9 tháng: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới tăng 4,3%, chi trả quyền lợi tăng hơn 21%

Tính đến hết tháng 9/2026, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận số hợp đồng khai thác mới đạt 1.141.841 hợp đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các doanh nghiệp chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước…

Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 41,5% số lượng hợp đồng khai thác mới.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận số hợp đồng khai thác mới đạt 1.141.841 hợp đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đã thực hiện chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chi trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm theo hợp đồng khi phát sinh các điều kiện chi trả tương ứng.

SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG CƠ CẤU SẢN PHẨM

Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 41,5% số lượng hợp đồng khai thác mới, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với tỷ trọng 50,3%, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giảm 23,4%, chiếm 3,6% tổng số hợp đồng khai thác mới. Các sản phẩm còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và bảo hiểm trọn đời chỉ chiếm 4,6% thị phần và giảm 69%. Tổng số hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cuối kỳ đạt 11.252.913 hợp đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Những thay đổi trên cho thấy cơ cấu sản phẩm khai thác mới đang có sự dịch chuyển giữa các nhóm sản phẩm. Mỗi sản phẩm có đặc điểm riêng về quyền lợi, thời hạn bảo vệ, phương thức đóng phí và mục tiêu tài chính. Trong bối cảnh đó, việc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu về quyền lợi, điều kiện tham gia và các nội dung cần lưu ý trong hợp đồng tiếp tục có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của bản thân và gia đình, đồng thời duy trì hợp đồng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động khai thác mới, số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ cũng là một chỉ tiêu phản ánh quy mô và tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Về cơ cấu, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn với 67,4%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với 21,1%. Như vậy, mặc dù bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số lượng hợp đồng khai thác mới, bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cuối kỳ, do mỗi nhóm có đặc điểm khác nhau về thời hạn hợp đồng và quá trình phát triển qua các năm.

ĐẠI LÝ TRUYỀN THỐNG VÀ BANCASSURANCE LÀ 2 KÊNH PHÂN PHỐI CHỦ YẾU

Ở góc độ doanh thu, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 15.894 tỷ đồng. Xét theo kênh phân phối, kênh đại lý truyền thống đóng góp tỷ trọng cao nhất, khoảng hơn 51% tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới. Kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) chiếm khoảng gần 45%, trong khi các kênh phân phối khác đóng góp khoảng 4%.

Cơ cấu này cho thấy hệ thống đại lý truyền thống và kênh phân phối qua ngân hàng vẫn là hai kênh chủ yếu trong hoạt động khai thác thị trường mới. Mỗi kênh có những đặc điểm riêng về phương thức tiếp cận khách hàng, quy trình tư vấn và tổ chức hoạt động kinh doanh. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, tăng cường tính minh bạch trong cung cấp thông tin và bảo đảm khách hàng hiểu rõ sản phẩm là những yếu tố cần được chú trọng ở tất cả các kênh phân phối.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 101.621 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh số hóa dịch vụ

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đổi mới sản phẩm, số hóa dịch vụ. Ở mảng sức khỏe, AIA Việt Nam giới thiệu Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời (quyền lợi bảo hiểm đến 1,2 tỷ đồng/năm ở kế hoạch Hoàn hảo); Prudential Việt Nam ra mắt PRUKhỏe Linh Hoạt (hạn mức bảo hiểm sức khỏe 100 triệu-5 tỷ đồng/năm); Bảo Việt Nhân thọ có An Vui Sống Khỏe+ (hạn mức y tế hơn 2 tỷ đồng/năm). Techcom Life phát triển Infinite Care (mức bảo vệ đến 5 tỷ đồng/năm); MB Life triển khai Điểm Tựa Viện Phí (hạn mức đến 2 tỷ đồng/năm cho 60 bệnh hiểm nghèo); Phú Hưng Life có Hỗ trợ chi phí y tế (hạn mức đến 2 tỷ đồng/năm). Generali Việt Nam ra mắt VITA - An Khỏe 365 trong tháng 10 (hạn mức nội trú đến 240 triệu đồng); MAP Life có Bảo hiểm Chăm sóc Thai sản.

