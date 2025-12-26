Doanh nghiệp Việt – Nhật hợp tác triển khai đào tạo thực tập sinh, điều dưỡng tại Thanh Hóa

Ngày 26/12/2025, Công ty Cổ phần Nhân lực Hà Thành (HAMACO), Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác du lịch 126 (126 EXTOUR.,JSC) và Công ty TNHH Lotus Education đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong công tác tuyển dụng nhân lực tại tỉnh Thanh Hóa và liên kết triển khai mô hình đào tạo thực tập sinh kỹ năng, du học sinh sang Nhật Bản.

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất hợp tác tuyển dụng, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng. Cụ thể, Công ty 126 EXTOUR.,JSC sẽ phụ trách công tác tuyển dụng nhân lực tại tỉnh Thanh Hóa; Công ty HAMACO thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc, đồng thời chuẩn bị các nội dung liên quan đến phỏng vấn với doanh nghiệp tiếp nhận; Công ty Lotus Education đảm bảo nguồn đơn tuyển từ các doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng.

Hoạt động đào tạo nhân sự dự kiến được triển khai tại Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Ba doanh nghiệp cũng thống nhất thiết lập chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, phối hợp tuyển chọn và tiếp nhận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp tiếp nhận tại Nhật Bản, đồng thời tận dụng một phần cơ sở vật chất của Eureka Linh Trường Resort phục vụ công tác đào tạo.

Sau khi các mục tiêu về tuyển dụng và đào tạo đạt được kết quả theo kế hoạch, các bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng ngay tại địa điểm trên, hướng tới hình thành mô hình chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Quang Bính, đại diện Công ty 126 EXTOUR.,JSC, cho biết tốc độ già hóa dân số của Việt Nam hiện nay có nhiều nét tương đồng với Nhật Bản khoảng 30 năm trước. Theo thống kê, đến năm 2038, tỷ lệ người trên 60 tuổi ở Việt Nam dự kiến đạt khoảng 20,1%, chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có dân số già; đến năm 2050, hơn 1/6 dân số sẽ trên 65 tuổi.

Trước bối cảnh này, việc hình thành các trung tâm chăm sóc người cao tuổi được xem là hướng đi phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, vừa tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và tiêu chuẩn chăm sóc, qua đó thúc đẩy hợp tác lâu dài, mang lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên.

Ông Teppei Nakatani, Tổng Giám đốc Công ty Lotus Education, cho biết Lotus là doanh nghiệp có quy mô lớn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản. Hiện, Công ty mẹ của Lotus là Tổng công ty Care21 – Care 21 Corporation có hơn 12.000 nhân viên, trong đó có hơn 500 nhân viên người Việt.

Hằng năm, Nhật Bản tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế cho điều dưỡng viên nước ngoài, trong đó nhân sự Việt Nam luôn đạt kết quả nổi bật. Đây cũng là lý do Care21 cũng như Lotus Education đặc biệt quan tâm tới việc tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam để đáp ứng cho thị trường Nhật Bản.

Cũng theo ông Teppei Nakatani, quá trình già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh, đòi hỏi sự chuẩn bị sớm về nhân lực, cơ sở vật chất và mô hình vận hành.

“Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản lần này được kỳ vọng không chỉ mở rộng cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn góp phần đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi trong nước trong thời gian tới” Ông Teppei Nakatani, Tổng Giám đốc Công ty Lotus Education cho biết.

Có thể thấy, việc ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Nhân lực Hà Thành, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Du lịch 126 và Công ty TNHH Lotus Education không chỉ hướng tới mục tiêu đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng, mà còn mang ý nghĩa dài hạn trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực, kinh nghiệm và mô hình vận hành cho ngành chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam.

Với sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản có bề dày kinh nghiệm, cùng lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, ham học hỏi của Việt Nam, mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi bền vững, góp phần đón đầu xu hướng già hóa dân số và mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng trong nước thời gian tới.