cảnh rủi ro thiên tai ngày càng tăng, với những kinh nghiệm từ các đợt mưa bão trong năm vừa qua, năm 2026, VBI đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và ứng phó thiên tai, trong đó đề cao công tác dự phòng và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu tổn thất và đảm bảo nguồn lực hỗ trợ khách hàng kịp thời, nhanh chóng.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi các tiêu chí về tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình, sản phẩm và chất lượng tư vấn ngày càng được nâng cao. Với những định hướng chiến lược được đề ra, VBI kỳ vọng sẽ tiếp tục có bước phát triển ấn tượng trong năm 2026, từng bước vươn mình cùng sự phát triển của ngành bảo hiểm, khẳng định rõ nét vai trò đóng góp vào sự ổn định cuộc sống, tài chính của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của đất nước.