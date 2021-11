9 chiếc đồng hồ màu hồng độc đáo xuất hiện tại dự án The Pink Dial

Bất kể là mẫu đồng hồ phổ biến hay xa xỉ, số tiền đấu giá được sẽ để gây quỹ cho chương trình nghiên cứu chống lại chứng ung thư vú. Theo đó, 100% số tiền đấu giá sẽ được chuyển đến Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế (UICC) để hỗ trợ công trình nghiên cứu có quy mô toàn cầu.

Bất cứ khi có một cuộc đấu giá quan trọng nào được ấn định, các nhà sưu tầm sẽ đổ xô tìm kiếm những thiết kế độc đáo. Đó dù có là một chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị hay đồng hồ có số thứ tự là 00, thì chúng đều là những thiết kế cực hiếm không mấy xuất hiện. Điều này đồng nghĩa, đó là những chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm cực lớn mà sau đây là một số thiết kế đặc biệt.

ROGER DUBUIS EXCALIBUR AUTOMATIC SKELETON DBEX0986

Trước khi thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Richemont từ năm 2016, cái tên Roger Dubuis là một điểm sáng trong giới của các nhà sản xuất độc lập.

Mẫu đồng hồ Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton DBEX0986 thực sự mạnh mẽ và nổi bật khi sở hữu mặt số dạng skeleton có những chi tiết mang màu hồng. Thiết kế skeleton cả trước và sau đã tiết lộ các chi tiết máy được hoàn thiện tinh vi. Mỗi bộ phận của bộ máy bên trong đồng hồ đều được hoàn thiện thủ công, điều khiến các nhà sưu tầm phải dừng lại chiêm ngưỡng.

BULGARI OCTO FINISSIMO – 103641 PIECE UNIQUE PINK DIAL PROJECT AUCTION

Dự án Pink Dial là cách các thương hiệu diễn giải những cách giải thích khác nhau về chủ đề màu hồng. Với phong cách thiết kế hướng đến sự tối giản, đơn giản, Bulgari đã sử dụng chiếc đồng hồ Octo Finissimo gốm đen siêu tàng hình của họ như một lớp phông nền cuốn hút cho màu hồng lên ngôi.

Điểm nhấn của màu hồng được thể hiện tinh tế ở thang đo giây phụ, nổi bật trọn vẹn trên mặt số đen tuyền huyền ảo. Các điểm nổi bật khác của đồng hồ là vỏ và dây đeo bằng gốm đen 40mm được hoàn thiện phun cát có độ dày 5,8mm siêu mảnh và bộ máy tự động in-house tuyệt đẹp BVL 138 với 60 giờ dự trữ năng lượng, phô bày cầu nối cân bằng và micro-rotor từ bạch kim ở mặt sau.

PIAGET LIMELIGHT GALA G0A46582

Là một sự sáng tạo khác biệt của Piaget, Limelight Gala G0A46582 là một thiết kế rất thanh lịch, sử dụng vỏ đồng hồ tròn trịa, nổi bật với khung càng nối dây bất đối xứng tạo nên vẻ đẹp vô cùng kiều diễm và quý phái. Trong một thế giới đòi hỏi nhiều năng lực hơn về kỹ thuật chế tác đồng hồ nữ, Piaget đã cố gắng để nâng cấp sản phẩm của mình với các bộ máy cơ in-house chẳng hạn như cỗ máy 501P1 tự động được trang trí đẹp mắt mà chủ nhân có thể chiêm ngưỡng qua mặt đáy bằng sapphire.

Vỏ đồng hồ bằng vàng hồng 32mm được trang trí bởi 15 viên kim cương brilliant-cut và 32 viên sapphire màu hồng để nhắc nhớ đến chủ đề màu hồng, giúp nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú. Ngoài ra, sắc hồng cũng xuất hiện ở chi tiết kim giờ và phút trên mặt số làm bằng ngọc trai màu trắng).

PANERAI PAM02021 PICCOLO DUE IN GOLDTECH

Thương hiệu Panerai đã tạo ra một sự mới mẻ trong bộ sưu tập Piccolo Due 38mm với mẫy đồng hồ kết hợp mặt số làm bằng ngọc trai màu hồng chưa từng được sử dụng trước đây kết hợp với dây đeo cá sấu màu hồng.

Bộ vỏ Goldtech được đánh bóng độc đáo tôn lên vẻ đẹp của hỗn hợp vàng độc quyền tự hào có sắc vàng mạnh mẽ kéo dài của Panerai nhờ khả năng chống oxy hóa cao. Ngoài ra, đồng hồ có khả năng chống nước 30 mét. Bên trong, chiếc đồng hồ Panerai 38mm x 11,2mm nhỏ nhắn này là bộ máy tự động P.900, được trang bị thiết bị chống sốc Incabloc và khả năng dự trữ năng lượng trong ba ngày.

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 PINK DIAL PROJECT WBP231H.BA0618

Mẫu đồng hồ nổi bật với thiết kế khung bezel hình đa giác trên đồng hồ lặn cổ điển, có 12 mặt khía xung quanh chu vi của bộ phận chèn ở vành bezel. Thang đo thời gian hiện lên trên nền màu đen với 15 phút đầu tiên được thể hiện bằng màu hồng neon và phần còn lại là tông màu bạc phù hợp với chất liệu vỏ và dây đeo.

