Khối ngoại quay lại bán ròng 1.200 tỷ, cá nhân dè dặt bắt đáy

Thu Minh

26/12/2025, 20:55

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng 1223.1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1101.9 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 245.5 tỷ đồng sau 4 phiên bán ròng trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quán tính tiêu cực từ hôm qua, thị trường bước vào phiên cuối tuần chịu áp lực bán tháo mạnh ngay từ đầu giờ sáng. Tâm điểm của đợt giảm sâu tiếp tục dồn vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi bốn mã trong nhóm này đồng loạt giảm kịch sàn, qua đó kéo VN-Index có thời điểm mất hơn 43 điểm.

Tuy nhiên bước sang phiên chiều lực cầu bắt đáy xuất hiện rõ rệt. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm Vingroup, giúp nhiều cổ phiếu thoát sàn và hồi phục dần về cuối phiên. Nhờ đó, VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 13 điểm, lùi về 1.729,80 điểm, thu hẹp đáng kể mức giảm so với buổi sáng.

Mặc dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về phía tiêu cực với 218 mã giảm so với hơn 100 mã tăng, nhưng mức độ điều chỉnh đã dịu lại, phản ánh sự cải thiện trong cân bằng cung – cầu. Cụ thể, trong nhóm Vingroup, VIC thu hẹp mức giảm xuống còn 1,9%, VHM giảm 3,76%, VRE giảm 0,78%, trong khi VPL vẫn đóng cửa ở mức giảm kịch sàn.

Ở nhóm ngân hàng, xu hướng phân hóa thể hiện rõ nét hơn. Một số cổ phiếu giao dịch tích cực như CTG, HDB và STB, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn duy trì tại TCB, MBB, VPB, LPB và ACB. Riêng hai cổ phiếu trụ cột là BID và VCB đứng yên quanh mức tham chiếu, đóng vai trò giữ nhịp cho chỉ số trong bối cảnh biến động mạnh.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi VCI và SSI tăng giá ngược dòng, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại tiếp tục chịu sức ép bán. Dòng tiền trong phiên có xu hướng tìm đến các cổ phiếu cơ bản tốt với mức định giá vẫn ở vùng hấp dẫn. Điều này thể hiện rõ tại một số mã thuộc nhóm tiêu dùng và nguyên vật liệu như MWG, GAS, HPG, VNM và SAB, hay nhóm năng lượng dầu khí với BSR, PLX, cũng như nhóm công nghiệp với GEE.

Ngược lại, các nhóm công nghệ thông tin, viễn thông, hóa chất và tiêu dùng thiết yếu như MSN, MCV và HAG vẫn chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ ràng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền đối với các cổ phiếu thiếu động lực ngắn hạn.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 35.400 tỷ đồng trên cả ba sàn phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục diễn ra sôi động. Đáng chú ý, khối ngoại đảo chiều bán ròng 1223.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1101.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VJC, POW, GAS, STB, VND, VCI, GEX, SSI, HDB, KDH. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VRE, DGC, VPB, VCB, FPT, NVL, HAG.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 245.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 106.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VIC, VRE, MSN, SHB, SSI, VJC, HDB, HAG, VIX. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: HPG, GEE, CII, VPB, MWG, FPT, VCI, PVD, VND.

Tự doanh mua ròng 1413.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 215.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, FPT, STB, MBB, MWG, TCB, VIB, VPB, SHB, ACB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm CTG, VRE, VHM, MSN, FUEVFVND, E1VFVN30, GEX, VND, HCM, DGC. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 510.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 780.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VJC, SSI, HDB, STB, SHB, MSN, GAS, VIX, POW, BAF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, HPG, VPB, GEE, VHM, DGC, CII, CTG, MWG, FPT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.891,1 tỷ đồng, giảm -11,7% so với phiên liền trước và đóng góp 16,5% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu LPB, với 29 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.276 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Hóa chất, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hàng không, Phân phối xăng dầu & khí đốt, Dịch vụ giải trí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Blog chứng khoán: Cơn hoảng qua nhanh

16:19, 26/12/2025

Blog chứng khoán: Cơn hoảng qua nhanh

Dự báo sẽ có hai đợt nâng trần lãi suất huy động năm 2026 tăng 0,5%, tác động đến chứng khoán thế nào?

07:46, 26/12/2025

Dự báo sẽ có hai đợt nâng trần lãi suất huy động năm 2026 tăng 0,5%, tác động đến chứng khoán thế nào?

Chọn mua cổ phiếu bất động sản nào cho năm 2026?

07:21, 26/12/2025

Chọn mua cổ phiếu bất động sản nào cho năm 2026?

Blog chứng khoán: Cơn hoảng qua nhanh

Blog chứng khoán: Cơn hoảng qua nhanh

Mặc dù dòng tiền bắt đáy chỉ hoạt động tích cực hơn sau khi VIC, VHM, VRE được “quét sàn”, nhưng diễn biến phục hồi trên diện rộng cũng thể hiện sự chủ động đã quay lại ở bên mua. Trong 3 phiên cuối năm 2025 nếu sự phân hóa trở lại thì có thể coi là “cơn hoảng” từ trụ đã qua.

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, thanh khoản cao nhất 40 phiên

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, thanh khoản cao nhất 40 phiên

Giao dịch đã có cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Khi một số cổ phiếu nhóm Vin được “quét sàn”, dòng tiền bắt đáy cũng hoạt động tích cực hơn, đẩy thanh khoản hôm nay lên mức cao nhất 40 phiên, đạt gần 29,1 ngàn tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn chưa tính thỏa thuận.

Áp lực bán tháo vẫn mạnh, đến lượt mốc 1700 điểm “bục”

Áp lực bán tháo vẫn mạnh, đến lượt mốc 1700 điểm “bục”

Thị trường vẫn bị cuốn theo áp lực bán tháo ở nhóm cổ phiếu Vin trong phiên sáng nay. Gần như toàn bộ rổ VN30 rực lửa khiến VN-Index bốc hơi thêm 52,38 điểm. Như vậy chỉ trong 2 phiên biên độ dao động giảm của chỉ số này đã hơn 100 điểm.

Giá trị thương vụ M&A tiền điện tử lập kỷ lục 8,6 tỷ USD trong năm 2025

Giá trị thương vụ M&A tiền điện tử lập kỷ lục 8,6 tỷ USD trong năm 2025

Lĩnh vực tiền điện tử đã ghi nhận 267 thương vụ M&A kể từ đầu năm...

Xu hướng phát triển nền tảng giao dịch chứng khoán trong kỷ nguyên số

Xu hướng phát triển nền tảng giao dịch chứng khoán trong kỷ nguyên số

Sự phát triển của công nghệ tài chính đang thúc đẩy các nền tảng giao dịch chứng khoán thay đổi theo hướng tích hợp, thân thiện và cá nhân hóa. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư quản lý tài sản hiệu quả hơn trong điều kiện thị trường có nhiều biến động.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