Về bảo vệ và tích lũy, Manulife Việt Nam giới thiệu Xanh Phú Quý, Xanh Phú Quý Flex; FWD Việt Nam có FWD Đầu tư đón đầu với bảy quỹ liên kết đơn vị. Dai-ichi Life Việt Nam có hai sản phẩm tử kỳ Vững Bước Vươn Xa và Vững Bước Vươn Xa - Phí đơn kỳ; Shinhan Life Việt Nam phát triển Shinhan - Sống Khỏe và S-Plus. Hanwha Life Việt Nam ra mắt Đồng hành thịnh vượng (đóng phí 5 năm, bảo vệ đến 80 tuổi); Sun Life Việt Nam triển khai Bảo hiểm Hưu trí Sun Life và Sống Chất 2.0; BIDV MetLife cùng BIDV giới thiệu Hành Trình Tương Lai và Hành Trình Tuyệt Tác; Chubb Life Việt Nam hợp tác Zalopay phân phối Nhà Mình An trực tuyến.

Về dịch vụ, Manulife ứng dụng GenAI M-Smart; AIA mở rộng bảo lãnh viện phí đến hơn 500 cơ sở y tế; Dai-ichi Life có hơn 1,6 triệu khách hàng cài đặt, sử dụng Daiichi Connect; MB Life tiếp nhận gần 100% hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi qua kênh điện tử.

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ GIA TĂNG NGUỒN LỰC CHO GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ AN SINH CỘNG ĐỒNG

Các chương trình cộng đồng tập trung vào giáo dục, y tế, an sinh và môi trường. Bảo Việt Nhân thọ dành 10 tỷ đồng năm 2026 cho an sinh giáo dục, đóng góp 2 tỷ đồng xây trường mầm non tại Cao Bằng; Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ hơn 4 tỷ đồng, trong đó 880 triệu đồng cho “Thư viện Hạnh phúc”. Prudential Việt Nam dành ngân sách đầu tư hơn 5,4 tỷ đồng trong 9 tháng, hỗ trợ gần 8.000 người; tiếp tục mở rộng chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching, tiếp cận hơn 172.000 học sinh, 4.300 giáo viên. Thông qua BIDV MetLife, MetLife Foundation tài trợ hơn 524.000 USD cho năm tổ chức phi lợi nhuận; Shinhan Life Việt Nam triển khai hướng nghiệp S-Career mùa 3.

AIA Việt Nam hỗ trợ 526 triệu đồng cho bệnh nhân ung thư, đồng thời trao 2.630 suất học bổng, xe đạp, dụng cụ thể thao và quà tặng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. MB Life cam kết tài trợ 2 tỷ đồng cho “Nụ cười Hạnh phúc”, đến tháng 9 đã hỗ trợ phẫu thuật thành công cho 70 trẻ; Chubb Life Việt Nam cùng MoMo và Quỹ Hy Vọng trao 300 triệu đồng và 160 phần quà cho bệnh nhi. Manulife Việt Nam tổ chức Impact Week, với gần 100 tình nguyện viên thu gom 700 kg rác tại TP.HCM.

Tập đoàn FWD tài trợ 1 tỷ đồng trang bị 76 bộ máy tính cho học sinh tại Khánh Hòa; FWD Việt Nam cùng Vietcombank triển khai “Vạn dặm gắn kết - Trao gửi yêu thương”. Sun Life Việt Nam đóng góp 1,9 tỷ đồng qua Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ sinh kế sau bão lũ. Generali Việt Nam xây dựng “Sân chơi Chú Sư Tử”, tổ chức “Mùa Trăng Như Ý 2026” cho hơn 500 trẻ. Hanwha Life Việt Nam tổ chức 20 sự kiện “Đồng hành bảo vệ, Trao trọn an tâm” tại 13 tỉnh, thành; Techcom Life cam kết ngân sách đối ứng đến 10 tỷ đồng cho “Gieo yêu thương cùng Techcom Life”.