Chưa hết, sắc hồng còn hiện diện ấn tượng trên mặt số với họa tiết trang trí hoa văn sóng đẹp mắt cũng bằng màu hồng, kết hợp với các chỉ số giờ kim cương (trừ các chỉ số giờ tại vị trí 12h, 3h và 9h). Cửa sổ ngày ở góc 6h được đặt đối xứng có tác dụng tạo sự cân đối và được phóng đại bằng vòng tròn để tăng độ rõ ràng. Bên trong vỏ thép không gỉ, đường kính 36mm và dày 11,9mm là bộ máy TAG Heuer calibre 5 được khắc đặc biệt ở phía sau.

MONTBLANC 1858 GEOSPHERE PINK DIAL UNIQUE PIECE

Montblanc đã trở nên táo bạo với mặt số màu hồng sơn mài với lớp hoàn thiện kiểu tia nắng mặt trời. Tông màu của mặt số trở nên sống động đối lập với vỏ titan phủ DLC màu đen mạnh mẽ - có đường kính 42mm và dày 12,8mm.

Đồng hồ có vành bezel bằng thép không gỉ phủ DLC màu đen hai chiều với phần chèn bằng gốm đen sáng bóng để tôn lên tính năng thời gian thế giới nổi bật trên mặt số. Các điểm cốt yếu được khắc trên khung bezel, cùng với kim ở trung tâm và các vạch chỉ giờ và kim chỉ giờ được phủ một lớp Super-LumiNova màu trắng để tăng khả năng hiển thị trong bóng tối.

Trên mặt số, tính năng giờ và phút đặt ở trung tâm, ô cửa sổ ngày ở vị trí 3h, múi giờ thứ hai ở góc 9h và các quả địa cầu quay hình vòm ở Bắc và Nam bán cầu ở 12h và tại vị trí 6h là thang 24 giờ và ngày - chỉ số ban đêm tương ứng. Tất cả tính năng này được vận hành bởi bộ máy tự động MB 29,25 bên trong (dựa trên bộ máy cơ sở Sellita SW330-1 với mô-đun world-time in-house), với 42 giờ dự trữ năng lượng.

LONGINES RECORD - AUSTRALIAN LIMITED EDITION L2.820.0.89.0

Đồng hồ có mặt số làm bằng ngọc trai màu trắng, với kim thép nung xanh và các chỉ số giờ đính kim cương, mang vẻ đẹp duyên dáng và tinh tế. Sắc hồng của dây đeo cá sấu vô cùng ngọt ngào, gắn kết chiếc đồng hồ thanh lịch với cổ tay chủ nhân. Đồng hồ bằng thép có kích thước 38,5mm x 10,7mm được trang bị bộ máy tự động L888.4, với dây tóc silicon đơn có khả năng chống từ tính cao, dự trữ năng lượng khoảng 72 giờ và chứng nhận chronometer bởi COSC.

IWC BIG PILOT’S WATCH 43 EDITION “PINK DIAL PROJECT”

Năm nay, IWC đã gây kinh ngạc cho thế giới đồng hồ với một thiết kế mới nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn trên dòng Big Pilot’s Watch, thể hiện một cách trung thực tính thẩm mỹ của chiếc đồng hồ quan sát quân sự từ những năm 1940. Mặc dù nhỏ hơn nhiều so với mẫu tiền nhiệm 52 T.S.C, mặt số của Big Pilot’s Watch 43 được thiết kế khá gọn gàng phản ánh tốt hơn bố cục ban đầu và là minh chứng cho triết lý "less is more". Trên cổ tay, Big Pilot’s Watch 43 có đường kính nhỏ gọn hơn 43mm và độ dày 13,6mm. Ngoài ra, các thành phần như núm vặn và càng nối dây đã được thu nhỏ lại để đáp ứng tỷ lệ tương tự như Big Pilot 46.

Ba yếu tố thiết kế mới đã thực sự đưa đồng hồ lên các tiêu chuẩn hiện đại: khả năng lặn sâu 100 mét mạnh mẽ hơn, sự ra đời của dây da và cao su Eas-XCHANGE cùng với dây đeo lần đầu tiên được trang bị công nghệ thay đổi nhanh, cũng như một mặt đáy trong suốt phô bày bộ máy in-house 82000. Đặc biệt hơn cả là đồng hồ sở hữu mặt số màu hồng mờ độc nhất vô nhị mang đến cảm giác vui tươi chưa từng thấy trong bộ sưu tập này của IWC.

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A3818 “COVER GIRL” UNIQUE PIECE

Được gọi là “Cover Girl” vì là chiếc đồng hồ được xuất hiện trên trang bìa cuốn sách Zenith: Swiss Watch Manufacture từ năm 1865 của Manfred Rössler.

"Cover Girl”được coi là một trong những bản lặp lại hiếm hoi và đáng mong đợi nhất từng mang biệt danh El Primero, với chưa đầy 1000 chiếc được sản xuất. Bộ vỏ tonneau của đồng hồ có đường kính 37mm, dày 13mm và càng nối dây có kích thước 46,9mm. Các lớp hoàn thiện chau chuốt giúp tôn lên nét duyên dáng cho bộ vỏ và được tích hợp với dây đeo kiểu thang huyền thoại của Zenith. Tất nhiên, cung cấp năng lượng cho đồng hồ là bộ máy chronograph bánh xe cột El Primero caliber 400, dao động ở tần số cao với 50 giờ dự trữ năng lượng.