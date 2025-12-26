Khối ngoại quay lại bán ròng 1.200 tỷ, cá nhân dè dặt bắt đáy

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng 1223.1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1101.9 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 245.5 tỷ đồng sau 4 phiên bán ròng trước đó.

Theo quán tính tiêu cực từ hôm qua, thị trường bước vào phiên cuối tuần chịu áp lực bán tháo mạnh ngay từ đầu giờ sáng. Tâm điểm của đợt giảm sâu tiếp tục dồn vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi bốn mã trong nhóm này đồng loạt giảm kịch sàn, qua đó kéo VN-Index có thời điểm mất hơn 43 điểm.

Tuy nhiên bước sang phiên chiều lực cầu bắt đáy xuất hiện rõ rệt. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm Vingroup, giúp nhiều cổ phiếu thoát sàn và hồi phục dần về cuối phiên. Nhờ đó, VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 13 điểm, lùi về 1.729,80 điểm, thu hẹp đáng kể mức giảm so với buổi sáng.

Mặc dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về phía tiêu cực với 218 mã giảm so với hơn 100 mã tăng, nhưng mức độ điều chỉnh đã dịu lại, phản ánh sự cải thiện trong cân bằng cung – cầu. Cụ thể, trong nhóm Vingroup, VIC thu hẹp mức giảm xuống còn 1,9%, VHM giảm 3,76%, VRE giảm 0,78%, trong khi VPL vẫn đóng cửa ở mức giảm kịch sàn.

Ở nhóm ngân hàng, xu hướng phân hóa thể hiện rõ nét hơn. Một số cổ phiếu giao dịch tích cực như CTG, HDB và STB, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn duy trì tại TCB, MBB, VPB, LPB và ACB. Riêng hai cổ phiếu trụ cột là BID và VCB đứng yên quanh mức tham chiếu, đóng vai trò giữ nhịp cho chỉ số trong bối cảnh biến động mạnh.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi VCI và SSI tăng giá ngược dòng, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại tiếp tục chịu sức ép bán. Dòng tiền trong phiên có xu hướng tìm đến các cổ phiếu cơ bản tốt với mức định giá vẫn ở vùng hấp dẫn. Điều này thể hiện rõ tại một số mã thuộc nhóm tiêu dùng và nguyên vật liệu như MWG, GAS, HPG, VNM và SAB, hay nhóm năng lượng dầu khí với BSR, PLX, cũng như nhóm công nghiệp với GEE.

Ngược lại, các nhóm công nghệ thông tin, viễn thông, hóa chất và tiêu dùng thiết yếu như MSN, MCV và HAG vẫn chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ ràng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền đối với các cổ phiếu thiếu động lực ngắn hạn.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 35.400 tỷ đồng trên cả ba sàn phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục diễn ra sôi động. Đáng chú ý, khối ngoại đảo chiều bán ròng 1223.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1101.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VJC, POW, GAS, STB, VND, VCI, GEX, SSI, HDB, KDH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VRE, DGC, VPB, VCB, FPT, NVL, HAG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 245.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 106.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VIC, VRE, MSN, SHB, SSI, VJC, HDB, HAG, VIX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: HPG, GEE, CII, VPB, MWG, FPT, VCI, PVD, VND.

Tự doanh mua ròng 1413.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 215.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, FPT, STB, MBB, MWG, TCB, VIB, VPB, SHB, ACB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm CTG, VRE, VHM, MSN, FUEVFVND, E1VFVN30, GEX, VND, HCM, DGC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 510.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 780.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VJC, SSI, HDB, STB, SHB, MSN, GAS, VIX, POW, BAF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, HPG, VPB, GEE, VHM, DGC, CII, CTG, MWG, FPT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.891,1 tỷ đồng, giảm -11,7% so với phiên liền trước và đóng góp 16,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu LPB, với 29 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.276 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Hóa chất, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hàng không, Phân phối xăng dầu & khí đốt, Dịch vụ giải trí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.